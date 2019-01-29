Chaque jour, Slack est au cœur du travail de plus de 10 millions d’utilisateurs quotidiens actifs dans le monde

Alors que nous nous apprêtons à fêter notre cinquième anniversaire, Slack compte désormais plus de 10 millions d’utilisateurs quotidiens actifs (UQA) dans le monde, un succès qui conforte notre position dominante.

Cette croissance résulte principalement d’une demande à tous les niveaux : en améliorant la transparence au sein des organisations, Slack permet de travailler en symbiose et rend ainsi la vie professionnelle plus simple, plus agréable et plus productive. Les collaborateurs voient à présent une connexion entre leur travail et celui de leurs collègues, qu’ils soient de l’autre côté du bâtiment ou à l’autre bout de la planète.

Slack rassemble les personnes, les données et les applications sur une plateforme unique qui permet aux équipes de collaborer efficacement, de trouver les informations essentielles et de tirer le meilleur parti des logiciels existants qu’elles utilisent au quotidien grâce aux intégrations. Outre les 1 500 applis disponibles dans notre liste et des intégrations développées en partenariat avec des sociétés comme Google, Workday, Salesforce et ServiceNow et Atlassian, nos clients utilisent quotidiennement des centaines de milliers d’applications et d’intégrations Slack qu’ils ont eux-mêmes créées.

Nous sommes reconnaissants envers les clients qui ont choisi Slack pour transformer leur organisation et accroître leur productivité. Slack apporte un soutien unique aux équipes de grande envergure : 65 sociétés du palmarès Fortune 100 utilisent Slack et, depuis l’an dernier, nous avons renforcé notre présence au sein de ces organisations en accueillant des centaines de milliers d’utilisateurs supplémentaires.

Ces grandes entreprises ne sont toutefois pas les seules à révolutionner leur façon de travailler. Le nombre d’utilisateurs abonnés à un forfait payant dans le monde a augmenté de 50 % en un an et s’élève désormais à 85 000. Il s’agit aussi bien d’entreprises de quelques dizaines de personnes que d’organisations comptant des dizaines de milliers de collaborateurs, et presque toutes les professions sont concernées : comptables, chargés d’assistance clientèle, ingénieurs, avocats, journalistes, dentistes, chefs, policiers, cadres, scientifiques, agriculteurs, hôteliers, commerciaux, etc. De nombreux autres professionnels ont recours à Slack pour, notamment, organiser la couverture d’une élection, diagnostiquer des problèmes de réseau, réviser du code, négocier des budgets, planifier des campagnes marketing, valider des menus, examiner des candidatures ou encore coordonner des équipes de secours intervenant après une catastrophe.

Non seulement l’utilisation de Slack gagne de plus en plus de secteurs, mais elle s’étend aussi à de plus en plus de pays. Disponible en plusieurs langues, dont l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand et le japonais, Slack poursuit son essor à l’échelle mondiale. Plus de la moitié des utilisateurs quotidiens actifs de Slack se trouvent hors des États-Unis, répartis dans plus de 150 pays. Au Japon, qui représente notre deuxième plus grand marché et où nous connaissons l’une des plus fortes croissances, Slack aide de grandes sociétés comme Musashi à optimiser à la fois leur efficacité, leur transparence et leur culture.

Un gain de temps et des connexions efficaces pour Musashi

Musashi est une multinationale basée à Toyohashi au Japon qui fabrique et fournit des pièces de voitures et de motos aux constructeurs automobiles depuis 80 ans. Employant plus de 16 000 personnes dans le monde, l’entreprise souhaite appliquer la réforme du travail au Japon, dont l’ambition est d’améliorer les conditions de travail tout en stimulant la productivité. Le déploiement de Slack dans l’ensemble de l’organisation en 2018 fait partie des nombreuses initiatives prises en ce sens. Musashi a connecté Slack à ses multiples systèmes internes dans l’optique de faire diminuer les coûts informatiques et de gagner du temps. La société espère en effet réduire de moitié les heures supplémentaires et le temps consacré aux réunions ou à la gestion des demandes et des approbations de toutes sortes. « Avec Slack, nous créons un environnement de travail d’une grande transparence qui nous permet de communiquer de manière claire, ouverte et rapide et de nous motiver les uns les autres en assurant la connexion d’une part entre les personnes, et d’autre part avec nos systèmes », explique Takashi Soda, cadre supérieur dirigeant chez Musashi.

Slack vise également à supprimer toutes les formes de cloisonnement au sein des grandes organisations avec son offre Enterprise Grid. Le nombre d’utilisateurs d’Enterprise Grid a particulièrement augmenté dans les secteurs réglementés comme la santé, les services financiers, et les services professionnels. Des sociétés de premier plan, comme Intuit, tirent parti de cette solution pour réunir des milliers d’employés issus de départements différents ainsi que leurs outils de travail.

Une collaboration et une automatisation totale pour Intuit

Chez Intuit, une entreprise de technologie majeure, 9 000 employés répartis dans neuf pays du monde utilisent Slack au quotidien. La plateforme a permis à Intuit de regrouper la plupart de ses outils en un seul endroit. La société a ainsi pu rationaliser les flux de travail du service client, automatiser l’accueil des employés saisonniers grâce à diverses intégrations et créer un bot d’apprentissage personnalisé qui aide les nouveaux membres de l’équipe d’assistance à la clientèle à répondre aux clients de manière plus efficace. « Nos équipes nous disent qu’elles travaillent mieux ensemble et qu’elles résolvent les problèmes beaucoup plus rapidement », explique Pam Whitmore, cheffe de groupe des systèmes informatiques chez Intuit. « Avec Slack, c’est comme si elles se trouvaient dans la même pièce alors qu’elles sont dispersées aux quatre coins du globe. »

Slack est une plateforme idéale pour les équipes dispersées, car elle permet de rassembler les bonnes personnes, les bonnes conversations et les bons outils en un seul et même endroit. Les organisations gagnent alors en efficacité et sont en mesure de développer et d’entretenir une culture d’entreprise collaborative, comme en témoignent les employés opérant dans les quatre bureaux européens de trivago.

Une meilleure expérience chez trivago

Le site de recherche trivago donne accès à plus de 2,5 millions d’hôtels et d’hébergements dans plus de 190 pays, et la société doit notamment son succès à une culture entrepreneuriale authentique basée sur la confiance. Souhaitant favoriser la productivité et l’engagement des 1 500 employés de trivago, l’équipe Solutions organisationnelles a décidé en 2016 de déployer Slack pour remplacer ses trop nombreux outils de communication et mieux coordonner le travail des différents sites et équipes. Slack a joué un rôle primordial dans l’amélioration de l’expérience des employés en facilitant la collaboration et en apportant des innovations spontanées. Par exemple, un bot personnalisé nommé Leo sollicite les employés chaque semaine pour recueillir leurs impressions concernant l’organisation et sa culture, et ces informations sont ensuite utilisées pour mieux anticiper et résoudre les difficultés. À Düsseldorf, en Allemagne, les employés se sont même servis de Slack pour s’entraider lors de l’ouragan Ophelia en octobre 2017, faisant du canal #duss-news un réseau de covoiturage permettant à des centaines d’employés bloqués de rentrer chez eux.

« Nos équipes nous disent qu’elles travaillent mieux ensemble et qu’elles résolvent les problèmes beaucoup plus rapidement. Avec Slack, c’est comme si elles se trouvaient dans la même pièce. » Pam Whitmore Cheffe de groupe des systèmes informatiques, Intuit

Slack est bien plus qu’une messagerie : c’est une plateforme de travail collaboratif qui rassemble les nombreux systèmes, données et applications de nos clients en un seul endroit et centralise également les conversations pertinentes et leur contexte grâce à l’aide de nos partenaires et développeurs. Ces applis et intégrations permettent à des entreprises comme Lyft d’améliorer la visibilité entre les équipes et de conclure des contrats plus rapidement.

Plus de transparence et d’accélération des ventes pour Lyft

Si la société Lyft est connue pour son service de covoiturage, sa division Lyft Business devient également un partenaire de transport de choix pour des milliers d’organisations. Grâce à Troops, une intégration qui connecte Salesforce à Slack, les représentants commerciaux de Lyft Business mettent à jour les étapes de chaque transaction ainsi que leur tableau de bord des ventes directement dans Slack. Cela présente deux avantages : un représentant n’a pas à mettre à jour chaque transaction dans Salesforce et les principaux intervenants ont une meilleure visibilité sur le processus de vente et les données clients. Ainsi, avec Slack, l’équipe dirigeante du service des ventes gagne un temps précieux, a accès à davantage d’informations sur les partenariats clés et peut se concentrer sur les tâches importantes. « Slack nous permet de travailler de manière efficace », explique Benjamin Sternsmith, Vice-président régional. « Lorsque la collaboration se déroule de façon centralisée, les dirigeants n’ont pas besoin d’être en copie des e-mails. Ils peuvent accéder à un canal Slack, suivre le projet et intervenir lorsque le besoin se fait sentir. »

« Avec Slack, nous créons un environnement de travail d’une grande transparence qui nous permet de communiquer de manière claire, ouverte et rapide et de nous motiver les uns les autres en assurant la connexion d’une part entre les personnes, et d’autre part avec nos systèmes » Takashi Soda Cadre supérieur dirigeant, Musashi

Il y a du changement dans l’air, notre façon de travailler ensemble est en train d’évoluer. Nous aspirons à un monde où l’agilité est à la portée de toutes les organisations, quelle que soit leur taille. Plus une organisation est cohérente et flexible, plus les efforts mobilisés au travail sont utilisés à bon escient. Par conséquent, les personnes qui composent les équipes sont enfin en mesure de mettre toute leur intelligence et leur créativité au service d’un objectif commun.