コラボレーションが生まれる働き方へ

組織や部門に壁があり、何が起こっているのかわからない・・・
同じ時間、同じ場所にいることが前提になっている・・・
定型作業に時間がかかり、本来の業務に時間が取れない・・・
みなさまの会社でも、思い当たるところはありませんか？テレワークとオフィス出勤のどちらの良さも取り入れ、デジタルを活用してチームメンバーが非同期でつながり、コラボレーションを促進する。そんな働き方が実現すれば理想的ですよね。
仕事のコミュニケーションを Slack で行えば、オフィス勤務とリモートを組み合わせた「ハイブリッドワーク」を実現できます。
スピーディかつ柔軟、包括的なデジタル空間で、チームやツール、顧客、パートナーとつながり、生産性の高い働き方にシフトしましょう。
この eBook でわかること
  • これからの組織に、なぜハイブリッドワークが必要なのか（沢渡あまね氏インタビュー ）
  • 日本企業がハイブリッドな働き方を実践するためには？日本企業で起きている解決すべき課題
  • Slack で、ハイブリッドな働き方を実現
  • 導入企業の声：ディップ株式会社・クラスメソッド株式会社・シンプレクス・ホールディングス株式会社

