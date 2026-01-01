Ciao, piano Pro di Slack

7,25 $ per utente attivo al mese, con fatturazione annuale. Oppure 8,75 $ per utente attivo al mese, con fatturazione mensile.

Accelera il lavoro unendo le persone, le informazioni e gli strumenti

Cronologia dei messaggi completa

Trova il contesto delle decisioni prese in passato e aggiorna più rapidamente i nuovi membri del team eseguendo ricerche in persone, canali e file.

Funzioni IA di base

Aggiornati rapidamente con le note degli incontri e i riepiloghi dei canali generati dall’IA

Chiamate di gruppo e condivisione dello schermo

Avvia rapidamente una videochiamata o condividi il tuo schermo in tempo reale con un massimo di 50 colleghi.

Crea e gestisci progetti

Aumenta la produttività all’interno di Slack aggiungendo canvas ed elenchi al tuo kit di strumenti. Documenta e condividi le conoscenze con i canvas e usa gli elenchi per gestire i progetti e organizzare le attività in modo collaborativo.

Workflow senza codice

Automatizza le attività e i processi di routine direttamente in Slack, senza necessità di codice.

Collabora con team esterni

Lavora in modo semplice e sicuro con fornitori, clienti e altre organizzazioni con Slack Connect.

Altri vantaggi inclusi nel Piano Pro:

Riepiloghi IA delle conversazioni

Gruppi di utenti personalizzati per raggiungere un team o un reparto

Criteri di conservazione personalizzati per file e messaggi

Consigli sui canali

Ricerca illimitata di persone, canali e file rilevanti

Assistenza prioritaria

Messaggi in evidenza

Illustrazione astratta di una dashboard per la sicurezza

Il nostro impegno verso la sicurezza e i tuoi dati.

In Slack, privacy e protezione dei dati sono importanti. La nostra azienda basata sul cloud e responsabile di alcuni tra i dati più importanti dei nostri clienti ha definito standard elevati per la sicurezza.

Abbiamo ricevuto certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale per ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) e ISO 27018 (per la protezione dei dati personali nel cloud).

Scopri di più su: Sicurezza | Privacy | Regolamento GDPR

Sei in buona compagnia

Milioni di persone in tutto il mondo scelgono Slack per lavorare.

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