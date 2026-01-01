コラボレーションが生まれる働き方へ

組織や部門に壁があり、何が起こっているのかわからない・・・

同じ時間、同じ場所にいることが前提になっている・・・

定型作業に時間がかかり、本来の業務に時間が取れない・・・

みなさまの会社でも、思い当たるところはありませんか？テレワークとオフィス出勤のどちらの良さも取り入れ、デジタルを活用してチームメンバーが非同期でつながり、コラボレーションを促進する。そんな働き方が実現すれば理想的ですよね。

仕事のコミュニケーションを Slack で行えば、オフィス勤務とリモートを組み合わせた「ハイブリッドワーク」を実現できます。

スピーディかつ柔軟、包括的なデジタル空間で、チームやツール、顧客、パートナーとつながり、生産性の高い働き方にシフトしましょう。

この eBook でわかること