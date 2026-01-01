5 formas para usar aplicaciones y flujos de trabajo en Slack

Slack reúne todas tus herramientas y flujos de trabajo en un solo lugar

Si hay algo en lo que reflexionamos en el trabajo a diario es que si bien la adopción de un nuevo software mejora nuestra forma de trabajar, más herramientas es sinónimo de más ventanas y pestañas… y también más distracciones. En nuestro informe Estado del trabajo, el 68 % de los encuestados nos indicaron que una mayor cantidad de herramientas se traduce en un mejor lugar de trabajo, pero con un costo: la pérdida de al menos 30 minutos al día en el cambio entre ellas.

La plataforma de Slack reúne tus herramientas y flujos de trabajo en un solo lugar, lo que alivia la carga mental de pasar de una app a otra. Si puedes encontrar, compartir y usar rápidamente la información en tus herramientas, ya no tienes que hacer malabares entre pestañas y puedes concentrarte en el trabajo más importante.

1. Cómo traspasar información de tus herramientas a Slack

Tus herramientas contienen información y contexto importantes en diferentes lugares, conocimientos que necesitas para realizar el trabajo. Cuando compartes información en Slack se mueve todo ese contexto útil de las pestañas del navegador a los canales, donde todo tu equipo puede verlo (y usarlo).

Cómo compartir enlaces

No es necesario hacer clic en todos los enlaces; a veces, solo necesitas algunos pocos detalles. Después de pegar un enlace en un canal, las apps como Zendesk analizan la información clave en un enlace de vista previa para que puedas recopilar el contexto antes de decidir abrir una nueva pestaña del navegador.

Esto es especialmente útil cuando solo algunas personas tienen licencia para una herramienta. Los equipos pueden alinearse rápidamente con los detalles clave y avanzar sin necesidad de tener acceso completo a una herramienta.

Cómo agregar archivos

Slack se integra con todas las principales herramientas de administración de archivos basadas en la nube, como Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropboxy Box.

No es necesario abrir una nueva pestaña para encontrar un enlace de archivo: puedes buscar documentos y compartirlos directamente desde Slack. Para comenzar, haz clic en el botón de clip 📎 ubicado en el lado derecho del campo de mensaje.

Después de compartir un archivo, el título y el contenido se indexan en Slack, de modo que puedes buscar fácilmente las conversaciones relacionadas con el documento. Además, la app verificará automáticamente si todos tienen acceso al archivo y facilitará la actualización de los permisos del archivo con unos pocos clics.

2. Cómo canalizar alertas en tiempo real a Slack

Ya sea que abordes una incidencia, persigas un nuevo acuerdo o manejes otro asunto urgente, la capacidad de respuesta puede marcar la diferencia entre el próximo éxito, o retroceso, de tu equipo.

Slack reúne a las personas adecuadas, en el momento indicado, en el lugar correcto para avanzar rápidamente con un curso de acción. Por ejemplo, puedes usar la app Salesforce para configurar una alerta personalizada. Cuando las oportunidades de venta se actualizan, la app Salesforce informará automáticamente a un canal para que el equipo multidisciplinario pueda comenzar a trabajar de inmediato en los próximos pasos.

Más apps que aumentan la capacidad de respuesta del equipo:

PagerDuty ayuda a los equipos de ingeniería a acelerar la resolución de incidencias.

Drift permite a los equipos de marketing y ventas responder rápidamente a los clientes potenciales.

Twitter ayuda a los equipos de comunicación a rastrear y reaccionar ante la actividad más reciente de los medios.

3. Cómo tomar medidas con las herramientas esenciales en Slack

Cómo usar los accesos directos incorporados

Las apps hacen que sea rápido y fácil ocuparse de esas molestas tareas de alta frecuencia y bajo esfuerzo, sin salir de Slack. Haz clic en el botón de rayo ⚡️ al lado del campo de mensaje para acceder a los accesos directos que inician tareas y flujos de trabajo, directamente desde Slack.

Usa los accesos directos de las apps para:

Iniciar una llamada

Cuando las conversaciones comienzan a ser complejas o prolongadas, puede ser un buen momento para pedir tiempo y conversar cara a cara. Slack posee una función de llamada incorporada, de modo que es fácil iniciar un video o una videollamada directamente desde Slack con un clic en el botón de teléfono 📞.

Incluso puedes iniciar una llamada mediante las principales apps de videoconferencia: el administrador de tu equipo solo debe personalizar el botón de teléfono, ¡y listo!

4. Cómo automatizar los procesos de rutina en Slack

Todos los proyectos requieren coordinación para que se realice el trabajo: recopilar actualizaciones de los equipos, envío de solicitudes y más. Estas tareas rutinarias se suman y le quitan tiempo al trabajo esencial para el negocio.

Cómo crear flujos de trabajo personalizados

Mediante el Generador de flujos de trabajo, cualquier persona que forme parte de un equipo de Slack con planes de pago puede crear flujos de trabajo personalizados en minutos: por ejemplo, simplificar la coordinación del equipo o estandarizar procesos como la incorporación.

En términos simples, un flujo de trabajo es una secuencia de pasos y medidas personalizados conectada a un de canal Slack. Es fácil crear tus propios flujos de trabajo desde cero o usar plantillas para:

Dar la bienvenida a compañeros de equipo a un canal con mensajes de incorporación automatizados.

Responder rápidamente solicitudes con formularios personalizados.

Simplificar actualizaciones de progreso periódicas como informes de estado, etc.

5. Cómo conectar flujos de trabajo de múltiples sistemas

Tanto si eres un inventor, un técnico en bricolaje o un ingeniero de software con un perfil técnico muy completo, puedes acceder a la API de Slack para resolver problemas complejos para tu organización.

Cómo crear aplicaciones personalizadas

Las aplicaciones personalizadas son especialmente potentes para simplificar múltiples sistemas, internos y externos, en una sola experiencia impulsada por una app de Slack.

Por ejemplo, Hearst creó el bot HANS, que combina información de siete orígenes diferentes para ofrecer 40 informes personalizables. En lugar de iniciar sesión en un nuevo panel, los 1500 usuarios del bot simplemente buscan la información en Slack.

“Estamos subordinados a decenas de herramientas, como herramientas de datos, herramientas para creatividad comercial y herramientas de publicación, y el bot HANS nos permite reunirlas a todas en Slack”. Zack Packer Director de Productos, Hearst Magazines

Primeros pasos

Cómo descubrir aplicaciones desde tus herramientas favoritas

Para comenzar a agregar aplicaciones a tu espacio de trabajo, dirígete al Directorio de aplicaciones de Slack, donde habrá más de 2000 apps esperándote.

Pero tal vez tu equipo ya esté usando apps en Slack. ¡Eso es excelente! Puedes encontrarlas de la siguiente manera: Haz clic en Apps en la barra lateral izquierda de Slack. Ahí podrás explorar todas las apps que están disponibles en tu espacio de trabajo.

Cómo crear un flujo de trabajo personalizado

Desde tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la parte superior izquierda. Selecciona Herramientas en el menú y haz clic en Generador de flujos de trabajo para comenzar.

Cómo explorar la documentación de la API de Slack

Visita el sitio de la API de Slack para recorrer los conceptos básicos de la plataforma de las aplicaciones de Slack y explorar la creación e instalación de tu primera aplicación.

Puedes unirte al capítulo de la comunidad de la plataforma de Slack para conectarte con otros desarrolladores, creadores, diseñadores y gerentes de productos interesados en crear en Slack.