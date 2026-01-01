작동 방법 소개: Slack이 소프트웨어 개발을 돕습니다

소프트웨어 개발 프로세스에는 부서 간 협업이 이뤄지는 네트워크, 그리고 엔드 투 엔드로 이어지는 지속적인 개선이 필요합니다. 다음 여섯개의 비디오를 보고 Slack이 개발 프로세스를 훨씬 더 민첩하게 만드는 방법을 알아보세요.

소프트웨어 개발을 위한 Slack 개요

학습 내용:

제품 및 기능 채널에서 부서 간 업무를 중앙 집중화하는 방법

계획에서 배포까지 엔드 투 엔드 SDLC를 통합하는 방법

실행 가능한 DevOps 도구 체인 통합이 컨텍스트 전환을 줄이는 방법

번역 자막을 보려면 YouTube에서 'cc'를 클릭하세요.

애자일 계획 및 스프린트를 위한 Slack

학습 내용:

애자일 팀에서 사용자 피드백, 요구 사항 및 스프린트 계획을 조정하는 방법

비동기식 스탠드업 및 커뮤니케이션으로 회의 및 격리된 이메일을 줄이는 방법

Jira, Asana 및 Trello 등의 애자일 계획 도구를 통합하는 방법

코드 검토를 위한 Slack

학습 내용:

Slack에서 검토 주기 및 중복 업무를 줄이도록 풀 요청에 대한 가시성을 제공하는 방법

채널 내에서 협업하고 논의하면 중앙 공간에서 조치를 취할 수 있습니다

GitHub, Bitbucket 및 GitLab 등의 코드 관리 도구를 통합하는 방법

CI/CD 파이프라인을 위한 Slack

학습 내용:

여러 환경에 걸쳐서 최신 빌드, 병합 및 테스트에 대해 투명성을 향상하는 방법

Slack이 성공 및 실패에 빠르게 대응하고 개발 주기를 줄이도록 돕는 방법

Jenkins, CircleCI 및 Travis CI 등의 CI/CD 도구를 통합하는 방법

배포를 위한 Slack

학습 내용:

부서 간 가시성을 유지하며 배포 및 릴리스를 계획하고 조정하는 방법

채널 내에서 배포를 승인 및 푸시하고 지속적인 배포 도구 업데이트를 유지하는 방법

Datadog, Splunk 및 Dynatrace 등의 가시성 및 모니터링 도구를 통합하는 방법

장애 관리를 위한 Slack

학습 내용:

Slack이 실시간 모니터링 경보 및 자동 장애 대응을 지원하는 방법

스레드로 노이즈를 줄이고 병렬 조사를 실행하여 복구 평균 시간을 개선하는 방법

Slack이 타임 스탬프가 포함된 감사 추적으로 장애 검토를 관리하여 확실한 장애 출처를 생성하는 방법

