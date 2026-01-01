Relatório de Transparência

Para ver o relatório mais recente, clique aqui.

O Slack se importa com a confiança dos clientes, além de ser o mais transparente possível com solicitações governamentais e de terceiros para divulgar os dados deles. Como parte desse compromisso, nós publicamos relatórios periódicos sobre solicitações de dados que recebemos de entidades governamentais e de autoridades de aplicação da lei. O relatório mais recente está disponível abaixo. Ele aborda todas as solicitações realizadas entre 1.º de janeiro e 31 de dezembro de 2021. Para saber mais informações sobre as nossas políticas e práticas de dados (incluindo definições de termos não definidos aqui), leia os Termos de Serviço do Slack, a Política de Privacidade, as Práticas de Segurança, a Política de Solicitação de Dados e a Visão Geral de Solicitação de Dados.

Respeitamos os seguintes princípios norteadores:

Nós nos comprometemos em proteger a privacidade e a confidencialidade do Cliente.

Todos os processos legais são avaliados em detalhe. A Slack rejeita ou questiona toda solicitação que não tenha base legal ou que esteja confusa, pouco específica ou inapropriada de maneira geral.

A menos que seja proibido por lei, o Slack notifica os clientes quando recebe solicitações, inclusive governamentais, para divulgar os dados deles.

A Slack interpreta todo processo legal da maneira mais restrita possível.

Sempre que possível, nós incentivamos clientes e terceiros a obter dados relevantes sem a nossa intervenção. Acreditamos que as agências governamentais que procuram acesso aos dados dos clientes devem encaminhar a solicitação diretamente a eles, quando possível.

Solicitações de informações por processos legais

Período do relatório Tipo de solicitação Número de solicitações Dados com e sem conteúdo divulgados Apenas dados sem conteúdo divulgados Estados Unidos 1.º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 Mandados de busca 5 5 0 Ordens judiciais 4 0 2 Gov. Intimações 22 0 19 Solicitações de segurança nacional 0 0 0 Entidades de fora dos EUA Solicitações internacionais em conformidade com MLAT 1 0 1

Definições

“Dados com conteúdo”: incluem dados gerados pelo usuário (por exemplo, mensagens públicas e privadas, postagens, arquivos e MDs).

“MLAT”: Tratado de Assistência Jurídica Mútua. A Slack exige que governos estrangeiros sigam o processo jurídico internacional adequado (amparados por um MLAT, por exemplo) para obter dados de usuários armazenados pela Slack nos EUA.

“Solicitações de segurança nacional”: uma carta de segurança nacional emitida de acordo com a lei federal dos EUA 18, Seção 2709, uma ordem judicial de acordo com a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira ou outra solicitação confidencial de acesso a informações de usuários emitidas nos EUA.

“Dados sem conteúdo”: Informações básicas da conta (como nome, endereço de e-mail, informações de registro, histórico de login e informações de faturamento) e outros metadados sem conteúdo (como data, hora e remetente/destinatário de mensagens ou arquivos).

“Mandado de busca”: uma ordem emitida por um juiz ou magistrado mediante a suficiência comprovada dos fundamentos da acusação. Um mandado de busca e apreensão é exigido para obter o conteúdo de comunicações.

“Intimação de autoridades de aplicação da lei”: uma exigência compulsória realizada por uma entidade governamental para a produção de documentos ou testemunho em um processo penal (como a intimação administrativa ou de um grande júri)

Versões anteriores deste relatório podem ser encontradas nos Arquivos.

Atualizado em 2 de junho de 2022.