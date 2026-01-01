Why Slack? 導入事例紹介セッション 「Slack とリモートワーク」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
このウェビナーでは、
「Slack で何ができるのか何となく分かったけど、実際の導入イメージが湧かない」
「導入までの具体的な道のりを知りたい」
「Slack は触ってみたけれど、もっと深く知りたい」
といった皆さまを対象に、導入企業さまから事例をご紹介します。
今回は、Slack 導入企業さまや Slack 社でどのようにリモートワークを行っているのか、実際の事例を含めて明日から使えるヒントやテクニックを共有します。
（このウェビナーは、2020年5月27日に配信したものです）
注目のスピーカー :
凸版印刷株式会社デジタルイノベーション本部 企画部山下 恵理子 様
凸版印刷株式会社デジタルイノベーション本部 企画部 企画チーム 課長岩崎 直人 様
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 経営戦略チームマネージャー金子 有輔 様
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーアドミンG業務・総務チーム小沼 涼 様
