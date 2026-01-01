3つのキーボード-hero
Why Slack? 導入事例紹介セッション「Slack と Office 365 で実現する 生産性向上術」

Teams、Sharepoint、OneDrive、Outlook などの O365 製品と Slack の連携を通して生産性向上を実現するために、明日から使えるヒントやテクニックを共有します。

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

このウェビナーでは、
「Slack で何ができるのか何となく分かったけど、実際の導入イメージが湧かない」
「導入までの具体的な道のりを知りたい」
「Slack は触ってみたけれど、もっと深く知りたい」
といった皆さまを対象に、導入企業から事例をご紹介します。

Slack の導入や利用拡大をしている企業では、Slack をコミュニケーション基盤としてのみならず、業務の基盤とし、さまざまなアプリケーションと連携して使用されています。

今回はその中でも特に、Teams、Sharepoint、OneDrive、Outlook などの O365 製品と Slack の連携を通して生産性向上を実現するために、明日から使えるヒントやテクニックを共有します。

さらに、Slack と Office 365 の両方をご利用の導入企業より、用途によって使い分けるベストプラクティスのユーザー事例をご紹介いただきます。（このウェビナーは、2021年4月14日に配信したものです）

注目のスピーカー :

KDDI 株式会社アジャイル開発部 マネージャー須田 一也 様
株式会社 朝日新聞社朝デジ事業センター カスタマーエクスペリエンス部天野 友理香 様
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志
Slack Japan 株式会社カスタマーサクセス事業本部 シニアリニューアルマネージャー西田 剛

