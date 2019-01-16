Aujourd’hui marque le lancement de notre nouveau logo, première étape d’un changement d’image global. Nous aimions beaucoup l’ancien logo et nous nous doutons que certains d’entre vous partagent ce sentiment. Nous tenions donc à vous donner les raisons de ce changement.

Tout d’abord, nous ne l’avons pas changé juste pour le plaisir. Certes, on dit toujours que le changement est inévitable, qu’il faut accepter le changement pour évoluer, etc. Mais cela n’était pas une raison suffisante pour changer notre logo. Nous l’avons modifié parce qu’il ne répondait plus à nos attentes et qu’une version plus simple et plus reconnaissable s’imposait à cet effet.

Notre premier logo a vu le jour avant même le lancement de l’entreprise. Il s’agissait d’un octothorpe (ou croisillon, dièse, quel que soit le nom que vous lui donniez) et ressemblait au caractère qui s’affiche devant les canaux de conversations dans notre produit. Il était différent et ludique.



Par contre, il était extrêmement difficile de le reproduire avec exactitude. Il comprenait onze couleurs différentes et s’il était utilisé sur un fond autre que blanc, ou si l’angle n’était pas le bon (le logo devait être tourné à 18 ° précisément) ou si la combinaison des couleurs n’était pas correcte, le résultat n’était pas harmonieux du tout. C’était fâcheux. Regardez plutôt :

Un véritable désastre.

Pour y remédier, nous avions créé différentes versions du logo correspondant à différents besoins. Mais les boutons de l’appli étaient donc tous différents, et aucun ne correspondait au logo.

Ils étaient tous plutôt réussis, mais cela manquait d’homogénéité. Or l’essentiel pour une marque, c’est d’être facilement reconnaissable et identifiable par tous les consommateurs et à tout moment. En fait, ce que les gens voyaient, c’était cela :

Du beau travail, mais un manque cruel d’harmonie. Nous sommes donc passés à l’action. Notre équipe interne chargée du graphisme et de la marque a collaboré avec Michael Bierut ainsi que l’équipe de Pentagram pour créer une nouvelle identité visuelle plus cohérente. Et tout commence aujourd’hui, avec notre nouveau logo.

Sa palette de couleurs est plus simple et plus raffinée, mais conserve malgré tout l’esprit de l’original. Cette évolution du logo est plus facile à décliner et s’adapte plus facilement aux différents supports.

Nous allons vous épargner les détails sur la conception et la signification du moindre angle ou de la moindre courbe du nouveau logo. Nous savons que vous avez autre chose à faire. Cet article de blog a pour seul objectif de vous prévenir de ce changement afin que vous ne soyez pas trop surpris(e) lorsque vous verrez sur votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre tablette des icônes légèrement différentes. D’ailleurs, les icônes seront très similaires d’un appareil à un autre :

Au cours des mois à venir, nous allons harmoniser notre identité graphique et mettre notamment à jour le site Web, les publicités et notre produit (mais pas d’inquiétude, cela ne nuira pas à votre productivité). Nous n’avons pas changé. Nous sommes toujours Slack. Mais nous sommes plus cohérents et plus facilement reconnaissables (enfin, nous l’espérons !).

Pour résumer : nous avons changé de logo.

Cordialement, l’équipe Slack.

Pour en savoir plus sur le travail réalisé par Pentagram sur notre logo, rendez-vous ici pour lire leur article de blog.