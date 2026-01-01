ハロー、Slack プロプラン

アクティブユーザー 1 人当たり月額US$7.25（年払い）。または、アクティブユーザー 1 人当たり月額US$8.75（月払い）。

ユーザー、情報、ツールを 1 か所にまとめて仕事をスピードアップ

すべてのメッセージ履歴

メンバー、チャンネル、ファイルを横断して検索することで、過去の決定事項の背景を確認できるので、チームの新しいメンバーもスムーズに業務になじめます。

基本的な AI 機能

AI によるチャンネルの要約やハドルミーティング議事録で、すばやく状況を把握することができます。

グループ通話や画面共有

最大 50 人のチームメートとリアルタイムでビデオ通話を簡単に開始したり、画面を共有したりできます。

プロジェクトの作成および管理

ツールキットの canvas とリストを活用して、Slack の中で仕事をもっと効率的に進めましょう。ナレッジを canvas で文書化して共有し、リストを使ってプロジェクトの管理やタスクの整理を共同で行うことができます。

コーディング不要のワークフロー

定型的なタスクとプロセスを Slack で直接自動化できます。コーディングは一切不要です。

外部チームとの連携

Slack コネクトを使って、ベンダー、顧客、その他のオーガナイゼーションとシームレスかつ安全に仕事を進められます。

プロプランには次の内容も含まれます。

AI による会話の要約

チームや部門ごとにカスタムできるユーザーグループ

メッセージとファイルのカスタム保存ポリシー

チャンネルのレコメンド

関連するメンバーやチャンネル、ファイルを無制限で検索

プライオリティサポート

メッセージのハイライト

セキュリティダッシュボードの抽象的なイラスト

安全とデータへの責任

Slack は、ユーザー企業の皆さまの機密データを預かるクラウドベースの企業として、皆さまのプライバシーやデータ保護を重視し、高いセキュリティ基準を設けています。

また Slack は、ISO 27001（情報セキュリティマネジメントシステム）や ISO 27018（クラウドにおける個人データの保護）などの国際的に認知されたセキュリティ認証を取得しています。

もっと詳しく : セキュリティ | プライバシー | GDPR ポリシー

Slack を愛用する企業の皆さま

世界中のたくさんのチームが、Slack で仕事をよりシンプルに、より快適に、より有意義に進めています。

ユーザー事例を読む

  • Panasonic
  • Kokuyo
  • Mercari
  • Cookpad
  • DeNa