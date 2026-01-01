Fonctionnement : Slack pour le développement logiciel

Le processus de développement de logiciels fait appel à un réseau de collaboration interfonctionnelle et d’amélioration continue de bout en bout. Regardez les six vidéos ci-dessous pour découvrir comment Slack fluidifie le processus de développement.

Un aperçu de Slack pour le développement logiciel

Ce que vous allez apprendre :

Comment centraliser le travail interfonctionnel dans les canaux de produits et de fonctionnalités

Comment unifier le cycle de développement de bout en bout, de la planification au déploiement

Comment l’intégration d’un outil de développement DevOps pratique permet de réduire la perte de contexte

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Slack permet une planification agile des échéances

Ce que vous allez apprendre :

Comment coordonner les avis et les exigences utilisateurs, et la planification d’échéances au sein d’équipes agiles

Comment réduire la quantité de réunions et de mails cloisonnés, grâce aux points d’équipes et aux échanges asynchrones

Comment intégrer des outils de planification agiles, tels que Jira, Asana et Trello

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Slack pour les vérifications de code

Ce que vous allez apprendre :

Comment Slack apporte la visibilité aux « pull requests » pour réduire la quantité de cycles d’évaluation et de tâches en double

Comment collaborer et échanger dans un canal vous permet d’agir dans un espace centralisé

Comment intégrer des outils de gestion du code, tels que GitHub, Bitbucket et GitLab

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Slack pour les processus d’intégration et de déploiement continus

Ce que vous allez apprendre :

Comment être plus transparent à propos des dernières versions, fusions et tests au sein des environnements

Comment Slack vous permet de réagir plus rapidement aux réussites et aux échecs et de réduire la quantité de cycles de développement

Comment intégrer des outils d’intégration continue et de développement continu, tels que Jenkins, CircleCI et Travis CI

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Slack pour les déploiements

Ce que vous allez apprendre :

Comment planifier et coordonner les déploiements et les lancements avec une visibilité interfonctionnelle

Comment approuver les déploiements push dans les canaux et les suivre à l’aide de mises à jour d’outils de déploiement continues

Comment intégrer des outils d’observabilité et de surveillance, tels que Datadog, Splunk et Dynatrace

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Slack pour la gestion des incidents

Ce que vous allez apprendre :

Comment Slack prend en charge les alertes de surveillance en temps réel et la réponse automatisée aux incidents

Comment réduire le bruit de fond et effectuer des enquêtes parallèles pour améliorer le temps nécessaire à la récupération

Comment Slack crée une source d’information unique pour les incidents, grâce à un journal d’audit horodaté pour les analyses d’incident

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