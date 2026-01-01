業界特化事例紹介セッション 消費財・小売業界 編

このウェビナーの対象者 :

消費財・小売業界での Slack による新たなコラボレーションとは？

長期化するコロナ禍の影響を受け、

出社の制限やリモートワークの推進など企業においてより多様な働き方が検討され、

仕事の在り方にも大きな変化が起こっています。

このように変化する環境の中で、

円滑なコミュニケーションとコラボレーションを促進し、

ビジネスの生産性向上をサポートするのが Slack です。

今回は、消費財・小売業界の皆様向けに Slack を利用中のユーザーをお招きし、

導入の背景や業界ならならではの活用方法をご紹介し、

明日から使える業務の DX のヒントをお伝えします。

「コミュニケーションツールを導入したいが、何から検討すれば良いかわからない」

「Slack は知っているが、自社で活用できるイメージが湧かない」

「Slack を導入しているが、活用度を高めていきたい」

「Slack を導入したいが、活用について技術的支援をしてほしい」

という方はぜひご視聴ください！

（このウェビナーは、2021年7月20日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 【対象者】 消費財・小売業界にお勤めの方、DX推進を担われている方

Slack の導入を検討している方

Slack を使ってみたが、もっと深く知りたい方

注目のスピーカー :