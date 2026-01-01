Why Slack? 導入事例紹介セッション 「Slack とリモートワーク」

このウェビナーの対象者 :

このウェビナーでは、

「Slack で何ができるのか何となく分かったけど、実際の導入イメージが湧かない」

「導入までの具体的な道のりを知りたい」

「Slack は触ってみたけれど、もっと深く知りたい」

といった皆さまを対象に、導入企業さまから事例をご紹介します。

今回は、Slack 導入企業さまや Slack 社でどのようにリモートワークを行っているのか、実際の事例を含めて明日から使えるヒントやテクニックを共有します。

（このウェビナーは、2020年5月27日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：Slack 導入が決まった理由、どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：Slack を活用し、どのようにリモートワーク・働き方改革・生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :