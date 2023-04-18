mila miliardi di dollari nel 2025, secondo le stime dell’ultimo rapporto Tecnologia e Innovazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. A tal proposito, sei consapevole della velocità in cui si adottano le tecnologie nella società e nei mercati?

Fino a qualche anno fa, qualsiasi novità tardava decenni ad adattarsi alla società; oggi invece ci vogliono solo pochi mesi per integrarle alla nostra quotidianità. In questo scenario, che importanza assume l’innovazione tecnologica nella sopravvivenza e nella crescita di un’azienda ?

Cosa comporta l’innovazione tecnologica in una azienda?

Quando parliamo di innovazione in un’azienda dobbiamo sapere che si tratta di un processo con cui un’organizzazione cerca di crescere ed essere più competitiva. Per riuscirci, è importante la pianificazione, lo sviluppo e l’applicazione di nuove strategie, idee e metodologie che le permettano di adattarsi a un mercato globalizzato e sempre più complesso.

Tenendo presente questo aspetto, possiamo dire che l’innovazione in un’azienda è di grande importanza, tanto da determinare la sua sopravvivenza. Sembra impossibile sfuggire dal cambio di paradigma che le tecnologie hanno causato, grazie al quale sono migliorati i processi e, di conseguenza, si sono moltiplicate le esigenze del cliente.

Tipi di innovazione tecnologica in un’azienda

Dal punto di vista tecnologico, esistono un’infinità di possibilità e obiettivi per le organizzazioni.

Il processo di innovazione in un’azienda non deve essere qualcosa di generico, al contrario, deve focalizzarsi su necessità concrete, con l’obiettivo di ottimizzarle individualmente. Anche se non possiamo affrontarle tutte congiuntamente, è conveniente seguire la stessa linea in tutti i campi.

Innovazione tecnologica nelle creazioni di prodotti e servizi

L’innovazione tecnologica dei prodotti e dei servizi che offre un’azienda è probabilmente uno degli aspetti più cambianti in un’organizzazione. La crescita sempre più accelerata delle necessità del cliente impone un ritmo di miglioramento costante, che garantisce la sua soddisfazione e, quindi, anche le vendite. Quali sono i nuovi prodotti che potresti introdurre nella tua attività? Come miglioreresti i servisti che stai già offrendo?

Innovazione tecnologica nei processi produttivi

Per quanto riguarda il sistema di produzione, l’innovazione tecnologica in un’azienda cerca soprattutto l’efficienza, attraverso la riduzione dei costi e l’aumento della produttività. Quest’ottimizzazione riguarda l’insieme dell’organizzazione e le sue relazioni esterne, dato che inizia nella fase della catena di fornitura e termina nei processi di distribuzione del prodotto o del servizio.

Innovazione tecnologica nel marketing e nelle vendite

Un ambito in cui le aziende devono innovare costantemente è il marketing. La continua comparsa di nuovi canali digitali, l’aumento della concorrenza e i nuovi modelli di consumo hanno fatto sì che questo ambito viva un’evoluzione permanente. Inoltre, non dipende esclusivamente dall’organizzazione, ma richiede un adattamento alle ormai consuete modifiche di ogni piattaforma.

Innovazione tecnologica nel modello aziendale

La situazione più complessa quando si tratta di adottare l’innovazione tecnologica all’interno di un’azienda deriva dal modello di business. Stiamo parlando sicuramente di uno dei maggiori cambiamenti che può subire un’organizzazione in questo contesto, dato che comporta l’alterazione dei processi attraverso i quali si generano i profitti. Tuttavia, se viene effettuata con una buona analisi preliminare, l’introduzione di novità di questo tipo risulta essere una scelta riuscita.

Innovazione e gestione di un’organizzazione

Questo è l’esempio perfetto del fatto che l’innovazione in un’azienda non deve sempre essere per forza legata alla tecnologia. In certi casi, un cambiamento nelle strategie che si adottano durante la fase decisionale può risultare totalmente dirompente e segnare una tendenza per altre compagnie.

Per esempio, eliminando le gerarchie nei team di lavoro si promuove la creatività tra i dipendenti e un migliore ambiente di lavoro. Probabilmente, anche i processi si ottimizzeranno e i risultati saranno migliori; se un’organizzazione che non aveva mai lavorato in questo modo adotta questo cambiamento, non sarebbe opportuno parlare di innovazione?

Innovazione tecnologica nella comunicazione

La comunicazione tra tutti gli attori di una stessa azienda od organizzazione sta alla base del buon funzionamento di un’attività. Da questo punto di vista, qualsiasi progresso che permetta di ottimizzare i flussi di lavoro, organizzare i team e mantenere una linea comunicativa unica sarà positivo. Non è un caso che da quando è stato introdotto lo smartworking rappresenti una delle scommesse più frequenti tra le aziende.

A che punto si trova l’innovazione tecnologica aziendale?

L’innovazione in un’azienda dipende sempre dal contesto in cui si trova, dalla fase in cui intervengono certi fattori come il mercato e la concorrenza, e l’epoca in cui ci trova.

Oggi siamo immersi in un processo di digitalizzazione in cui la maggior parte dei progressi ha a che fare con l’adozione di nuove tecnologie. Quali sono le tendenze che stiamo vedendo?

Proliferazione dello smartworking.

Adozione dei Big Data .

Intervento della IoT (o Internet delle cose, IdT in italiano) nei processi produttivi.

Sviluppo del machine learning (o apprendimento automatico) grazie all’ intelligenza artificiale.

Adozione della cosiddetta Web 3.0 .

I vantaggi di adottare l’innovazione tecnologica in un’azienda

L’obiettivo principale che cerchiamo di raggiungere quando integriamo l’innovazione tecnologica in un’azienda è la sua capacità di adattamento nel mercato e la sua crescita. Questo si basa su obiettivi più concreti che portano al successo. I vantaggi di adottare questo processo stanno nella realizzazione di queste aspirazioni.

Migliorie come l’ottimizzazione del processo produttivo e di gestione, l’acquisizione di nuovi clienti e la loro fidelizzazione, la conservazione del talento o il riconoscimento della marca sono alcuni dei benefici che comporta questo tipo di innovazione.

L’evoluzione di un’attività è sempre stata un fattore importante per il suo successo; tuttavia ci ritroviamo in un momento in cui l’innovazione in un’azienda è assolutamente essenziale per la sua sopravvivenza. Adattarsi al mercato è determinante in un contesto globale in cui il cliente ha una possibilità di scelta più ampia che mai.

Vuoi reinventare la forma di lavorare nella tua azienda? Con Slack, il futuro del lavoro è inclusivo, flessibile e connesso.