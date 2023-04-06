La communication externe est aussi stratégique pour votre entreprise que la communication interne. Elle permet en effet de soigner votre image de marque, de renforcer votre crédibilité, d’échanger avec vos partenaires et de nouer des relations avec des entreprises extérieures. Toutefois, pour réussir, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de la communication externe et d’identifier les outils pertinents à déployer.

Qu’est-ce que la communication externe en entreprise ?

La communication externe en entreprise est une forme de communication qui s’adresse aux personnes extérieures à l’entreprise. Cela peut être les consommateurs bien entendu, mais aussi les partenaires, les fournisseurs ou les investisseurs. Le contenu de la communication peut porter sur les produits et services de l’entreprise, sur son image ou bien encore sur ses innovations technologiques.

Cette communication permet de travailler sur la visibilité de l’entreprise et de construire une image de marque forte et positive. Une stratégie de communication externe est donc pertinente pour soigner sa réputation et attirer de nouveaux clients. Grâce à elle l’entreprise existe médiatiquement et peut se démarquer de la concurrence, parfois au sein de marchés très concurrentiels.

Au-delà de la visibilité, la communication externe est indispensable pour entretenir des relations de confiance à long terme. Les partenaires et les consommateurs sont alors des cibles de choix, car la fidélisation des clients et les partenariats pérennes sont essentiels à la longévité de l’entreprise.

La communication externe peut viser trois types d’objectifs différents :

Cognitifs : cela permet de développer la notoriété de l’entreprise ;

Émotionnels: une telle communication est idéale pour renforcer l’attachement des consommateurs à la marque ;

Conatifs: un plan de communication de ce type va tenter d’inciter les cibles à passer à l’action d’achat.

Bien entendu, il est nécessaire de déployer un plan de communication externe solide. Ce dernier doit être cohérent avec les valeurs de l’entreprise et l’image qu’elle désire véhiculer. La réussite va alors dépendre de l’adéquation entre le message, la cible et le moment. C’est la réunion de ces trois facteurs qui garantit un effet important et bénéfique du plan de communication.

Quels sont les différents types de communication externe ?

L’entreprise peut déployer diverses stratégies de communication correspondant à différents types de communication externe. Ces derniers répondent à la fois à des problématiques distinctes et peuvent utiliser des canaux de communication différents.

Les relations presse

Ce premier type de communication est centré exclusivement sur les médias. L’objectif est alors de soigner son image pour s’assurer de véhiculer une image positive sur certains canaux possédant une excellente réputation. Cette approche est notamment utilisée dans le cadre du traitement de l’actualité. Par exemple, le lancement d’un nouveau produit est l’occasion de déployer une communication dans la presse.

Les relations publiques

L’objectif des relations publiques est la création et l’entretien de relations positives avec un public externe. Pour ce faire, de nombreux canaux spécifiques aux relations publiques peuvent être mis à disposition. Nous pouvons notamment citer la publication de communiqués de presse, l’organisation de tables rondes, mais aussi la sollicitation des influenceurs ou de la presse. Ce travail doit être utilisé pour valoriser l’image de l’entreprise et augmenter le volume de ventes de certains produits dans le cadre d’une approche marketing.

La communication événementielle

Véritable incontournable d’une communication percutante, la communication événementielle a pour objectif de communiquer en organisant différents événements. C’est l’occasion de réunir de nombreuses personnes dans un lieu et à un moment précis. Cette communication est notamment très importante pour renforcer l’esprit d’équipe des collaborateurs et pour fidéliser une communauté d’ambassadeurs de marque. Les salons professionnels, les conférences, mais aussi les lancements de produits médiatiques font partie de cette catégorie.

La communication institutionnelle

En développant la communication institutionnelle, vous allez communiquer sur l’entreprise. Les thèmes sont nombreux et très importants pour travailler votre image de marque. Cela peut porter sur l’histoire de l’entreprise, ses valeurs, ses engagements environnementaux et sociétaux ou sa mission de marque. Vous pouvez directement communiquer via votre site internet ou diffuser votre message dans des vidéos impactantes ou via des communiqués de presse.

La communication produit

Essentielle pour améliorer le taux de conversion des prospects et accroître votre chiffre d’affaires, la communication produit est utilisée pour communiquer sur vos produits ou vos services. Partager différentes informations incontournables et des arguments de vente décisifs peut ainsi favoriser une augmentation des ventes. Cette approche fondamentale de la communication pour votre activité commerciale peut se matérialiser par des campagnes publicitaires, des brochures ou des vidéos sur YouTube.

La communication de crise

En cas de scandale ou avant qu’il ne se produise, il est nécessaire d’activer rapidement la communication de crise via un pôle spécialisé pour ne pas laisser le temps jouer contre vous. La gestion des situations d’urgence nécessite un sang-froid optimal et la mise à profit des canaux les plus pertinents. L’objectif est alors de minimiser l’impact négatif que pourraient avoir certaines informations sur les publics extérieurs à votre entreprise et, à terme, sur votre réputation.

Les différents outils de communication externe

Pour communiquer, les outils numériques ou physiques ne manquent pas. Le choix de l’un ou de l’autre dépend de la situation. Ils peuvent bien entendu être mis à contribution conjointement dans le cadre d’une stratégie complète de communication externe pertinente et percutante.

Le site internet de l’entreprise

Le premier support de communication externe est tout simplement votre site internet. Il est idéal, car il ne présente pas de surcoût budgétaire. Il peut être utilisé aussi bien pour diffuser des actualités via un blog que pour présenter votre entreprise, ses valeurs ou ses produits et services. Ajoutons que la publication régulière d’articles sur un blog possède aussi l’avantage d’influencer positivement votre référencement naturel SEO. Vous pouvez donc faire d’une pierre deux coups en agissant sur votre visibilité et votre image de marque.

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont des canaux de communication indispensables. Qu’il s’agisse de communication interne ou externe, ces plateformes doivent être au cœur de votre stratégie marketing en ligne. Leur diversité fait des réseaux sociaux un excellent outil de communication d’entreprise. Selon votre cible et vos objectifs, vous pouvez aussi bien viser une cible relativement jeune sur TikTok qu’une cible B2B via LinkedIn. Ainsi, elles se révèlent très polyvalentes et offrent la possibilité d’adresser une communication tournée vers vos clients, vos partenaires, des investisseurs ou les actionnaires.

Les événements

Ce type d’outil présente deux intérêts principaux :

Rassembler différents publics : que cela soit lors d’un salon professionnel ou d’une conférence en ligne, un événement peut rassembler des clients potentiels, des partenaires ou des investisseurs ;

Marquer les esprits : un événement marquant lors d’un lancement de produit peut faire la différence et distancer la concurrence tout en réussissant à convaincre votre audience.

Les campagnes publicitaires

Si votre objectif est avant tout d’accroître votre volume de ventes, les campagnes publicitaires sont décisives. Elles permettent en effet d’occuper médiatiquement le terrain de manière rapide et efficace. Les prospects peuvent être attirés par une communication originale, amusante ou étonnante. Le canal varie alors selon l’audience cible que vous visez. La campagne peut ainsi prendre la forme de publicités en ligne sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Toutefois, les médias traditionnels tels que la télévision, la radio ou la presse écrite peuvent être pertinents selon la situation.

Les cartes de visite et plaquettes commerciales

Vous pouvez aussi faire le choix d’accompagner votre communication externe de canaux plus diffus. Les cartes de visite distribuées lors de différents événements sont ainsi très intéressantes pour atteindre une cible professionnelle. Les plaquettes commerciales quant à elles sont performantes lorsqu’elles sont disposées dans un point de vente, un salon ou un lieu public. Selon votre secteur d’activité, vos problématiques et votre cible, l’un ou l’autre de ces choix peut être plus adapté.

Les outils collaboratifs en ligne

Enfin, certains outils collaboratifs tels que Slack peuvent être utilisés dans le cadre de votre communication externe. La plateforme permet en effet d’inviter de collaborer avec des partenaires externes dans des canaux de communication dédiés. Ces derniers sont parfaitement sécurisés et offrent un lieu privilégié pour échanger et soigner vos relations externes.

Comment choisir ses outils de communication externe ?

Devant une telle diversité de canaux, il peut être délicat de choisir l’outil de communication externe le plus adapté.

La première chose à faire est de définir avec précisions vos objectifs de communication. En effet, l’outil peut être différent selon le résultat que vous escomptez. Attirer de nouveaux clients ne demande pas de faire appel aux mêmes méthodes que déployer une communication de crise ou fidéliser vos clients existants.

De la même manière, il est indispensable de bien cibler votre audience. Selon l’âge, la catégorie professionnelle ou bien encore les centres d’intérêt, les canaux les plus utilisés varient fortement. Vous devez donc identifier les canaux incontournables où vous pourrez aller à la rencontre de votre audience.

En fonction de vos objectifs et des ressources que vous souhaitez allouer à votre communication externe, les outils seront également différents. Communiquer via votre site internet peut avoir moins d’impact que lancer une campagne publicitaire en ligne, mais le coût sera très inférieur. Le choix dépend donc de vos objectifs, mais aussi de vos ressources.

Quelle que soit votre décision, il est important de tester différents canaux pour vérifier l’impact sur vos cibles. En réalisant de nombreux tests, vous pourrez identifier les canaux les plus pertinents pour votre entreprise. Dans tous les cas, n’hésitez pas à innover en utilisant par exemple des outils collaboratifs en ligne. Ces derniers possèdent de nombreux atouts et sont intéressants pour gagner en productivité et en visibilité à moindre coût.

La communication externe répond à de très nombreux enjeux pour votre entreprise. Pour cette raison, il est important de définir vos objectifs et de trouver les canaux les plus adaptés aussi bien à votre secteur d’activité et vos problématiques qu’à votre audience. Finalement, la communication externe exige de concilier différents éléments pour atteindre vos objectifs de communication.