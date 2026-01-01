Slack se toma muy en serio la privacidad y protección de tus datos. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos han confiado datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad.

Hemos recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente, como ISO 27001 (sistema de gestión de la seguridad de la información) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).