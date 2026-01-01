メールEXIT
Why Slack?導入事例セッション「メールから Slack に切り替えよう」

メールをメインのコミュニケーションツールにしている方向けに、メールをチャンネルベースのシンプルなやり取りに置き換える方法を、実際の導入企業の事例を元にご紹介します。

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

本ウェビナーでは実際の導入企業の事例を元に以下のようなノウハウをご紹介します。

  • メールから Slack に乗り換える時に受ける反対意見とは？
  • Slack の「社内浸透術」
  • マガジンハウスが実践するDX（デジタルトランスフォメーション）
  • イオンリテールはどのように導入の壁を乗り越えたか？

明日から実施できる、コミュニケーション変革のヒントを見つけに来てください。

【以下はダイジェスト版です。本編はフォーム入力後にご視聴いただけます。】

注目のスピーカー :

イオンリテール株式会社ディベロッパー経営企画部 部長中本　太郎 氏
株式会社マガジンハウスブランドビジネス部 部長長　勲 氏
株式会社セールスフォース・ドットコムSlack カスタマーサクセス事業本部 本部長相川 仁夫
株式会社セールスフォース・ドットコムSlack エグゼクティブプログラム本部 シニアマネジャー溝口　宗太郎

