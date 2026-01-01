本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

如要檢視最新報告，請按一下這裡。

Slack 非常重視客戶的對我們的信任，因此，處理政府和第三方要求提供客戶資料時將儘可能公開透明。包括定期針對執法及政府機關要求資料的情況發布報告。最近一期的報告如下，其中涵蓋自 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所接獲的所有要求。想要瞭解更多 Slack 資料政策及措施相關資訊 (包括本報告未提供的用語定義)，請見 Slack 服務條款、隱私權政策、資訊安全措施、資料要求政策及資料請求概覽。

我們遵守以下指導原則：

我們承諾維護客戶隱私及保密。

仔細檢視所有法律令狀。Slack 拒絕或質疑任何沒有法律依據、不清楚、過於廣泛或不適當的要求。

除非法律禁止，否則 Slack 會在收到對客戶資料的要求 (包括政府要求) 時通知相關客戶。

Slack 將儘可能限縮解釋法律令狀。

在可行範圍內，我們建議客戶及第三方透過其他管道取得資料，避免 Slack 涉入。我們堅信，任何欲存取客戶資料的政府機關，都應盡可能直接向相關客戶提出要求。

透過法律令狀提出的資訊要求

報告期間 要求類別 接獲要求數 揭露內容及非內容資料 僅揭露非內容資料 United States 2021 年 1 月 1 日 - 12 月 31 日 搜索票 5 5 0 法院命令 4 0 2 政府傳票 22 0 19 國家安全要求 0 0 0 非美國實體 依 MLAT 提出的國外要求 1 0 1

定義

「內容資料」：包括使用者產生的資料，例如公開及非公開訊息、貼文、檔案及私訊。

「MLAT」係指多邊司法互助條約。Slack 要求外國政府使用適當的國際法程序、例如透過 MLAT 取得 Slack 在美國儲存的使用者資料。

「國家安全要求」：依美國法典第 18 編第 2709 條核發的國家安全函，依外國情報監控法核發的法院命令，或於美國針對使用者資訊核發的其他機密要求。

「非內容資料」：基本帳號資訊 (例如姓名及電子郵件信箱、註冊資訊、登入記錄及帳單資訊) 及其他非內容後設資料 (例如日期、時間、訊息或檔案的寄件人/收件人)。

「搜索票」：法官或裁判官為查明原因而發出的命令。欲取得通訊內容必須先申請搜索票。

「執法傳票」：政府機關針對刑事案件出示文件或作證所核發的強制要求 (例如大陪審團傳票及行政傳票)。

本報告的先前版本請見檔案庫。

更新日期：2022 年 6 月 2 日