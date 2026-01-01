Como funciona o desenvolvimento de software no Slack

O processo de desenvolvimento de software exige uma rede de colaboração entre departamentos e a melhoria contínua de ponta a ponta. Assista aos seis vídeos abaixo para saber como o Slack agiliza ainda mais o processo de desenvolvimento.

Visão geral do desenvolvimento de software no Slack

O que você aprenderá:

Como centralizar o trabalho de colaboração entre departamentos em canais de recursos e de produtos

Formas de unificar o ciclo de vida do desenvolvimento de software de ponta a ponta, desde o planejamento à implantação

Como a integração de uma cadeia de ferramentas de DevOps acionável reduz a troca de contexto

Clique em “Legendas” no YouTube para ver as legendas traduzidas.

Planejamento ágil e sprints no Slack

O que você aprenderá:

Como coordenar o feedback de usuários, os requisitos e o planejamento de sprints entre equipes ágeis

Formas de reduzir as reuniões e os e-mails isolados com comunicação e reuniões breves assíncronas

Como integrar ferramentas de planejamento ágil, como o Jira, o Asana e o Trello

Clique em “Legendas” no YouTube para ver as legendas traduzidas.

Revisões de código no Slack

O que você aprenderá:

Como o Slack proporciona visibilidade a solicitações de pull para reduzir os ciclos de análise e o trabalho duplicado

Como a colaboração e a discussão nos canais permitem realizar ações em um espaço centralizado

Como integrar ferramentas de gerenciamento de código, como GitHub, Bitbucket e GitLab

Clique em “Legendas” no YouTube para ver as legendas traduzidas.

Pipelines CI/CD no Slack

O que você aprenderá:

Formas de oferecer mais transparência sobre as últimas compilações, mesclagens e testes entre ambientes

Como o Slack ajuda você a reagir rapidamente aos sucessos e falhas e a reduzir os ciclos de desenvolvimento

Como integrar as ferramentas de CI/CD, como Jenkins, CircleCI e Travis CI

Clique em “Legendas” no YouTube para ver as legendas traduzidas.

Implantações no Slack

O que você aprenderá:

Formas de planejar e coordenar implantações e lançamentos com visibilidade multifuncional

Como aprovar e realizar implantações no canal, mantendo o acompanhamento com atualizações contínuas de ferramentas de implantação

Como integrar ferramentas de observação e monitoramento, como Datadog, Splunk e Dynatrace

Clique em “Legendas” no YouTube para ver as legendas traduzidas.

Gerenciamento de incidentes no Slack

O que você aprenderá:

Como o Slack oferece suporte a resposta a incidentes automatizada e alertas de monitoramento em tempo real

Formas de reduzir as distrações e executar investigações paralelas com conversas para melhorar o tempo médio de recuperação

Como o Slack cria uma fonte dos fatos de incidentes com uma trilha de auditoria com registro de hora para as análises de incidentes

Clique em “Legendas” no YouTube para ver as legendas traduzidas.