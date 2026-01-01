Why Slack?導入事例セッション「メールから Slack に切り替えよう」

このウェビナーの対象者 :

本ウェビナーでは実際の導入企業の事例を元に以下のようなノウハウをご紹介します。

メールから Slack に乗り換える時に受ける反対意見とは？

Slack の「社内浸透術」

マガジンハウスが実践するDX（デジタルトランスフォメーション）

イオンリテールはどのように導入の壁を乗り越えたか？

明日から実施できる、コミュニケーション変革のヒントを見つけに来てください。

【以下はダイジェスト版です。本編はフォーム入力後にご視聴いただけます。】

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：Slack 導入が決まった理由、どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：Slack でどのようにリモートワーク・組織改革・生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :