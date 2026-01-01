Así funciona Slack para el desarrollo de software

El proceso de desarrollo de software exige una red de colaboración entre departamentos y que todo se someta a una mejora continua. Mira los seis vídeos siguientes para descubrir cómo hace Slack que el proceso de desarrollo sea aún más ágil.

Resumen del desarrollo de software de Slack

Aprenderás lo siguiente:

Cómo centralizar el trabajo entre departamentos en canales de productos y funciones

Formas de unificar todo el ciclo de vida de desarrollo de software, desde la planificación hasta la implementación

Cómo la integración de una práctica cadena de herramientas de DevOps reduce el cambio de contexto

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Slack para la planificación ágil y los plazos

Aprenderás lo siguiente:

Cómo coordinar los comentarios de los usuarios, los requisitos y la planificación de plazos en todos los equipos ágiles

Formas de reducir las reuniones y los correos electrónicos aislados con comunicación y reuniones de sincronización asíncronas

Cómo integrar herramientas de planificación ágil, como Jira, Asana y Trello

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Slack para revisores de código

Aprenderás lo siguiente:

Cómo Slack permite una mayor visibilidad de las pull requests para reducir los ciclos de revisión y el trabajo duplicado

Cómo la colaboración y el debate en el canal te permiten realizar acciones en un espacio centralizado

Cómo integrar herramientas de gestión de código, como GitHub, Bitbucket y GitLab

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Slack para flujos de CI/CD

Aprenderás lo siguiente:

Formas de ser más transparente con respecto a las últimas compilaciones, fusiones y pruebas en todos los entornos

Cómo te ayuda Slack a reaccionar rápidamente a los éxitos y fallos, y a reducir los ciclos de desarrollo

Cómo integrar herramientas de CI/CD, como Jenkins, CircleCI y Travis CI

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Slack para implementaciones

Aprenderás lo siguiente:

Formas de planificar y coordinar implementaciones con visibilidad entre departamentos

Cómo aprobar y enviar implementaciones en los canales y seguir las actualizaciones de herramientas de implementación continua

Cómo integrar herramientas de observación y supervisión, como Datadog, Splunk y Dynatrace

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Slack para la gestión de incidencias

Aprenderás lo siguiente:

Cómo Slack admite alertas de supervisión en tiempo real y respuestas automatizadas a incidencias

Formas de reducir el ruido y realizar investigaciones paralelas con hilos de conversaciones para reducir el tiempo medio de recuperación

Cómo Slack crea una única fuente de información de incidencias con un registro de auditoría con fechas para las revisiones de incidencias

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