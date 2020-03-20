Associations : profitez gratuitement des forfaits payants de Slack

Les équipes du monde entier s’adaptent au télétravail, devenu la nouvelle norme. Et avec des collègues dispersés aux quatre coins du globe, le travail d’équipe n’a jamais été aussi essentiel. C’est pourquoi nous avons apporté plusieurs changements à notre programme Slack pour les associations.

Désormais, les associations de toutes tailles peuvent bénéficier gratuitement pendant trois mois de notre forfait Standard ou Plus pour leur espace de travail en remplissant ce simple formulaire. En profitant d’une version de Slack plus performante et sécurisée, vous pourrez connecter vos équipes et permettre à chacun de gagner en productivité.

Des associations coordonnent leurs efforts contre le Covid-19 avec l’aide de Slack

Nous comptons parmi nos clients des associations qui effectuent un travail formidable dans le monde entier : certaines prêtent des fonds à des communautés défavorisées, d’autres approvisionnent en eau potable des habitants de pays en voie de développement. Et nous sommes ravis d’apporter notre pierre à l’édifice.

Alors que le Covid-19 continue de bouleverser notre quotidien, nous avons souhaité vous présenter quelques-uns de nos clients qui contribuent directement à la lutte contre cette épidémie.

Chan Zuckerberg Biohub

Le centre de recherches Chan Zuckerberg Biohub a pour mission de procéder à des découvertes fondamentales et mettre au point de nouvelles technologies qui permettront aux médecins de guérir, de prévenir ou de soigner les maladies. Le Biohub a transformé les canaux Slack, qui servent habituellement à partager des messages, des outils et des fichiers dans un espace de travail Slack, en centres virtuels d’intervention d’urgence.

« C’est presque comme ces centres de commandement avec un mur couvert d’écrans, où tout le monde se réunit pour examiner la situation », explique Joseph DeRisi, coprésident du Biohub et professeur de biochimie et de biophysique à l’Université de Californie à San Francisco (UCSF). « Nous n’avons pas besoin d’une telle salle ; un canal Slack nous suffit. »

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Biohub a non seulement acquis, puis fourni à l’UCSF un plus grand nombre de machines permettant d’effectuer des diagnostics cliniques, mais a également développé un outil qui a permis à des chercheurs du Cambodge d’effectuer un séquençage et de confirmer le premier cas de Covid-19 du pays en à peine quelques jours.

Medic Mobile

Medic Mobile a pour mission d’améliorer la santé des populations les plus difficiles à atteindre. À cette fin, l’association développe un logiciel open source de classe mondiale qui aide les professionnels de santé à offrir à tous les patients un accès aux soins équitable.

Conscientes du fait qu’une telle épidémie peut toucher de manière inégale les personnes les plus pauvres et vulnérables, les équipes de Medic Mobile, qui utilisent Slack depuis longtemps et dont les 84 membres sont répartis dans 13 pays et 32 villes, communiquent, organisent et coordonnent désormais l’ensemble de leurs activités de lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur Slack.

Elles travaillent avec des partenaires des ministères de la santé de pays tels que le Népal, le Kenya et le Sénégal afin de piloter les activités de lutte contre le Covid-19 au niveau national, de faire évoluer les systèmes actuels numériques au service de la santé et de collaborer avec la communauté médicale numérique à l’échelle mondiale.

Un grand merci de la part de Slack

Que votre organisation soit en première ligne dans la lutte mondiale contre l’épidémie de Covid-19 ou au service de causes tout aussi importantes, nous espérons que ces exemples pourront vous donner une idée de l’utilité de Slack pour soutenir vos équipes.

Si vous souhaitez profiter de notre offre, contactez-nous à l’adresse suivante : covid@slack.com. Cliquez ici pour connaître la liste des informations à inclure dans votre message et en savoir plus sur la nouvelle version de notre programme.