Cómo funciona: Slack para el desarrollo de software

El proceso de desarrollo de software requiere una red de colaboración multifuncional y mejora continua de principio a fin. Mira los seis videos siguientes para que conozcas la forma en que Slack hace que el proceso de desarrollo sea aún más ágil.

Información general de Slack para el desarrollo de software

Aprenderás lo siguiente:

Cómo centralizar el trabajo multifuncional en los canales de productos y funciones

Formas de unificar el SDLC de un extremo a otro desde la planificación hasta la implementación

Cómo la integración de una cadena de herramientas de DevOps procesable reduce el cambio de contexto

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Slack para una planificación ágil y plazos de proyectos

Aprenderás lo siguiente:

Cómo coordinar los comentarios de los usuarios, los requisitos y la planificación de plazos de proyectos en equipos ágiles

Formas de reducir las reuniones y los correos electrónicos aislados con comunicaciones y reuniones asincrónicas

Cómo puedes integrar herramientas de planificación ágiles como Jira, Asana y Trello

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Slack para revisiones de códigos

Aprenderás lo siguiente:

Cómo Slack aporta visibilidad a las solicitudes pull para reducir los ciclos de revisión y el trabajo duplicado

Cómo colaborar y debatir en el canal te permite actuar en un espacio central

Cómo integrar herramientas de administración de códigos como GitHub, Bitbucket y GitLab

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Slack para implementaciones de integración continua/distribución continua

Aprenderás lo siguiente:

Formas de ser más transparente sobre las últimas compilaciones, fusiones y pruebas en todos los entornos

Cómo te ayuda Slack a reaccionar rápidamente ante los éxitos y fracasos y a reducir los ciclos de desarrollo

Cómo integrar herramientas de integración continua/distribución continua como Jenkins, CircleCI y Travis CI

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Slack para implementaciones

Aprenderás lo siguiente:

Formas de planificar y coordinar implementaciones y lanzamientos con visibilidad multifuncional

Cómo aprobar e impulsar implementaciones en el canal y seguir las actualizaciones continuas de las herramientas de implementación

Cómo integrar herramientas de observación y supervisión como Datadog, Splunk y Dynatrace

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Administración de Slack para incidencias

Aprenderás lo siguiente:

Cómo da asistencia Slack a las alertas de supervisión en tiempo real y la respuesta automática a incidencias

Formas de reducir el ruido y realizar investigaciones paralelas con hilos para mejorar el tiempo medio de recuperación

Cómo crea Slack una fuente certera sobre incidencias con una pista de auditoría con marca de tiempo para las revisiones de incidencias

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