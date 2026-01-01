プラスチックのカラフルなブロック_hero
Webinar

業界特化事例紹介セッション 消費財・小売業界 編

消費財・小売業界の皆様向けに Slack を利用中のユーザーをお招きし、導入の背景や業界ならならではの活用方法をご紹介し、明日から使える業務の DX のヒントをお伝えします。

85 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

消費財・小売業界での Slack による新たなコラボレーションとは？

長期化するコロナ禍の影響を受け、
出社の制限やリモートワークの推進など企業においてより多様な働き方が検討され、
仕事の在り方にも大きな変化が起こっています。

このように変化する環境の中で、
円滑なコミュニケーションとコラボレーションを促進し、
ビジネスの生産性向上をサポートするのが Slack です。

今回は、消費財・小売業界の皆様向けに Slack を利用中のユーザーをお招きし、
導入の背景や業界ならならではの活用方法をご紹介し、
明日から使える業務の DX のヒントをお伝えします。

「コミュニケーションツールを導入したいが、何から検討すれば良いかわからない」
「Slack は知っているが、自社で活用できるイメージが湧かない」
「Slack を導入しているが、活用度を高めていきたい」
「Slack を導入したいが、活用について技術的支援をしてほしい」

という方はぜひご視聴ください！

 

（このウェビナーは、2021年7月20日に配信したものです）

注目のスピーカー :

株式会社マスヤグループ本社執行役員 グループ CIO神山 大輔 様
株式会社 資生堂BAUM マネージャー桑原 晋 様
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 ソリューションズエンジニアリング本部 シニアソリューションエンジニア髙島 元
Slack Japan 株式会社エンタープライズ事業本部 アカウントエグゼクティブ是枝 達彦

