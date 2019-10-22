Présentation d’un kit d’outils d’applis Slack aux mises à niveau exceptionnelles

Tous les jours, nos clients nous racontent comment passer des e-mails aux canaux transforme leurs méthodes de travail. Leurs conversations sont organisées, les décisions sont transparentes et la collaboration avec des dizaines à des centaines d’autres applis devient soudainement beaucoup plus facile. Cette dernière affirmation s’explique pour une raison distincte : changer d’environnement et basculer d’un outil spécialisé à un autre entraîne une perte de temps non négligeable. Mais, une fois que ces outils sont intégrés à Slack, les membres de l’équipe peuvent rester concentrés et productifs car toutes les informations dont ils ont besoin se trouvent au même endroit.

Douze millions de personnes utilisent activement Slack chaque jour et nous devons ce degré d’engagement en grande partie à notre communauté de développeurs. Voyez un peu :

Il existe plus de 1 800 applis dans la liste des applications Slack, y compris des outils d’Atlassian, de Google, de Microsoft, de SAP, de Workday et de Zoom, ainsi que les premiers services Slack tels que Guru, Lattice, Polly et Troops.

dans la liste des applications Slack, y compris des outils d’Atlassian, de Google, de Microsoft, de SAP, de Workday et de Zoom, ainsi que les premiers services Slack tels que Guru, Lattice, Polly et Troops. Slack fait partie intégrante des workflows internes de nos clients : plus de 500 000 applications personnalisées ont été utilisées sur une semaine classique en septembre 2019.

ont été utilisées sur une semaine classique en septembre 2019. Près de 600 000 développeurs inscrits actifs chaque jour travaillent sur la plateforme Slack.

travaillent sur la plateforme Slack. Les développeurs travaillent sur notre plateforme car elle améliore leurs produits : 95 % des utilisateurs des applis Slack affirment qu’elles augmentent la valeur des logiciels parent.

À l’occasion de Spec, notre conférence dédiée aux développeurs, nous lançons une multitude d’améliorations pour optimiser les possibilités de conception sur Slack. Parmi elles figurent des solutions pour que les utilisateurs découvrent plus facilement les applis, de nouvelles fonctionnalités qui déverrouillent des expériences d’applis plus riches et des autorisations granulaires pour concevoir plus d’applis adaptées aux entreprises. Poursuivez la lecture pour savoir ce que ces améliorations apporteront à votre organisation ou consultez l’explication orientée développeurs sur notre blog Platform.

Des applis Slack toujours plus sophistiquées et interactives

Block Kit, notre structure d’IU destinée à la conception d’applis dans Slack, contient deux nouveaux composants qui permettront de créer des expériences plus interactives et conviviales.

1. Un nouvel onglet Accueil pour les applis

Bientôt, les applis offriront la possibilité d’inclure de nouvelles fonctionnalités dans leur accueil. Les développeurs pourront personnaliser cette vue avec des affichages plus détaillés et les utilisateurs pourront interagir avec leurs applis via des actions et des boutons. Par exemple, Google Agenda utilise l’accueil des applications pour afficher le calendrier complet de l’utilisateur pour la journée en cours ou toute date sélectionnée, et vous permet d’accepter/de modifier les réponses aux invitations à des réunions ainsi que de rejoindre des appels vidéo directement.

2. Fenêtres modales à plusieurs étapes : une solution optimisée pour afficher et collecter des informations

Les fenêtres modales s’affichent en haut de l’interface Slack. Il s’agit d’un outil incontournable pour rassembler des données dans des formulaires ou pour montrer des résultats et des choix interactifs aux utilisateurs. Les développeurs peuvent désormais afficher autant d’écrans que nécessaire pour proposer des informations personnalisées et plus de complexité : une solution qui se substitue agréablement aux longs échanges avec un bot.

Ces fenêtres modales à plusieurs étapes peuvent relier des flux de travail complexes, comme en témoignent ces exemples de nos partenaires :

Streak, une application de gestion des relations clients, permet aux utilisateurs de mettre à jour, d’afficher et de modifier des opportunités de vente et des statuts de pipeline grâce à des menus déroulants et de sélection de dates.

Bridge, un système de gestion de l’apprentissage, propose désormais aux utilisateurs de rechercher et de s’inscrire facilement à des cours, le tout dans Slack.

Qualtrics, une application de gestion de l’expérience, vous donne la possibilité de personnaliser, de distribuer et de surveiller des questionnaires complets soumis aux employés dans Slack.

Ce que ces mises à jour de Block Kit signifient pour les utilisateurs : vous pouvez faire encore plus dans Slack sans avoir à changer de fenêtre ou à ouvrir d’autres applis. Les applis seront également plus intuitives.

Ce que ces mises à jour de Block Kit signifient pour les développeurs : vous pouvez afficher plus de contenu dans les applications, donnant ainsi plus de structure à vos flux de travail et plus de clarté aux utilisateurs.

Installation et découverte des applis simplifiées

Les développeurs ne ménagent pas leurs efforts pour élaborer des applis de valeur pour Slack, mais pour que cette valeur soit pleinement exploitée, ces applis doivent être simplifiées pour les utilisateurs qui les découvrent, les installent et les utilisent. C’est pourquoi nous allons bientôt lancer deux nouvelles options de découverte d’applis.

1. Recherchez et utilisez facilement les applis installées sur votre espace de travail

Nous avons actualisé la façon dont les applis s’affichent dans Slack. La liste actuelle des applis que vous ouvrez d’habitude dans la barre latérale sera transformée en un espace plus visible et simple pour trouver toutes les applications installées sur votre espace de travail, avec la possibilité d’en découvrir davantage.

2. Lancez les applis dans Slack d’une nouvelle façon

Nous étendons les fonctionnalités des applis à un plus grand nombre de lieux et de contextes. Alors que les utilisateurs peuvent faire appel à des commandes barre oblique, nous facilitons le lancement d’actions dans les applis avec de simples raccourcis, depuis plusieurs endroits dans Slack :

Créez une tâche, ajoutez un commentaire ou suivez un message à l’aide d’une action de message. Cette option a été lancée en 2018. Un menu d’actions persistant, qui s’affiche en évidence dans la barre latérale, propose des actions populaires, comme Créer une nouvelle tâche. Tout comme avec le générateur de flux de travail actuel, vous pourrez bientôt épingler des actions utiles aux canaux. Vous pourrez rechercher des actions dans le commutateur. Ainsi, si vous souhaitez « envoyer une demande informatique », par exemple, vous pouvez rapidement trouver l’action sans avoir besoin de connaître le nom de l’appli.

Ce que ces outils de découverte signifient pour les utilisateurs : la recherche d’applis approuvées par votre organisation n’a jamais été aussi simple. Une fois une appli installée, vous pourrez l’utiliser pour finaliser des tâches de multiples manières.

Ce que ces outils de découverte signifient pour les développeurs : une audience plus vaste pour vos applis et la possibilité d’intégrer vos actions d’applications dans le contexte des activités d’un utilisateur sur Slack.

Un modèle d’autorisations amélioré pour les applis d’entreprise

Nous avons créé un nouveau modèle d’autorisations grâce auquel les développeurs peuvent demander uniquement ce dont ils ont besoin, et nous exposons clairement aux administrateurs d’entreprise et aux équipes informatiques pourquoi une appli a besoin de ces droits spécifiques.

La version bêta ouverte de nos nouvelles autorisations granulaires vient de sortir. Ces dernières clarifient ce qu’une appli peut voir et faire dans votre espace de travail.

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de comprendre ce qu’une appli demande ou pourquoi. Les applis qui utilisent de nouvelles autorisations granulaires pourront demander moins d’informations (uniquement le minimum requis), plutôt qu’une liste complète de portées risquant d’être plus permissives que ce que souhaitent les utilisateurs ou que ce dont les développeurs ont besoin.

Ce que cela change pour les utilisateurs (en particulier les administrateurs Slack) : il sera bientôt plus facile de faire approuver des applis pour les utiliser dans un espace de travail grâce à des contrôles plus rigoureux et descriptifs des informations auxquelles les applis doivent avoir accès.

Ce que cela change pour les développeurs : une transparence et un contrôle optimisés sur les informations font votre appli a besoin pour fonctionner et une adoption plus adaptée à l’échelle de l’entreprise.

Autres annonces notables

Des mises à jour supplémentaires sont prévues pour intégrer davantage votre travail et vos outils dans Slack.

Pour les développeurs et les administrateurs : un nouveau programme de certification arrive dans la communauté de développeurs Slack. Les entreprises qui ont des besoins spécifiques en termes d’applications personnalisées peuvent embaucher en toute confiance des développeurs qui ont suivi la formation nécessaire pour obtenir la certification Slack.

Notre générateur de flux de travail, un outil sans code d’automatisation des tâches dans Slack, a été déployé auprès de tous nos utilisateurs abonnés à un forfait payant.

Plusieurs applis sont désormais disponibles dans des canaux partagés, ce qui signifie que vous pouvez continuer de rationaliser les tâches lorsque vous collaborez avec des organisations externes dans Slack.

En mars, nous avons lancé la Communauté de la plateforme Slack (SPC), une organisation internationale et basée sur le volontariat pour les développeurs qui se passionnent pour le travail de demain sur Slack. Il existe déjà des branches dans plus de 50 villes à travers le monde, de Kampala à Barcelone et d’Islamabad à Sydney, en passant par Vancouver et Sao Paulo.

Si vous ne pouvez pas assister à notre conférence Spec cette année, nous présenterons son contenu et ses ateliers dans plusieurs régions du monde le 12 novembre à l’occasion d’un événement itinérant appelé « Tiny Spec ». Consultez le site de SPC pour trouver un événement près de chez vous. S’il n’y en a pas, vous pouvez déposer votre candidature pour gérer une nouvelle branche.

Chez Slack, nous sommes engagés dans la transformation des méthodes de travail et nous sommes impatients de voir les bénéfices de ces nouveaux outils pour votre équipe. Pour commencer à concevoir vos propres applis Slack et aider vos équipes à passer moins de temps à changer de contexte pour être plus efficaces, consultez nos guides de planification et de conception sur le site de l’API Slack.

Vous voulez en savoir plus dès aujourd’hui sur les outils que vous pouvez commencer à intégrer à Slack ? Recherchez-les dans notre liste d’applications en constante évolution.