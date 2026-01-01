전체 메시지 내역 사람, 채널, 파일을 검색하여 이전 의사 결정에서 상황 정보를 찾고 새 팀원들이 필요한 정보를 더 빨리 찾을 수 있게 합니다.

기본 AI 기능 AI가 생성한 채널 요약과 허들 노트로 빠르게 업무 속도를 높일 수 있습니다.

그룹 통화와 화면 공유 최대 50명의 팀원들과 실시간으로 화상 통화를 바로 시작하거나 화면을 공유해 보세요.

프로젝트 만들기 및 관리 툴킷의 캔버스와 리스트를 사용하여 Slack 내에서 더 많은 업무를 처리하세요. 캔버스로 지식을 문서화 및 공유하고, 리스트로 프로젝트를 공동 관리하고 작업을 체계적으로 구성하세요.

노코드 워크플로 코드 없이도 Slack에서 바로 일상적인 작업과 프로세스를 자동화할 수 있습니다.