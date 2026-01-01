機械とケーブル_hero
Webinar

【ゲーム・エンタメ業界向け】 事例紹介セッション

数あるコラボレーションツールの中から、なぜ Slack を選んだのか、どのように定着させたのか、そしてどう活用しているのかなど、Slack を利用中のユーザー企業の皆さまからご紹介いただきます。

120 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

ゲーム業界のスタンダード？

Slack を選ぶ成長企業、各社の採用理由とは

ゲームおよびエンタメ業界におけるプラットフォーマー、
パブリッシャー、デベロッパー、開発ツールベンダーの中で
Slack の採用がますます加速しています。

数あるコラボレーションツールの中から、なぜ Slack を選んだのか、
どのように定着させたのか、そしてどう活用しているのかなど、
Slack を利用中のユーザー企業の皆さまからご紹介いただきます。

「コミュニケーションツールを導入したいが、何から検討すれば良いかわからない」
「Slack は知っているが、自社で活用できるイメージが湧かない」
「Slack を導入しているが、活用度を高めていきたい」
「Slack を導入したいが、活用について技術的支援をしてほしい」

という方はぜひご視聴ください！

（このウェビナーは、2021年8月3日に配信したものです）

注目のスピーカー :

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社技術統括本部 ゲームエンターテイメントソリューション部 部長吉田 英世 様
株式会社コナミデジタルエンタテインメント制作支援本部制作支援部 上席主査河本 三郎 様
株式会社サイバードVoice UI部 部長 総合プロデューサー根岸 秀樹 様
ワンダープラネット株式会社執行役員 VPoE開 哲一 様
株式会社セールスフォース・ドットコムSlack エグゼクティブプログラム本部 シニアマネジャー溝口　宗太郎
Slack Japan 株式会社ビジネスグロース事業本部 アカウントエグゼクティブ河合 まりや

このウェビナーは役に立ちましたか？

0/600

助かります！

ご意見ありがとうございました！

了解です！

ご意見ありがとうございました！

うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。

Related Events

JP Why Slack 船

オンデマンド

Why Slack? 導入事例セッション「Slack で変わる働き方：コミュニケーションの再定義による生産性の向上」

製造業ｘIT で 180 兆円市場の不の解決を目指すベンチャー キャディ社と、会員 1,500 万人以上の au スマートパスを開発・運営する mediba 社に、Slack 活用で従業員の生産性を向上させるヒントを、具体的な導入事例としてご紹介します。

今すぐ見る