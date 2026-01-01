Das funktioniert so: Slack zur Software-Entwicklung

Der Prozess der Software-Entwicklung erfordert ein Netzwerk funktionsübergreifender Zusammenarbeit und eine fortlaufende, kontinuierliche Verbesserung. In den vier Videos unten erfährst du, wie Slack den Entwicklungsprozess noch flexibler macht.
Kurzer Überblick: Slack zur Software-Entwicklung
Die folgenden Themen erwarten dich:
- Zentralisierung von funktionsübergreifenden Aufgaben in Produkt- und Funktions-Channels
- Möglichkeiten zur Vereinheitlichung des End-to-End-SDLC von der Planung bis zur Bereitstellung
- Integration einer DevOps-Toolchain zur Reduzierung von Kontextwechseln
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Slack für die agile Planung und für Sprints
Die folgenden Themen erwarten dich:
- Koordination von Feedback von Benutzerinnen und Benutzern, von Anforderungen und der Sprint-Planung für verschiedene agile Teams
- Möglichkeiten zur Reduzierung von Meetings und isolierter E-Mails mit asynchronen Stand-ups und asynchroner Kommunikation
- Integration agiler Planungs-Tools wie Jira, Asana und Trello
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Slack für Code-Prüfungen
Die folgenden Themen erwarten dich:
- Wie Slack Transparenz für Pull-Anforderungen schafft, um Prüfzyklen und doppelte Arbeit zu reduzieren
- Wie du dank Zusammenarbeit und Gesprächen in Channels Maßnahmen an einer zentralen Stelle ergreifen kannst
- Integration von Code-Management-Tools wie GitHub, Bitbucket und GitLab
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Slack für CI/CD-Pipelines
Die folgenden Themen erwarten dich:
- Möglichkeiten für mehr Transparenz bezüglich der neuesten Builds, Zusammenlegungen und Tests in verschiedenen Umgebungen
- So hilft dir Slack, schnell auf Erfolge und Fehler zu reagieren und Entwicklungszyklen zu verkürzen
- Integration von CI/CD-Tools wie Jenkins, CircleCI und Travis CI
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Slack für Bereitstellungen
Die folgenden Themen erwarten dich:
- Möglichkeiten zur Planung und Koordinierung von Bereitstellungen und Versionen mit funktionsübergreifender Transparenz
- Genehmigen und Verteilen von Bereitstellungen im Channel und Verfolgen von Aktualisierungen des Tools zur kontinuierlichen Bereitstellung
- Integration von Beobachtungs- und Überwachungs-Tools wie Datadog, Splunk und Dynatrace
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Slack für Vorfalls-Management
Die folgenden Themen erwarten dich:
- So unterstützt Slack Überwachungswarnungen in Echtzeit und automatische Reaktionen auf Vorfälle
- Möglichkeiten zur Verringerung von Störungen und zur Durchführung paralleler Untersuchungen mit Threads zur Verbesserung der Durchschnittszeit bis zur Wiederherstellung
- So erstellt Slack eine Informationsquelle für Vorfälle mit einem mit Zeitstempel versehenen Audit-Pfad für Vorfallsprüfungen
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