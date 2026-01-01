Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Per vedere il report più recente, clicca qui.

In Slack, ci impegniamo profondamente per mantenere la fiducia dei nostri clienti, nonché per essere il più trasparenti possibile in relazione alle richieste del governo e di terze parti per i Dati del cliente. Nell’ambito di questo impegno, Slack pubblica periodicamente report riguardanti le richieste di dati da parte delle forze dell’ordine e degli enti governativi. L’ultimo report è disponibile di seguito e copre tutte le richieste di questo tipo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Ulteriori informazioni sulle procedure e sui criteri relativi ai dati (comprese le definizioni di termini non inclusi nel presente documento) sono disponibili nelle sezioni Condizioni d’uso di Slack, Informativa sulla privacy, Procedure per la sicurezza, Criteri per la richiesta dei dati e Panoramica sulle richieste di dati.

Slack rispetta i principi guida seguenti:

Slack si impegna a mantenere la privacy e la riservatezza del Cliente.

Tutti i procedimenti legali vengono esaminati attentamente. Slack rifiuta o contesta qualsiasi richiesta effettuata non su base legale o che sia non chiara, eccessiva o altrimenti inappropriata.

A meno che non sia vietato dalla legge, Slack informa un cliente quando riceve una richiesta per i dati di tale cliente, inclusa una richiesta governativa.

Slack interpreta il procedimento legale nel modo più restrittivo possibile.

Ove possibile, Slack incoraggia i Clienti e le terze parti a ottenere i dati rilevanti senza il suo intervento. Siamo fermamente convinti che qualsiasi agenzia governativa che richieda l’accesso ai dati di un cliente debba indirizzare la propria richiesta direttamente a tale cliente, laddove possibile.

Richieste di informazioni tramite procedimento legale

Periodo di report Tipo di richiesta Numero di richieste Divulgati dati di contenuto e non Divulgati solo dati non relativi a contenuto Stati Uniti 1° gennaio - 31 dicembre 2021 Mandati di perquisizione 5 5 0 Ordini del tribunale 4 0 2 Gov. Ingiunzioni 22 0 19 Richieste relative alla sicurezza nazionale 0 0 0 Entità non USA Richieste straniere ai sensi del trattato MLAT 1 0 1

Definizioni

“Dati di contenuto”. Dati generati dall’utente, ad esempio messaggi pubblici e privati, post, file e MD.

“MLAT”. Trattato di reciproca assistenza legale (Mutual Legal Assistance Treaty). Slack richiede che un governo straniero utilizzi un procedimento di diritto internazionale appropriato, ad esempio tramite un trattato MLAT, per ottenere i dati degli utenti archiviati da Slack negli Stati Uniti.

“Richieste relative alla sicurezza nazionale”. Richiesta NSL (National Security Letter) emessa a sensi dell’articolo 18 U.S.C. §2709, ordinanza del tribunale emessa ai sensi del Foreign Intelligence Surveillance Act o qualsiasi altra richiesta classificata per ottenere informazioni sugli utenti emessa negli Stati Uniti.

“Dati non relativi a contenuto”. Informazioni di base sull’account (come nome e indirizzo e-mail, informazioni di registrazione, cronologia di accesso e informazioni di fatturazione) e altri metadati non relativi al contenuto (come data, ora e mittente/destinatario di messaggi o file).

“Mandato di perquisizione”. Richiesta emessa da un giudice o da un magistrato in seguito all’accertamento di una probabile causa. Un mandato di perquisizione è richiesto per ottenere il contenuto delle comunicazioni.

“Ingiunzione da parte delle forze dell’ordine”. Richiesta obbligatoria emessa da un ente governativo per la produzione di documenti o testimonianze in un procedimento penale (ad esempio citazioni del gran jury o amministrative).

Le versioni precedenti del report sono disponibili nella sezione Archivi.

Aggiornamento: 2 giugno 2022.