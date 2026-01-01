Das funktioniert so: Slack zur Software-Entwicklung

Der Prozess der Software-Entwicklung erfordert ein Netzwerk funktionsübergreifender Zusammenarbeit und eine fortlaufende, kontinuierliche Verbesserung. In den vier Videos unten erfährst du, wie Slack den Entwicklungsprozess noch flexibler macht.

Kurzer Überblick: Slack zur Software-Entwicklung

Die folgenden Themen erwarten dich:

Zentralisierung von funktionsübergreifenden Aufgaben in Produkt- und Funktions-Channels

Möglichkeiten zur Vereinheitlichung des End-to-End-SDLC von der Planung bis zur Bereitstellung

Integration einer DevOps-Toolchain zur Reduzierung von Kontextwechseln

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Slack für die agile Planung und für Sprints

Die folgenden Themen erwarten dich:

Koordination von Feedback von Benutzerinnen und Benutzern, von Anforderungen und der Sprint-Planung für verschiedene agile Teams

Möglichkeiten zur Reduzierung von Meetings und isolierter E-Mails mit asynchronen Stand-ups und asynchroner Kommunikation

Integration agiler Planungs-Tools wie Jira, Asana und Trello

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Slack für Code-Prüfungen

Die folgenden Themen erwarten dich:

Wie Slack Transparenz für Pull-Anforderungen schafft, um Prüfzyklen und doppelte Arbeit zu reduzieren

Wie du dank Zusammenarbeit und Gesprächen in Channels Maßnahmen an einer zentralen Stelle ergreifen kannst

Integration von Code-Management-Tools wie GitHub, Bitbucket und GitLab

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Slack für CI/CD-Pipelines

Die folgenden Themen erwarten dich:

Möglichkeiten für mehr Transparenz bezüglich der neuesten Builds, Zusammenlegungen und Tests in verschiedenen Umgebungen

So hilft dir Slack, schnell auf Erfolge und Fehler zu reagieren und Entwicklungszyklen zu verkürzen

Integration von CI/CD-Tools wie Jenkins, CircleCI und Travis CI

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Slack für Bereitstellungen

Die folgenden Themen erwarten dich:

Möglichkeiten zur Planung und Koordinierung von Bereitstellungen und Versionen mit funktionsübergreifender Transparenz

Genehmigen und Verteilen von Bereitstellungen im Channel und Verfolgen von Aktualisierungen des Tools zur kontinuierlichen Bereitstellung

Integration von Beobachtungs- und Überwachungs-Tools wie Datadog, Splunk und Dynatrace

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Slack für Vorfalls-Management

Die folgenden Themen erwarten dich:

So unterstützt Slack Überwachungswarnungen in Echtzeit und automatische Reaktionen auf Vorfälle

Möglichkeiten zur Verringerung von Störungen und zur Durchführung paralleler Untersuchungen mit Threads zur Verbesserung der Durchschnittszeit bis zur Wiederherstellung

So erstellt Slack eine Informationsquelle für Vorfälle mit einem mit Zeitstempel versehenen Audit-Pfad für Vorfallsprüfungen

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