【ユーザー向け】入門編/導入初期

この動画で学べることは

Slackでできること

これまでのツールと違うところ

Slackの使い方

メールをメインのコミュニケーションツールにしている方向けに、メールを Slack に置き換えたら何が変わるのか？どういう働き方になるか？ “チャンネル” ベースのシンプルなコミュニケーションとはどういうものか？どうやって Slack に置き換えるのか？ について、実際の導入企業の活用例を元にご紹介します。

Slack の概要、基本的な使い方、Slack を用いたコミュニケーション例を学びましょう！それぞれショートビデオになっているので、ご自身のスタイルに合わせて効率的に学習を進められます。

Slack を始めてみたけど、どう使い始めればいいの？ Slack で何ができるの？ パブリックチャンネルとプライベートチャンネルの違いは？ メッセージ以外に具体的に何ができる？ リアク字ってなんだろう？など、初めて Slack を使う皆さんはさまざまな疑問をお持ちだと思います。Slack チームが毎月に開催するハンズオン・トレーニングにぜひご参加ください！

【役員向け】入門編/導入初期

Slack の概要、Slack で何ができる？これまでの働き方とどう変わる？についてポイントをまとめてお伝えします。

まずはこのビデオで新しい働き方の可能性を見つけてみましょう！

組織での Slack 活用成功には、役員の積極的な活用が欠かせません。

なぜ役員の活用が重要なのか？ (重要性の理由)、どのように役員の活用を促進できるか？(方法論) 、実際に役員向けにどういう使い方ができるか？(実際の具体例) について、実例を交えてご案内します。

【アンバサダー向け】入門編/導入初期

アンバサダープログラムって何？どう運営したらいい？活性化させるためのポイントは？など、アンバサダープログラムを成功させるベストプラクティスについて、お客様の実例を含めてヒントや方法をお伝えします。

チャンネルとダイレクトメッセージを上手に使い分けて、より効率的な業務環境を作りましょう。それぞれの比較やメリット、効率的な会話方法など、コミュニケーションの基礎としておさえておくべきポイントをご案内します。

【管理者向け】入門編/導入初期

オーナー / 管理者は、Slack の管理にあたり、どのような設定やオプションがあるのかを事前に知っておくことが重要です。このコンテンツでは、オーナー / 管理者が抑えるべきポイントや実際の設定についてご案内しています。このコンテンツを学び、さらにユーザーが働きやすい環境を構築しましょう！

この動画では、Enterprise Gridの設計における、基本的な考え方、ベストプラクティスやサンプルを紹介します。組織のビジョン・ゴール実現のために、必要な設計を検討する際のヒントが詰まっています！

【導入推進者向け】入門編/導入初期

導入推進者の方は、まずはこれをおさえましょう！

このキットには、Slack 導入が決まったら、 まずやるべきことをまとめています。今すぐ実践できるベストプラクティスや、書き込めば自社の Slack 導入計画が完成するワークシートもついています！社内でのSlack担当者が変わる際に、ぜひ新担当にこの資料を引き継いでくださいね！🤝

導入ガイドの簡易版です。ワークスペース設定やユーザー教育の方法など、どのように各施策に着手したらいいかを、必要な To Do と一緒にご案内します。導入はじめてガイドをメインの手順書としてご利用ください。

組織やチームの生産性を上げるには、適切なチャンネルの準備が必要です。このコンテンツでは、自分の組織で、他にどのようなチャンネル (ユースケース) を作ることができるか、見つけるための方法や手順をご紹介しています。早速このコンテンツに沿って、生産性を上げるチャンネルの拡充にトライしてみましょう！

Slack 活用成功には、役員の積極的な活用が欠かせません。

ここでは、導入フェーズや日数によって、役員から組織に発信してもらうべきメッセージのサンプルを載せています。ぜひこのサンプルを活用し、役員から多くのメッセージを投稿してもらいましょう！

Slack 活用における社内ルール・ガイドライン・チャンネル命名規則のサンプルをご用意しました。ご自身の組織の状況にあわせてカスタマイズし、チームの皆さんに共有しましょう。