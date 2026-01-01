Découvrez le forfait Pro de Slack
7,25 $ US par utilisateur actif, par mois, facturé annuellement. Ou 8,75 $ US par utilisateur actif, par mois, facturé mensuellement.
Accélérez le travail en réunissant les collaborateurs, les informations et les outils
Historique complet des messages
Trouvez du contexte au sein des anciens cas, et aidez les nouveaux membres de l’équipe à s’intégrer rapidement grâce à la recherche de personnes, de canaux et de fichiers.
Fonctionnalités d’IA basiques
Mettez-vous rapidement à la page grâce aux résumés de canaux et notes d’appels d’équipe générés par l’IA.
Appels de groupe et partage d’écran
Démarrez rapidement un appel vidéo ou partagez votre écran en temps réel avec 50 de vos collaborateurs.
Créer et gérer des projets
Travaillez davantage dans Slack grâce aux canevas et aux listes de votre boîte à outils. Documentez et partagez vos connaissances via des canevas, gérez des projets en collaboration et organisez des tâches à l’aide de listes.
Flux de travail sans code
Automatisez les tâches et les processus de routine directement dans Slack, sans code.
Collaborer avec des équipes externes
Travaillez de manière transparente et sécurisée avec les fournisseurs, les clients et d’autres organisations en utilisant Slack Connect.
Également inclus dans le forfait Pro :
Résumés de conversation avec l’IA
Groupes d'utilisateurs personnalisés pour s'adresser à une équipe ou à un département
Règles personnalisées de conservation des messages et des fichiers
Canaux recommandés
Recherche illimitée des personnes, des canaux et des fichiers pertinents
Service d'assistance prioritaire
Messages-clés
Notre engagement envers la sécurité et vos données.
Slack prend très au sérieux la confidentialité et la protection des données. En tant qu’entreprise basée sur le cloud et manipulant certaines des données les plus précieuses de nos clients, nous avons établi des normes élevées de sécurité.
Nous avons obtenu les certifications de sécurité ISO 27001 (système de gestion de sécurité de l’information) et ISO 27018 (protection des données à caractère personne dans le cloud) qui sont reconnues internationalement.
En savoir plus sur : Sécurité | Confidentialité | Politique du RGPD
Vous êtes en bonne compagnie
Pour des millions de personnes, le monde du travail est sur Slack.