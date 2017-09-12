Bienvenue, Willkommen, Bienvenidos sur une nouvelle plateforme Slack mondialement plus accessible

Bien que nous ayons concentré nos efforts en Amérique du Nord au cours des trois dernières années, Slack est désormais utilisé par des équipes réparties dans plus de 100 pays. Les organisations concernées dépendent de nombreux secteurs d’activité, sont dispersées sur tous les continents et relèvent de modèles économiques divers et variés. Cependant, elles ont toutes placé Slack au cœur de leur fonctionnement. Ainsi, grâce à Slack, HelloFresh répond aux besoins des cuisiniers à domicile et rassemble son équipe internationale, Süddeutsche Zeitung diffuse l’actualité auprès de ses plus de 23 millions de visiteurs mensuels en Allemagne, et LVMH a pu étendre la présence de sa marque Benefit Cosmetics à plus de 52 nouveaux marchés.

Nous nous sentons motivés et inspirés par nos clients, et c’est peu de le dire. C’est pourquoi nous tenions à optimiser leur utilisation de Slack en leur offrant une véritable expérience localisée adaptée à leurs besoins, d’où notre volonté de localiser notre plateforme en français, en allemand et en espagnol.

Ce que cela signifie pour vous

La localisation de notre plateforme en français, en allemand et en espagnol permet à un plus grand nombre de non-anglophones d’utiliser Slack dans la langue de leur choix. Une fois que vous aurez défini la langue, la plateforme dans son ensemble apparaîtra localisée, des textes de l’interface utilisateur jusqu’aux émojis.

Nous avons également de nouveaux noms d’affichage qui prennent en charge les caractères internationaux, vous permettant ainsi de mieux contrôler votre présence dans Slack.

En cas de question, sachez que la totalité des articles de notre centre d’assistance ont été traduits. Les clients abonnés à un forfait payant peuvent choisir d’être facturés dans leur devise locale. De plus, nos équipes dédiées Ventes et Expérience client comptent parmi leurs membres des personnes installées à Londres ou à Dublin qui parlent couramment les langues prises en charge.

Sélectionner la langue de votre choix dans Slack

Pour modifier la langue, ouvrez les « Préférences » dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, puis sélectionnez « Langue et région ».

Les administrateurs peuvent sélectionner une langue par défaut pour les sections de Slack qui sont visibles par l’ensemble de l’organisation, comme les messages de Slackbot ou les invitations. Pour toutes les autres sections, chaque membre peut sélectionner la langue de son choix. Cela signifie par exemple que vous pouvez définir la langue sur l’espagnol, tandis qu’un autre membre de votre équipe utilise Slack en allemand.

Nous espérons que cette première phase de localisation permettra d’offrir une meilleure expérience à nos utilisateurs qui parlent le français, l’allemand ou l’espagnol, et que cela rendra Slack plus accessible à toutes les équipes du monde entier.

Des questions sur le changement de langue dans Slack ? Envoyez-nous un message sur Twitter ou obtenez davantage d’informations via notre centre d’assistance. Vous pouvez également en savoir plus notre processus de localisation de Slack sur le blog de nos ingénieurs.