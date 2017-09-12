Bienvenue. Willkommen. Bienvenido a un Slack más accesible en todo el mundo

En los últimos tres años hemos centrado nuestros esfuerzos en Norteamérica. Sin embargo, Slack no ha dejado de crecer y actualmente está presente en más de 100 países. Estas organizaciones trabajan en distintas industrias, continentes y modelos de negocio, pero todas confían en Slack como base para su trabajo: HelloFresh lo usa para sorprender a los cocineros del hogar y unir a su equipo global, Süddeutsche Zeitung, para informar de las noticias más recientes a sus 23 millones de usuarios al mes en toda Alemania, y LVMH lo aprovecha para expandir su marca Benefit a 52 mercados nuevos.

Sin duda nuestros clientes nos han sorprendido e inspirado. Por eso queremos que disfruten del tiempo que pasan en Slack, ofreciéndoles una experiencia adaptada por completo a su idioma, para que trabajen como les gusta. Y para empezar, hemos preparado las traducciones en español, francés y alemán.

¿Qué significa esto para ti?

Gracias a nuestro servicio en español, francés y alemán, si no hablas inglés podrás usar Slack en tu idioma preferido. Una vez que configures el idioma deseado, todo el producto aparecerá traducido: desde los textos de la interfaz de usuario hasta el último emoji.

Ahora, el nombre de Slack admite caracteres internacionales, con los que tendrás un mayor control sobre el modo en que se te conoce en Slack.

Si tienes alguna duda, ahora podrás consultar en tu idioma todos los artículos del Centro de Ayuda. Los clientes con cuentas de pago también podrán elegir la moneda local que deseen. Además, disponemos de miembros dedicados de nuestros equipos de ventas y experiencia al cliente que hablan nuestros idiomas disponibles y que te atenderán desde Dublín y Londres.

Cambiar el idioma en Slack

Para cambiar el idioma, abre la opción Preferencias en la esquina superior izquierda de Slack y selecciona Idioma y región.

Los administradores pueden elegir el idioma predeterminado para las partes de Slack visibles para toda la organización (como los mensajes de Slackbot o las invitaciones). Cada miembro de los equipos puede elegir el idioma que prefiera para el resto de secciones de Slack. Esto significa que puedes configurar Slack para que esté en español y que otra persona de tu equipo lo utilice en alemán.

Esperamos que este primer paso traduciendo Slack, ofrezca una mejor experiencia a usuarios que hablan español, francés y alemán y que ayude a poner Slack al alcance de más equipos en todo el mundo.

¿Tienes alguna duda sobre cómo cambiar el idioma de Slack? Escríbenos por Twitter o consulta más información en nuestro Centro de Ayuda. Puedes leer más información sobre cómo enfocamos la creación de las versiones traducidas de Slack en nuestro blog de ingeniería.