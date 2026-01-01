Fonctionnement : Slack pour le développement logiciel

Le processus de développement de logiciels fait appel à un réseau de collaboration interfonctionnelle et d’amélioration continue de bout en bout. Regardez les six vidéos ci-dessous pour découvrir comment Slack fluidifie le processus de développement.
Un aperçu de Slack pour le développement logiciel
Ce que vous allez apprendre :
- Comment centraliser le travail interfonctionnel dans les canaux de produits et de fonctionnalités
- Comment unifier le cycle de développement de bout en bout, de la planification au déploiement
- Comment l’intégration d’un outil de développement DevOps pratique permet de réduire la perte de contexte
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Slack permet une planification agile des échéances
Ce que vous allez apprendre :
- Comment coordonner les avis et les exigences utilisateurs, et la planification d’échéances au sein d’équipes agiles
- Comment réduire la quantité de réunions et de mails cloisonnés, grâce aux points d’équipes et aux échanges asynchrones
- Comment intégrer des outils de planification agiles, tels que Jira, Asana et Trello
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Slack pour les vérifications de code
Ce que vous allez apprendre :
- Comment Slack apporte la visibilité aux « pull requests » pour réduire la quantité de cycles d’évaluation et de tâches en double
- Comment collaborer et échanger dans un canal vous permet d’agir dans un espace centralisé
- Comment intégrer des outils de gestion du code, tels que GitHub, Bitbucket et GitLab
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Slack pour les processus d’intégration et de déploiement continus
Ce que vous allez apprendre :
- Comment être plus transparent à propos des dernières versions, fusions et tests au sein des environnements
- Comment Slack vous permet de réagir plus rapidement aux réussites et aux échecs et de réduire la quantité de cycles de développement
- Comment intégrer des outils d’intégration continue et de développement continu, tels que Jenkins, CircleCI et Travis CI
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Slack pour les déploiements
Ce que vous allez apprendre :
- Comment planifier et coordonner les déploiements et les lancements avec une visibilité interfonctionnelle
- Comment approuver les déploiements push dans les canaux et les suivre à l’aide de mises à jour d’outils de déploiement continues
- Comment intégrer des outils d’observabilité et de surveillance, tels que Datadog, Splunk et Dynatrace
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Slack pour la gestion des incidents
Ce que vous allez apprendre :
- Comment Slack prend en charge les alertes de surveillance en temps réel et la réponse automatisée aux incidents
- Comment réduire le bruit de fond et effectuer des enquêtes parallèles pour améliorer le temps nécessaire à la récupération
- Comment Slack crée une source d’information unique pour les incidents, grâce à un journal d’audit horodaté pour les analyses d’incident
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