Ein Laptop mit der Desktop-App von Slack

Das funktioniert so: Slack zur Software-Entwicklung

Kurze Videos, die zeigen, wie Entwickler-Teams Slack einsetzen, um Code schneller bereitzustellen und die Service-Zuverlässigkeit zu verbessern

1 Min. Lesezeit

Der Prozess der Software-Entwicklung erfordert ein Netzwerk funktionsübergreifender Zusammenarbeit und eine fortlaufende, kontinuierliche Verbesserung. In den vier Videos unten erfährst du, wie Slack den Entwicklungsprozess noch flexibler macht.

Kurzer Überblick: Slack zur Software-Entwicklung

Die folgenden Themen erwarten dich:

  • Zentralisierung von funktionsübergreifenden Aufgaben in Produkt- und Funktions-Channels
  • Möglichkeiten zur Vereinheitlichung des End-to-End-SDLC von der Planung bis zur Bereitstellung
  • Integration einer DevOps-Toolchain zur Reduzierung von Kontextwechseln

Klicke bei YouTube auf „cc“, um übersetzte Untertitel anzuzeigen.

Slack für die agile Planung und für Sprints

Die folgenden Themen erwarten dich:

  • Koordination von Feedback von Benutzerinnen und Benutzern, von Anforderungen und der Sprint-Planung für verschiedene agile Teams
  • Möglichkeiten zur Reduzierung von Meetings und isolierter E-Mails mit asynchronen Stand-ups und asynchroner Kommunikation
  • Integration agiler Planungs-Tools wie Jira, Asana und Trello

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Slack für Code-Prüfungen

Die folgenden Themen erwarten dich:

  • Wie Slack Transparenz für Pull-Anforderungen schafft, um Prüfzyklen und doppelte Arbeit zu reduzieren
  • Wie du dank Zusammenarbeit und Gesprächen in Channels Maßnahmen an einer zentralen Stelle ergreifen kannst
  • Integration von Code-Management-Tools wie GitHub, Bitbucket und GitLab

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Slack für CI/CD-Pipelines

Die folgenden Themen erwarten dich:

  • Möglichkeiten für mehr Transparenz bezüglich der neuesten Builds, Zusammenlegungen und Tests in verschiedenen Umgebungen
  • So hilft dir Slack, schnell auf Erfolge und Fehler zu reagieren und Entwicklungszyklen zu verkürzen
  • Integration von CI/CD-Tools wie Jenkins, CircleCI und Travis CI

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Slack für Bereitstellungen

Die folgenden Themen erwarten dich:

  • Möglichkeiten zur Planung und Koordinierung von Bereitstellungen und Versionen mit funktionsübergreifender Transparenz
  • Genehmigen und Verteilen von Bereitstellungen im Channel und Verfolgen von Aktualisierungen des Tools zur kontinuierlichen Bereitstellung
  • Integration von Beobachtungs- und Überwachungs-Tools wie Datadog, Splunk und Dynatrace

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Slack für Vorfalls-Management

Die folgenden Themen erwarten dich:

  • So unterstützt Slack Überwachungswarnungen in Echtzeit und automatische Reaktionen auf Vorfälle
  • Möglichkeiten zur Verringerung von Störungen und zur Durchführung paralleler Untersuchungen mit Threads zur Verbesserung der Durchschnittszeit bis zur Wiederherstellung
  • So erstellt Slack eine Informationsquelle für Vorfälle mit einem mit Zeitstempel versehenen Audit-Pfad für Vorfallsprüfungen

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