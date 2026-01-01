Hola, plan Pro de Slack:
7,25 USD por usuario activo al mes, facturado anualmente. O bien, 8,75 USD por usuario activo al mes, facturado mensualmente.
Agiliza el trabajo reuniendo a las personas, información y herramientas
Historial de mensajes completo
Encuentra información sobre decisiones pasadas y haz que los nuevos miembros del equipo se pongan al día más rápido con la función de buscar en personas, canales y archivos.
Funciones de IA básicas
Ponte al día rápidamente con los resúmenes de canales y las notas de juntas generados por IA.
Llamadas de grupo y pantalla compartida
Inicia rápidamente una videollamada o comparte tu pantalla en tiempo real con hasta 50 compañeros.
Crea y supervisa los proyectos
Mejora la eficiencia con Slack gracias a los canvas y las listas. Documenta y comparte información con canvas. Además, gestiona proyectos de forma colaborativa y organiza tareas utilizando las listas.
Flujos de trabajo sin código
Automatiza las tareas y los procesos rutinarios directamente en Slack, sin necesidad de código.
Colabora con equipos externos
Trabaja de manera eficaz y segura con proveedores, clientes y otras organizaciones mediante Slack Connect.
Incluido también en el plan Pro:
Resúmenes de conversaciones de IA
Grupos de usuarios personalizados para contactar con un espacio o departamento
Políticas personalizadas de retención de mensajes y archivos
Recomendaciones del canal
Búsqueda ilimitada de personas, canales y archivos relevantes
Asistencia prioritaria
Mensajes destacados
Nuestro compromiso con la seguridad y tus datos.
Slack se toma muy en serio la privacidad y protección de tus datos. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos han confiado datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad.
Hemos recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente, como ISO 27001 (sistema de gestión de la seguridad de la información) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).
Obtén más información sobre: Seguridad | Privacidad | Política de GDPR
Estás en buena compañía
Slack es el motor del trabajo de millones de personas en todo el mundo.