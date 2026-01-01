Ciao, piano Pro di Slack
7,25 $ per utente attivo al mese, con fatturazione annuale. Oppure 8,75 $ per utente attivo al mese, con fatturazione mensile.
Accelera il lavoro unendo le persone, le informazioni e gli strumenti
Cronologia dei messaggi completa
Trova il contesto delle decisioni prese in passato e aggiorna più rapidamente i nuovi membri del team eseguendo ricerche in persone, canali e file.
Funzioni IA di base
Aggiornati rapidamente con le note degli incontri e i riepiloghi dei canali generati dall’IA
Chiamate di gruppo e condivisione dello schermo
Avvia rapidamente una videochiamata o condividi il tuo schermo in tempo reale con un massimo di 50 colleghi.
Crea e gestisci progetti
Aumenta la produttività all’interno di Slack aggiungendo canvas ed elenchi al tuo kit di strumenti. Documenta e condividi le conoscenze con i canvas e usa gli elenchi per gestire i progetti e organizzare le attività in modo collaborativo.
Workflow senza codice
Automatizza le attività e i processi di routine direttamente in Slack, senza necessità di codice.
Collabora con team esterni
Lavora in modo semplice e sicuro con fornitori, clienti e altre organizzazioni con Slack Connect.
Altri vantaggi inclusi nel Piano Pro:
Riepiloghi IA delle conversazioni
Gruppi di utenti personalizzati per raggiungere un team o un reparto
Criteri di conservazione personalizzati per file e messaggi
Consigli sui canali
Ricerca illimitata di persone, canali e file rilevanti
Assistenza prioritaria
Messaggi in evidenza
Il nostro impegno verso la sicurezza e i tuoi dati.
In Slack, privacy e protezione dei dati sono importanti. La nostra azienda basata sul cloud e responsabile di alcuni tra i dati più importanti dei nostri clienti ha definito standard elevati per la sicurezza.
Abbiamo ricevuto certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale per ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) e ISO 27018 (per la protezione dei dati personali nel cloud).
Scopri di più su: Sicurezza | Privacy | Regolamento GDPR
Sei in buona compagnia
Milioni di persone in tutto il mondo scelgono Slack per lavorare.