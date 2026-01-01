Slack デスクトップアプリを表示しているラップトップ

Slack をソフトウェア開発に活用する方法

ビデオで学ぶ、Slack でコードを速やかにリリースしサービスの信頼性を向上させる方法

ソフトウェア開発プロセスでは、さまざまな部門とのコラボレーションとエンドツーエンドでの絶え間ない改善が必要です。以下の 6 つのビデオを見て、Slack で開発プロセスをさらに加速させる方法を学びましょう。

ソフトウェア開発のための Slack の概要

学習内容 :

  • 部門の枠を越えた業務を製品チャンネルと機能チャンネルに集約する方法
  • 計画から導入までのエンドツーエンドの SDLC を統合する方法
  • 実用的な DevOps ツールチェーンの連携によってコンテキストの切り替えを減らす方法

翻訳された字幕を表示するには YouTube の「字幕（c）」をクリックします。

アジャイルプランニングとスプリントのための Slack

学習内容 :

  • アジャイルなチーム全体でユーザーからのフィードバック、要件、スプリントプランニングを調整する方法
  • 非同期的なスタンドアップ・ミーティングとコミュニケーションによって会議やサイロ化したメールを減らす方法
  • Jira、Asana、Trello などのアジャイルプランニングツールを連携させる方法

翻訳された字幕を表示するには YouTube の「字幕（c）」をクリックします。

コードレビューのための Slack

学習内容 :

  • Slack でプルリクエストを見える化して、レビューサイクルと重複した作業を減らす方法
  • コラボレーションとディスカッションをチャンネルで行って、一元的なスペースでアクションを実行できるようにする方法
  • GitHub、Bitbucket、GitLab などのコード管理ツールを連携させる方法

翻訳された字幕を表示するには YouTube の「字幕（c）」をクリックします。

CI/CD パイプラインのための Slack

学習内容 :

  • 環境全体で最新のビルド、マージ、テストの透明性を高める方法
  • Slack を使用して成功や失敗にすばやく対応し、開発サイクルを短縮する方法
  • Jenkins、CircleCI、Travis CI などの CI/CD ツールを連携させる方法

翻訳された字幕を表示するには YouTube の「字幕（c）」をクリックします。

デプロイのための Slack

学習内容 :

  • 部門の枠を越えた見える化を実現し、デプロイとリリースを計画・調整する方法
  • チャンネルでデプロイを承認してプッシュし、継続的デプロイメントツールの更新をフォローする方法
  • Datadog、Splunk、Dynatrace などの観測・モニタリングツールを連携させる方法

翻訳された字幕を表示するには YouTube の「字幕（c）」をクリックします。

インシデント管理のための Slack

学習内容 :

  • Slack を使用してリアルタイムのモニタリングアラートと自動インシデント対応をサポートする方法
  • スレッドを使用してノイズを減らし、調査を並行して進めて、復旧までの平均時間を短縮する方法
  • Slack でインシデントレビュー用の信頼できる情報源として、タイムスタンプ付きの監査証跡を作成する方法

翻訳された字幕を表示するには YouTube の「字幕（c）」をクリックします。

