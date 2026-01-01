Hola, plan Pro de Slack:

7,25 USD por usuario activo al mes, facturado anualmente. O bien, 8,75 USD por usuario activo al mes, facturado mensualmente.

Agiliza el trabajo reuniendo a las personas, información y herramientas

Historial de mensajes completo

Encuentra información sobre decisiones pasadas y haz que los nuevos miembros del equipo se pongan al día más rápido con la función de buscar en personas, canales y archivos.

Funciones de IA básicas

Ponte al día rápidamente con los resúmenes de canales y las notas de juntas generados por IA.

Llamadas de grupo y pantalla compartida

Inicia rápidamente una videollamada o comparte tu pantalla en tiempo real con hasta 50 compañeros.

Crea y supervisa los proyectos

Mejora la eficiencia con Slack gracias a los canvas y las listas. Documenta y comparte información con canvas. Además, gestiona proyectos de forma colaborativa y organiza tareas utilizando las listas.

Flujos de trabajo sin código

Automatiza las tareas y los procesos rutinarios directamente en Slack, sin necesidad de código.

Colabora con equipos externos

Trabaja de manera eficaz y segura con proveedores, clientes y otras organizaciones mediante Slack Connect.

Incluido también en el plan Pro:

Resúmenes de conversaciones de IA

Grupos de usuarios personalizados para contactar con un espacio o departamento

Políticas personalizadas de retención de mensajes y archivos

Recomendaciones del canal

Búsqueda ilimitada de personas, canales y archivos relevantes

Asistencia prioritaria

Mensajes destacados

Ilustración abstracta de un panel de seguridad

Nuestro compromiso con la seguridad y tus datos.

Slack se toma muy en serio la privacidad y protección de tus datos. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos han confiado datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad.

Hemos recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente, como ISO 27001 (sistema de gestión de la seguridad de la información) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).

Obtén más información sobre: Seguridad | Privacidad | Política de GDPR

Estás en buena compañía

Slack es el motor del trabajo de millones de personas en todo el mundo.

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