Slack AI がチャンネルの概要把握のコストを9分の1に削減し、情報の認知能力を拡張

株式会社ブレインパッド（東京都港区）は、企業の経営改善を支援するビッグデータ活用サービスやデジタルマーケティングサービスを提供する企業です。同社は、200名超のデータサイエンティストなどの専門家を通じて顧客企業に最適なデータ活用を設計し経営に実装する「プロフェッショナル・サービス」と、レコメンドエンジンやMAツールなどの実用的なSaaSを提供してデータ活用の日常化を支援する「プロダクト・サービス」の2つを事業の柱としています。

そうしたビジネスを展開する中で、同社は2022年に Slack を全社導入し、さらに2024年には、当時日本でリリースされたばかりの Slack AI を採用しました。データ・AI活用のエキスパートである同社が、Slack と Slack AI を選んだ理由とは？ 生成AIタスクフォースの辻󠄀陽行さんとエンタープライズユニットの内池もえさんに、導入背景や活用法、効果などについて伺いました。

クラウドのハブとなる高い連携性を評価し、既存ビジネスチャットを Slack にリプレイス

同社が Slack を導入したのは2022年。その背景には、それまで同社で利用されていたビジネスチャットツールに対する社内の不満がありました。当時、同社ではそのツールを社内システムと連携させ、各種通知などに利用していました。しかし、システム障害が頻発する、連携可能なサービスが少ないなどの問題により、安定性・連携性の高いツールへのリプレイスが求められていたのです。

同社ではそのような場合、まず情報システム部門が主体となってツールを選定し、経営側に提案するのが通常の流れです。ところがそのときは違った、と生成AIタスクフォースの辻󠄀陽行さんは話します。

「チャットツールの入れ替えに関しては、経営側が自ら具体的な製品をいくつか挙げて、情報システム部門に対して比較・検討するよう指示しました。いろいろな役割の社員同士をつなげるハブとしてチャットツールは非常に重要である、という認識が経営側にあったからだと思います」（辻󠄀さん）

そうした経緯で情報システム部門は、複数のチャットツールの特徴や機能を比較し、結果として Slack を選定。最終的に経営側が全社導入を決定しました。選定の決め手となったのは、APIを利用するなどしてクラウド同士を容易に連携できること。同社自身、クラウドを活用して事業を行っており、将来的にAIを含むさまざまなクラウドソリューションと連携できるIT環境を整備してほしい、という社内の要望を踏まえた判断でした。設計思想として他のツールとの連携に注力している Slack なら、長く使い続けることで各種ソリューションのハブとして機能する、という期待があったのです。

実際、同社で稼働を開始した Slack は、タスクやプロジェクトの管理ツールといった各種ソリューションをつなぐ役割を果たすようになりました。さらに、情報システム部門の主導により、Slack のワークスペースごとに利用の目的と管理者を明確にすることで、管理の責任範囲を分担しながら、適切なソリューションを必要な範囲だけで運用できるようになりました。

さらに Slack は、コミュニケーションの質と速度にも変化をもたらしました。エンタープライズユニットの内池もえさんはこう話します。

「ちょっとした日常動作のストレスがなくなり、以前より円滑にコミュニケーションを取れるようなりました。たとえば、Slack 独自の文化である絵文字。直接関わっていないプロジェクトのチャンネル内のやり取りでも、自分に関係のあることや気になることが話されていたら、『見たよ』という意味で『目』の絵文字をすぐに押しにいけます。そしてそこから、リプライする形でやり取りしたり、情報提供し合ったりして、コミュニケーションがどんどん広がります」（内池さん）

同様に、ハドルミーティングもコミュニケーションの円滑化・迅速化に役立っている、と内池さんはいいます。たとえば、案件のチャンネルでクライアントとのミーティングが終わったあと、すぐにハドルミーティングでラップアップを開始する、といった形で多くの社員が利用しているそうです。もちろん、Web会議システムなど、他の手段でも代替できることですが、テキストでのやり取りからワンクリックで瞬時に直接会話へ移行できるのは非常にストレスフリーだ、と内池さんは評価します。

Slack は、ワークフローによる定型業務の効率化にも貢献しています。たとえば、会議で扱ってほしい議題を担当部署に申請する際、従来はメールやDMなど、社員が各自バラバラの方法で行っていたため、受理の漏れなどの問題がたびたび起きていました。それを Slack のワークフローで統一して管理するようになったことで、そうしたトラブルは発生しなくなっています。

Slack との連携性や情報ガバナンスを重視し、Slack AI の“ファーストカスタマー”に

Slack の活用がそのように進む中、同社は2024年4月、Slack AIの導入に踏み切りました。当時、Slack AI は日本語版の提供が始まったばかり。その“ファーストカスタマー”となることを決めた理由について、辻󠄀さんは次のように話します。

「ITやAIのソリューションを提供する会社として、とにかく早くAIを自社で活用したい、という思いがありました。AIを内製して Slack と連携させる選択肢もありましたが、その場合、チャンネルの作成とAIの適用が別々になって使いにくい、開発のリソースをそこまで割けない、という問題がありました。それに対してSlack の提供するAIなら、Slack と容易に連携でき、手間をかけずに全社にインパクトを与えられます」（辻󠄀さん）

Slack AI には、Slack との親和性だけでなく、社内の情報ガバナンスという観点でもメリットがあった、と辻󠄀さんは続けます。Slack AI 以外のAIを導入する場合、特定の社員が全社のワークスペースやチャンネルの権限を付与されて運用することになるため、情報セパレーションが強固であるという Slack のメリットが損なわれてしまいます。一般社員が、経営層のチャンネルの内容にも踏み込むAIを提供するのにはリスクがあるということです。その点、Slack と同じ情報機密レベルを担保している Slack AI なら問題ない、という判断がありました。

検討開始から導入決定までわずか2週間。辻󠄀さんと内池さんが「気づいたら使えるようになっていた」と口を揃えるほど、Slack AI はスムーズに導入され、多くの社員に使われ始めたのです。

チャンネルの「まとめ」機能を会話の概要把握や復習に活用

同社において、Slack AI の各種機能の中でもっともよく利用されているのが、チャンネルの「まとめ」機能です。社員は、フォローしたいチャンネルを「まとめ」に追加することで、会話のダイジェストを毎朝受け取ることができます。この機能は、関わっているチャンネルの数が多いほど大きな威力を発揮します。

たとえば辻󠄀さんの場合、マネジャーという仕事の性質上、オブザーバーとしての参加も含めると、関わっているチャンネルは100個程度、毎日追わなければならないチャンネルだけでも30個程度あります。当然、時間的な制約により、重要度の低い残り70個のチャンネルはほぼ放置し、メンションされたときにだけ読む状態になっていました。

「そのように放置していたものを『まとめ』に登録したことで、各チャンネルでどんなことが話されているかを1～2行のダイジェストで追えるようになりました。要約の品質はかなり高く、誰がどんな反応をして、結果どうなったかが端的にまとめられているので、プロジェクトの進捗はもちろん、誰がどんな知識やスキルを持っているか、誰がなにに困っているかなど、これまで気づけなかったような情報を把握できるようになりました」（辻󠄀さん）

そう話す辻󠄀さんは、現在「まとめ」に40個ほどのチャンネルを登録しています。社内や業務の状況を簡単に把握できるようになったことは、単なるコスト削減だけでなく、プロジェクト管理のリスク低減などにもつながっている、と辻󠄀さんは喜びます。

内池さんも同様に、入念に目を通す時間はないものの、概要を把握しておきたいチャンネルを「まとめ」に登録。情報の取りこぼしはある程度許容できるので、通知をミュートに設定しています。一方で内池さん独自の使い方として、頻繁に確認すべきチャンネルもまとめに登録し、通知をミュートにせず、重要なできごとの復習やリマインダーとして活用しています。

「見なければならないチャンネルが多く、マルチタスクで働いていると、やはりいろいろなことを忘れてしまいます。そのとき、『まとめ』機能によって、見なければならないチャンネルのダイジェストが新聞の見出しのように出てくると、昨日こんなことがあったなと記憶を強化できたり、忘れかけていたタスクを思い出したりすることができます。そういう使い方をすることで、タスク漏れや情報の取りこぼしが減りました」（内池さん）

関わっているチャンネルの数は、当然ながら職位が上のユーザーほど多くなります。そのため同社では、経営陣の多くが「まとめ」機能に複数のチャンネルを登録し、それぞれの用途で日常的に利用しています。

加えて同社では、Slack AI によるスレッドの要約機能の活用も徐々に始まっています。この機能を使うと、スレッド内の会話をワンクリックで要約し、短時間で内容を把握することができます。辻󠄀さんはそのメリットについて次のように話します。

「最初にざっくり結論を読んで、そのスレッドを深く読み込むかどうかを決めるために使っています。自分がメンションされているスレッドなら流れを把握できていますが、メンションされずに放置しているスレッドの場合、まず結論を知ってから、必要に応じて全体を読み込むほうがはるかに効率的です」（辻󠄀さん）

チャンネルの概要把握のコストが9分の1に削減され、情報の認知能力が大幅に拡張

Slack AI は同社において、わずか3か月の間にさまざまな効果を生み出しています。まず、「まとめ」機能の活用により、重要度の低いチャンネルの概要把握にかかるコストは、体感で約3分から約20秒へと、約9分の1に削減されました。また、スレッドの要約機能を用いることで、内容の理解に要する時間が20～50％程度短縮されました。

さらに、Slack AI の活用状況に関する社内アンケートでは、自社サービス提供部門の社員の56％が Slack AI を利用し、うち56％が「便利になった」と回答しています。特に「まとめ」機能については好意的な意見が多く、体感的に毎日数十分の時間短縮効果が出ているという回答も得られました。

ただ、内池さんと辻󠄀さんは、そうしたコスト削減や業務効率化の効果より、それ以外の部分で生まれた付加価値のほうが重要だ、と話します。

「私の場合、これまで取りこぼしていた情報を簡単に把握できるようになったことや、忘れてしまいかねなかったタスクを思い出せるようになったことなど、プラスアルファの価値創出が大きいと感じています」（内池さん）

「もともと時間的に100個ものチャンネルを把握できるような業務設計になっていない中、Slack AI を用いることで大半をカバーできるようになりました。自分の本来持っているキャパシティを超えて、情報の認知能力を拡張できたというのは重要な成果です」（辻󠄀さん）

最後に辻󠄀さんは、Slack AI の活用に関する今後の展開について次のように話しました。

「現時点では、私自身が Slack の情報を見て、自分のやるべきことを決めています。しかし将来的には、Slack AI が Slack の中から私の欲している情報を抽出し、起こすべきアクションを提案してくれる、コンシェルジュや秘書のような存在になって欲しい。そういう未来がきたらすばらしいですね」（辻󠄀さん）