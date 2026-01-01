Slack Pro 플랜 인사하기
매년 청구되는 경우, 매월 활성 사용자당 US$7.25. 또는 매월 청구되는 경우, 매월 활성 사용자당 US$8.75.
사람, 정보, 도구를 한 곳에 모아 업무 가속화
전체 메시지 내역
사람, 채널, 파일을 검색하여 이전 의사 결정에서 상황 정보를 찾고 새 팀원들이 필요한 정보를 더 빨리 찾을 수 있게 합니다.
기본 AI 기능
AI가 생성한 채널 요약과 허들 노트로 빠르게 업무 속도를 높일 수 있습니다.
그룹 통화와 화면 공유
최대 50명의 팀원들과 실시간으로 화상 통화를 바로 시작하거나 화면을 공유해 보세요.
프로젝트 만들기 및 관리
툴킷의 캔버스와 리스트를 사용하여 Slack 내에서 더 많은 업무를 처리하세요. 캔버스로 지식을 문서화 및 공유하고, 리스트로 프로젝트를 공동 관리하고 작업을 체계적으로 구성하세요.
노코드 워크플로
코드 없이도 Slack에서 바로 일상적인 작업과 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
외부 팀과 협업
Slack Connect를 사용하여 벤더, 고객, 다른 조직과 원활하고 안전하게 협업하세요.
Pro 플랜에 포함되는 기타 사항:
AI 대화 요약
팀 또는 부서와 연락하기 위한 사용자 지정 사용자 그룹
메시지 및 파일을 위한 사용자 지정 보존 정책
채널 추천
관련 인물, 채널, 파일 무제한 검색
우선순위 지원
메시지 강조 표시
Slack으로 업무 효율을 높이는 기업
전 세계 수백만 명에게 있어서, Slack은 업무가 이루어지는 곳입니다.