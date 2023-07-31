Secondo lo studio More than One di Ofita, azienda produttrice di mobili per ufficio, trascorriamo in media circa il 60% della nostra giornata lavorativa in riunioni o collaborando con altre persone. Tuttavia, il lavoro collaborativo e quello cooperativo possono essere talvolta confusi; in effetti, li confondiamo addirittura con il lavoro di squadra o di gruppo, quando in realtà si tratta di modalità totalmente diverse.

Comprendere le differenze tra lavoro cooperativo e lavoro collaborativo, nonché i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna di queste opzioni, è molto utile per scegliere il sistema di lavoro più appropriato per un’azienda. Tutto dipende da aspetti quali le esigenze dell’azienda stessa o le caratteristiche dei team che la compongono. Vediamo in cosa consiste ciascuna di queste modalità.

In cosa consiste il lavoro cooperativo?

Quando parliamo di lavoro cooperativo, ci riferiamo a una metodologia in cui ogni membro del team contribuisce con le proprie conoscenze e competenze allo svolgimento del compito. Si tratta di assegnare responsabilità diverse a ciascun individuo e di riunire i singoli risultati del lavoro individuale in un unico grande risultato finale.

Che cos’è esattamente il lavoro collaborativo?

Nel caso del lavoro collaborativo, tutti i membri del team partecipano allo svolgimento dei compiti a partire dallo stesso ruolo. Si tratta cioè di collaborare per progredire in un lavoro in cui tutti gli individui partecipano a qualsiasi compito, dalla generazione di idee alla risoluzione di problemi, compresi i processi intermedi che si rendono necessari.

Differenze tra lavoro cooperativo e lavoro collaborativo

Sebbene in molti casi si tenda a confondere il lavoro cooperativo con quello collaborativo, la verità è che non si tratta dello stesso modo di operare. Mentre nel primo troviamo divisione e differenziazione dei compiti, e in alcuni casi persino gerarchie, nel lavoro collaborativo vediamo che tutti i membri sono su un unico livello e progrediscono allo stesso ritmo nello sviluppo degli stessi incarichi.

Lavoro collaborativo o cooperativo, quale dovrei adottare?

Una volta comprese le differenze tra lavoro collaborativo e cooperativo, la domanda più frequente è quale sia l’opzione migliore. La risposta dipende principalmente dalle esigenze dell’azienda e dalle caratteristiche del team di lavoro.

A volte possono completarsi o alternarsi a seconda dei compiti da svolgere, ma in ogni caso entrambi coincidono in un aspetto fondamentale: la necessità di mantenere una comunicazione costante, sia tra gli stessi membri del team che tra questi e i loro superiori.

Perché non confondere il lavoro collaborativo e cooperativo con il lavoro di squadra

Il lavoro collaborativo e quello cooperativo sono approcci diversi al lavoro di squadra, ma non sono le uniche possibilità quando si tratta di gestire gruppi di lavoro. In fin dei conti, sono approcci diversi a un processo inevitabile in qualsiasi azienda, in cui emergono nuove sfide per la gestione di team che operano sempre più a distanza.

Vantaggi del lavoro collaborativo e cooperativo

Sebbene sia possibile stabilire chiare differenze tra queste metodologie di lavoro di gruppo, il confronto tra lavoro cooperativo e lavoro collaborativo mostra anche aspetti comuni. Senza andare troppo lontano, entrambi gli approcci condividono la maggior parte dei vantaggi associati al lavoro di gruppo, che sono ovviamente legati alla combinazione di competenze.

Networking

La collaborazione e la cooperazione servono a generare nuove relazioni professionali, sia in seno alle aziende che al di fuori di esse, generando sinergie vantaggiose tra le diverse imprese. Allo stesso tempo, si crea uno scambio di conoscenze e competenze tra i membri del team che risulta estremamente vantaggioso per l’azienda.

Aumento della produttività

Logicamente, più un team è grande, più dovrebbe essere produttivo. Perché non è sempre così? Perché richiede un ambiente di lavoro collaborativo o cooperativo, in cui tutti i membri lavorano insieme per raggiungere gli stessi obiettivi.

Possibilità di offrire nuovi servizi

Soprattutto nel caso del lavoro cooperativo – sebbene sia applicabile in misura minore anche al lavoro collaborativo – l’aumento delle conoscenze e delle competenze, così come la differenziazione dei ruoli all’interno del team, consentono alle aziende di offrire nuovi servizi basati sulla varietà dei profili di cui dispongono.

Capacità di far fronte a carichi di lavoro maggiori

Come conseguenza dei suddetti aumenti di produttività, le aziende possono trarre vantaggio dal lavoro collaborativo e cooperativo per far fronte all’aumento dei carichi di lavoro.

Maggiore efficienza

Contemporaneamente all’aumento della produttività, è necessario ridurre i costi di produzione. Non si tratta di assumere meno personale o di ridurre gli stipendi, ma di creare team più efficienti basati sulla collaborazione e sulla cooperazione.

Idee migliori

Uno dei vantaggi più evidenti del lavoro collaborativo e cooperativo è la generazione di idee nuove e migliori. Nei team che utilizzano queste metodologie nell’attività quotidiana, si generano meccanismi e automatismi in cui la diversità di conoscenze e competenze dà origine a soluzioni e idee alternative che si alimentano a vicenda.

Aumento della conoscenza

Infine, per lo stesso motivo discusso nel punto precedente, questi approcci al lavoro di squadra portano anche a un aumento delle conoscenze. Condividendo le conoscenze nelle attività quotidiane, è normale che si verifichi tra gli individui un processo di apprendimento inconscio che applicheranno nei progetti futuri.

Svantaggi del lavoro collaborativo e cooperativo

Dall’altra parte, il lavoro cooperativo e il lavoro collaborativo coincidono anche negli svantaggi e negli inconvenienti più comuni del teamwork. Tuttavia, il segreto del successo in azienda risiede, in molti casi, nella corretta gestione dei gruppi, basata principalmente su una comunicazione diretta, paritaria e trasparente.

Possibili conflitti

Naturalmente, il lavoro collaborativo e cooperativo possono generare conflitti nello svolgimento dei compiti. È un fenomeno che può verificarsi in qualsiasi metodologia di lavoro di gruppo, ma può essere risolto attraverso la comunicazione e una buona gestione della situazione da parte dei superiori coinvolti nel gruppo in questione.

Lotta di potere

Per quanto riguarda i responsabili che collaborano o cooperano tra i reparti, si possono verificare lotte di potere, un’altra delle conseguenze negative – e perfettamente evitabili – del lavoro di squadra. In questo caso, è sufficiente capire che l’azienda è al di sopra degli individui e che gli obiettivi devono essere comuni.

Ritmi di lavoro diversi

Quando c’è una disparità tra i ritmi di lavoro dei membri del team, si può riscontrare un grosso ostacolo allo sviluppo del teamwork, sia da un punto di vista collaborativo che cooperativo. In questo caso, la cosa più opportuna da fare sarebbe analizzare le cause e cercare una soluzione concreta in funzione di esse.

Perché adottare modelli di lavoro collaborativo e cooperativo?

Come si è visto, quando si parla di lavoro collaborativo e cooperativo si possono rilevare più vantaggi che svantaggi. Anzi, gli svantaggi che possono emergere in questi ambienti dovrebbero essere presi come sfide per continuare a crescere. Perché, se c’è una cosa che caratterizza questi modelli di lavoro, è che garantiscono la crescita del team stesso in particolare e dell’azienda in generale.

Tuttavia, indipendentemente dal modello scelto, è fondamentale integrare strumenti che facilitino la comunicazione tra i membri del team, così come lo scambio di conoscenze, il trasferimento di file e l’accesso a progetti comuni. Slack offre tutto questo e molto altro, perché siamo consapevoli del potenziale che il lavoro collaborativo e quello cooperativo offrono alle aziende.