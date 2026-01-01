【ゲーム・エンタメ業界向け】 事例紹介セッション

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
ゲーム業界のスタンダード？
Slack を選ぶ成長企業、各社の採用理由とは
ゲームおよびエンタメ業界におけるプラットフォーマー、
パブリッシャー、デベロッパー、開発ツールベンダーの中で
Slack の採用がますます加速しています。
数あるコラボレーションツールの中から、なぜ Slack を選んだのか、
どのように定着させたのか、そしてどう活用しているのかなど、
Slack を利用中のユーザー企業の皆さまからご紹介いただきます。
「コミュニケーションツールを導入したいが、何から検討すれば良いかわからない」
「Slack は知っているが、自社で活用できるイメージが湧かない」
「Slack を導入しているが、活用度を高めていきたい」
「Slack を導入したいが、活用について技術的支援をしてほしい」
という方はぜひご視聴ください！
（このウェビナーは、2021年8月3日に配信したものです）
