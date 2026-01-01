Slack AI で組織内のナレッジを活用して生産性をアップ

Slack に AI 機能が登場しました。

Slack がビジネスにもたらす最大の力のひとつは、あらゆるプロジェクト、データ、会話を 1 か所に集め、人々がそこから得られる情報を日々活用して、質の高い仕事ができるようにすることです。そこにネイティブの AI 機能が加わることで、Slack は AI を搭載した仕事のための会話型インターフェイスとして、新しく便利な方法で組織の集合知をさらに活用できる場所になります。

この電子ブックでは、次のことを学べます。

データを最大限に活用することを可能にする、Slack の強力で新しい AI 機能

Slack が設計段階からデータプライバシーを確保している方法

AI 機能を提供するにあたって、Slack が信頼性を最も重視する理由

Slack AI は現在、すべての有料プランで購入いただけます。英語、スペイン語、日本語に対応しています。その他の言語についても、まもなくサポートを開始する予定です。