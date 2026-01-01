Historique complet des messages Trouvez du contexte au sein des anciens cas, et aidez les nouveaux membres de l’équipe à s’intégrer rapidement grâce à la recherche de personnes, de canaux et de fichiers.

Fonctionnalités d’IA basiques Mettez-vous rapidement à la page grâce aux résumés de canaux et notes d’appels d’équipe générés par l’IA.

Appels de groupe et partage d’écran Démarrez rapidement un appel vidéo ou partagez votre écran en temps réel avec 50 de vos collaborateurs.

Créer et gérer des projets Travaillez davantage dans Slack grâce aux canevas et aux listes de votre boîte à outils. Documentez et partagez vos connaissances via des canevas, gérez des projets en collaboration et organisez des tâches à l’aide de listes.

Flux de travail sans code Automatisez les tâches et les processus de routine directement dans Slack, sans code.