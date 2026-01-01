Informe de transparencia

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En Slack nos preocupamos profundamente por mantener la confianza de nuestros clientes, así como por ser lo más transparentes posible respecto de las solicitudes de datos del Cliente por parte de organismos gubernamentales y de terceros. En el marco de este compromiso, publicamos informes periódicos acerca de las solicitudes de datos realizadas por organismos judiciales gubernamentales. A continuación, incluimos el último informe que abarca todas las solicitudes comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Se puede obtener más información acerca de nuestras políticas y prácticas en materia de datos (incluidas las definiciones de los términos no definidos aquí) en los Términos de servicio, la Política de privacidad, las Prácticas de seguridad, la Política de solicitud de datos y el Resumen general de la solicitud de datos de Slack.

Nos regimos por los siguientes principios rectores:

Nos comprometemos a mantener la privacidad y confidencialidad del cliente.

Todo el proceso legal se revisa cuidadosamente. Slack rechaza u objeta toda solicitud que no tenga un sustento legal o que sea confusa, demasiado amplia o de otra manera inapropiada.

A menos que lo prohíba la ley, Slack notifica a un cliente cuando recibe una solicitud de datos de ese cliente, incluida una solicitud gubernamental.

Slack interpreta el proceso legal lo más estrictamente posible.

Animamos a Clientes y terceros a que, siempre que sea posible, busquen datos pertinentes sin nuestra intervención. Creemos firmemente que cualquier agencia gubernamental que busque acceso a los datos del cliente debe dirigir su solicitud directamente a ese cliente, siempre que sea posible.

Solicitudes de información mediante un procedimiento legal

Período de informes Tipo de solicitud Número de solicitudes Divulgación de datos con contenido y sin contenido Solo se divulgan los datos sin contenido Estados Unidos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 Órdenes de registro 5 5 0 Órdenes de juzgados 4 0 2 Citaciones gubernamentales 22 0 19 Solicitudes de seguridad nacional 0 0 0 Entidades no estadounidenses Solicitudes extranjeras conforme a MLAT 1 0 1

Definiciones

"Datos de contenido" incluye los datos generados por el usuario; por ejemplo, mensajes públicos y privados, publicaciones, archivos y mensajes directos.

"MLAT" corresponde al Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Slack requiere que un gobierno extranjero utilice un proceso legal internacional pertinente (por ejemplo, un MLAT) para obtener los datos de los usuarios almacenados por Slack en EE. UU.

"Solicitudes de seguridad nacional" hace referencia a una Carta de Seguridad Nacional emitida según el Título 18 del Código de Estados Unidos, Artículo 2709, una orden judicial emitida conforme a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EE. UU. o cualquier otra solicitud confidencial de información de usuarios emitida en EE. UU.

"Datos sin contenido" es la información básica de la cuenta (como nombre y dirección de correo electrónico, información de registro, historial de inicio de sesión e información de facturación) y otros metadatos sin contenido (como fecha, hora y remitente/destinatario de mensajes o archivos).

"Orden de allanamiento" hace referencia a una orden emitida por un juez o magistrado al encontrar una causa probable. Se requiere una orden de registro para obtener el contenido de las comunicaciones.

"Citación de cumplimiento de la ley" se refiere a una petición obligatoria emitida por un organismo gubernamental para la presentación de documentos o testimonios en un caso penal (como citaciones del jurado de acusación o citaciones administrativas).

Se pueden encontrar versiones anteriores de este informe en nuestros Archivos.

Actualizado el 2 de junio de 2022.