Best-of-breed : expertise et agilité au service de la productivité

Il existe sur le marché plusieurs typologies de logiciels, de solutions et d’outils. Certains éditeurs proposent du « tout intégré », c’est-à-dire des suites logicielles complètes, qui englobent plusieurs outils. D’autres se concentrent sur une fonctionnalité en particulier : messagerie, visio-conférence, bureautique… dans cette démarche, Le Best-of-breed est “un positionnement marché qui consiste à viser l’excellence sur un segment spécifique”. L’outil best-of-breed propose donc une expertise ciblée sur un domaine d’application avec pour ambition d’être le meilleur de sa catégorie (« best of breed » signifiant littéralement : « le meilleur de sa catégorie »).

Pour une entreprise qui choisit ses différents outils informatiques, une approche logicielle best-of-breed consiste donc à choisir les outils les mieux adaptés à ses besoins, plutôt que de faire le choix d’une suite logicielle « tout-intégré » issue d’un seul prestataire. Il s’agit de constituer sa propre palette d’outils, en choisissant le meilleur pour chaque domaine d’application.

Pourquoi une approche best-of-breed est-elle la meilleure solution ?

Best-of-breed : le meilleur des technologies

Choisir les meilleurs outils pour les collaborateurs au quotidien est un vrai enjeu pour toute entreprise. Ce choix repose sur des critères de fiabilité, de réactivité, de sécurité, d’adhésion, d’avancées techniques et de prix.



La crise a accéléré la donne et augmenté ces critères de fiabilité et de sécurité : en effet le télétravail nécessite de pouvoir utiliser les outils y compris en dehors de l’entreprise.

Ils doivent donc permettre la continuité des communications et de la cohésion d’équipe.

« Slack a amélioré la coopération mondiale au travail. (…) Nous comptons plus de 500 employés répartis sur des sites de tailles diverses et maintenant, ils font partie d’une seule et même communauté Slack. » Romain Lods Head of Engineering, Deezer

Des outils qui doivent être sécurisés par nature

Le télétravail ayant accéléré la migration des services de l’entreprise vers l’extérieur, il est encore plus important aujourd’hui d’avoir des outils fiables et sécurisés, qui abritent des capacités puissantes, sans que l’utilisateur en soit perturbé d’un point de vue technique.

On emporte son travail partout, dans son ordinateur portable par exemple. Le réseau de l’entreprise ne constitue plus un périmètre de sécurité suffisant aujourd’hui.

Nés dans une époque mobile et dans le cloud, au cœur de la transformation numérique, les outils best-of-breed actuels sont structurellement conçus dans une dimension de sécurisation du travail.

Des outils centrés sur l’utilisateur

De plus en plus, les utilisateurs attendent de leurs outils professionnels la même expérience qu’avec ceux qu’ils utilisent dans le privé, surtout avec le développement du télétravail. Ils attendent des outils qui fonctionnent, qui répondent de manière fluide et qui ne nécessitent pas de grosses installations ou de déploiement complexe de leur part.

Dans le cadre du choix d’un produit ou d’une solution, certaines questions sont donc à prendre en compte par l’entreprise, en plus des dimensions technologiques ou de sécurité :

les collaborateurs vont-ils vraiment utiliser les outils collaboratifs qu’on va mettre à leur disposition ?

Ou bien vont-ils aller en chercher d’autres, plus pratiques et plus fluides ?

Quel gains/bénéfices l’utilisateur tire-t-il vraiment de ces outils au quotidien ?

Plus que jamais, la réflexion se situe du côté des utilisateurs. Il est fondamental qu’ils plébiscitent l’outil, que celui-ci suscite un vrai engagement de leur part.

Selon une étude de la société Okta , « les utilisateurs d’Office 365 se servent à 28% de Slack pour chatter, 24% réalisent une visioconférence avec Zoom et 32% échangent des fichiers avec Box ».





Ainsi, même lorsqu’ils travaillent avec une suite « tout-intégré », les utilisateurs ont le réflexe d’aller chercher par eux-mêmes de nouveaux outils. Parfois, c’est aussi pour s’adapter aux usages d’un client : une dimension à prendre en compte.

Les outils best-of-breed s’intègrent bien dans un écosystème déjà en place, ou avec d’autres outils. Ils ne se mettent pas en concurrence avec l’existant, mais peuvent le compléter avec des fonctionnalités plus avancées ou plus simples à utiliser. De plus, les outils centrés sur l’utilisateur sont plus faciles à déployer : adoptés facilement, parfois plébiscités par les collaborateurs eux-mêmes auprès de leur DSI, ils ne nécessitent pas de formation préalable et les utilisateurs se les approprient plus rapidement.

L’avènement du best-of breed avec le Cloud et les solutions SaaS



Il y a eu des freins potentiels au choix des différentes solutions best-of-breed au sein d’une entreprise :

Même si l’approche best-of-breed permet de bénéficier des meilleures fonctionnalités, avec pour chaque outil une expertise pointue, elle peut toutefois conduire à utiliser une multitude d’outils isolés et non coordonnées entre eux, créant ainsi des silos, à l’encontre de la transversalité et de la fluidité recherchées, notamment pour le travail en équipe et la cohésion d’équipe .

À ce titre, les suites intégrant plusieurs applications ont été, un temps, vraiment plébiscitées car tout était déjà inclus dedans.

Mais depuis quelques années, l’avènement du Cloud et du SaaS ont réussi à balayer ces freins potentiels.

Best-of-breed et SaaS : le duo gagnant

Avec le Cloud, les outils ne nécessitent plus d’installation technique lourde « sur site ». Finies les infrastructures IT compliquées à gérer, puisque tout est dématérialisé. En somme, « Le HTML est la nouvelle interface » note Rafael Perez, de chez Box . Cela libère également du temps pour les équipes. Auparavant, des collaborateurs étaient parfois entièrement dédiés à l’administration de certaines solutions lourdes. Désormais, ce n’est plus nécessaire.

Sur un principe de « Plug and Play », tout se met en place rapidement. Les solutions best-of-breed se lancent de façon fluide pour l’utilisateur et tout est hébergé dans le cloud. « Et lorsque tout est construit pour le cloud, il n’y a pas ‘d’excédent de bagage’ avec les anciens systèmes » remarque encore Rafael Perez. Mais de plus en plus, Les SI se transforment et recherchent les moyens les plus rapides et les plus faciles de passer au cloud.

« Notre but est de transformer l’ensemble du système informatique de Veepee, et nous nous sommes naturellement tournés vers Slack pour nous aider dans cette transformation. Nous avons commencé par l’équipe technique, et deux mois plus tard, toute l’entreprise utilisait Slack. » Antoine Millet Responsable des opérations informatiques, Veepee

Autre point fort : les outils best-of-breed en SaaS se mettent à niveau en fonction des nouveautés sans que l’utilisateur ne subisse un ralentissement dans son travail . Ces mises à jour sont en général en phase avec les besoins du marché et des utilisateurs.





Enfin, ces outils proposent souvent un grand choix d’applications, à rajouter à l’existant selon ses besoins.

« C’est comme dans un appartement : nous avons la sécurité des murs et nous pouvons arranger les pièces au fur et à mesure, selon nos besoins » Stéphane Distinguin CEO, Fabernovel

Du coup, avec les solutions best-of-breed, adieu la dépendance à des outils imposés par le système informatique. Et les entreprises ne dépendent plus d’un seul éditeur, ce qui les libère aussi de toutes les mises à jour proposées par cet éditeur, quasiment incontournables (auparavant, il devenait du coup difficile de défendre le choix d’un autre outil auprès de sa hiérarchie, considéré comme un doublon ou une source de coût supplémentaire).

Avoir plusieurs applications avec des fonctions bien définies et expertes est très utile, mais lorsque trop de tâches sont lancées en même temps, il est difficile pour l’utilisateur de s’y retrouver. La solution ? Tout rassembler dans une plateforme collaborative fiable et agile !

Rassembler les outils dans Slack permet aux équipes de rester productives

Dans un monde de télétravail, avoir tous les outils dans Slack permet aux utilisateurs de rester connectés et productifs. La plateforme de communication d’entreprise simplifie les échanges et le travail. Les messages classiques et les canaux de messagerie partagés permettent de classer les conversations par projet, par équipe, par problématiques…

« Slack nous offre rapidité et réactivité en cas de problème critique. Nous disposons de plusieurs canaux consacrés aux notifications qui permettent à l’équipe de travailler. » Romain Lods Head of Engineering, Deezer

Slack est plateforme très complète qui intègre aussi dans son app directory plus de 2000 applications. Il est donc possible d’intégrer tous ses outils dans Slack, et même une suite logicielle. Les équipes tirent le meilleur parti des logiciels lorsque les informations sont partagées entre les outils, et non dispersées dans des silos.

De plus, en regroupant ses outils dans Slack, l’utilisateur peut les visualiser directement dans la liste d’applications de sa session :

« Il est plus facile de retrouver des informations dans Slack que dans une boîte mail. » Fleur Douet Directrice des Communications, Fabernovel

L’approche Best-of-breed au service de l’agilité

Un autre point fort de Slack, est qu’on peut non seulement y regrouper et visualiser les meilleurs outils, mais aussi qu’on peut lancer ces outils directement depuis Slack. Ainsi, les utilisateurs ne passent pas sans cesse d’un fenêtre de travail à l’autre, ils interagissent directement au sein de Slack.

Par exemple, pour passer ses appels : on a constaté une croissance de près de 350% des appels Slack natifs et de l’utilisation d’applications telles que Zoom, Cisco Webex Meetings et BlueJeans. Des utilisateurs échangent par écrit sur un canal Slack et décident finalement de se parler directement en visio. On passe de l’écrit à l’oral en quelques secondes, en lançant par exemple l’outil Zoom. Le tout, sans sortir de Slack . Ce qui est plus efficace et moins chronophage que de refixer un rendez-vous ultérieur, de créer un lien de réunion, etc.



« 95% des utilisateurs d’applications Slack interrogés affirment que l’utilisation d’applications dans Slack rend ces outils plus précieux. »

Du coup, la grande réactivité permise par une approche best-of-breed, optimisée par la centralisation au sein d’une plateforme collaborative, permet d’accélérer la productivité du travail. Notamment, via une prise de décision qui devient beaucoup plus rapide.

« Un agent de terrain a partagé une idée dans Slack, qui a été mise en place en l’espace de 2 jours. Slack nous aide à accélérer la prise de décision. » Dean Ackah-Miezan Responsable des opérations à l’international, Cityscoot

On a vu que les solutions « best-of-breed » s’intégraient très facilement au sein des systèmes existants. Une autre de leurs particularité et qu’elles sont interchangeables :

Simon Thorpe, chez Okta, souligne qu’aujourd’hui, « on doit pouvoir switcher entre plusieurs outils. Et l’idée n’est pas que, si on change de plateforme, tout le reste s’effondre ! Au contraire, tous les outils restent opérationnels. » Il n’est donc plus question pour les entreprises de s’en tenir à une seule technologie, uniquement parce qu’elle fait fonctionner toutes les autres , au risque de tout bouleverser dès qu’on veut initier un changement.

Cette neutralité et cette liberté de choix profite aux clients. Ce positionnement, voulu pour l’intérêt du client avant tout, montre que ces outils ont une posture agile, et cette agilité est aussi permise en permanence avec des outils best-of-breed. Comme le soulignait Mila Ferrell de chez Zoom : « Les outils best-of-breed permettent la flexibilité, la collaboration comme jamais auparavant et ils permettent vraiment aux entreprises d’être très agiles ».

Les outils best-of-breed sont conçus non seulement pour l’utilisateur, en fonction de ses usages, mais à terme ils servent l’entreprise, en apportant plus de productivité du travail et d’agilité. Interchangeables, ils peuvent être adoptés facilement et utilisés de différentes façons selon les contraintes, le travail à effectuer, les préférences des clients parfois, la charge de travail… A l’heure où les modes de travail sont bouleversés, ils permettent de repenser le quotidien du travail dans une dimension très personnalisée, très adaptée aux usages, en répondant parfaitement à l’exigence d’excellence et d’agilité dont les entreprises doivent faire preuve aujourd’hui.