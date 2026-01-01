Slack Pro 플랜 인사하기

매년 청구되는 경우, 매월 활성 사용자당 US$7.25. 또는 매월 청구되는 경우, 매월 활성 사용자당 US$8.75.

사람, 정보, 도구를 한 곳에 모아 업무 가속화

전체 메시지 내역

사람, 채널, 파일을 검색하여 이전 의사 결정에서 상황 정보를 찾고 새 팀원들이 필요한 정보를 더 빨리 찾을 수 있게 합니다.

기본 AI 기능

AI가 생성한 채널 요약과 허들 노트로 빠르게 업무 속도를 높일 수 있습니다.

그룹 통화와 화면 공유

최대 50명의 팀원들과 실시간으로 화상 통화를 바로 시작하거나 화면을 공유해 보세요.

프로젝트 만들기 및 관리

툴킷의 캔버스와 리스트를 사용하여 Slack 내에서 더 많은 업무를 처리하세요. 캔버스로 지식을 문서화 및 공유하고, 리스트로 프로젝트를 공동 관리하고 작업을 체계적으로 구성하세요.

노코드 워크플로

코드 없이도 Slack에서 바로 일상적인 작업과 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

외부 팀과 협업

Slack Connect를 사용하여 벤더, 고객, 다른 조직과 원활하고 안전하게 협업하세요.

Pro 플랜에 포함되는 기타 사항:

AI 대화 요약

팀 또는 부서와 연락하기 위한 사용자 지정 사용자 그룹

메시지 및 파일을 위한 사용자 지정 보존 정책

채널 추천

관련 인물, 채널, 파일 무제한 검색

우선순위 지원

메시지 강조 표시

보안 대시보드 간편 이미지

보안 및 사용자 데이터를 위한 Slack의 노력.

Slack은 개인 정보 보호와 데이터 보호를 매우 중요하게 여깁니다. 고객의 가장 가치 있는 데이터를 담당하고 있는 클라우드 기반의 기업인 Slack은 보안에 대한 높은 기준을 설정해 왔습니다.

Slack은 ISO 27001(정보 보안 관리 시스템) 및 ISO 27018(클라우드에서의 개인 데이터 보호)에 대한 국제 공인 보안 인증을 받았습니다.

자세히 알아보기: 보안 | 개인 정보 보호 | GDPR 정책

Slack으로 업무 효율을 높이는 기업

전 세계 수백만 명에게 있어서, Slack은 업무가 이루어지는 곳입니다.

고객 사례 읽기

  • HYBE
  • Yanolja
  • Insurance Australia Group
  • AGL Energy
  • Krafton