上質なカスタマーサービスを実現するための Slack ハンドブック

金融市場や経済の先行きを見通せない今、顧客のロイヤルティを維持するのは簡単なことではありません。実際、サービス担当者の 60% は、パンデミックの間に顧客の期待が高まったと答えています*。企業に対して一定レベル以上のサポートが期待されるなかで、顧客のロイヤルティを確保するためには、期待に応え、期待を上回るサービスを提供していかなければなりません。

Slack を導入すれば、サービス部門のあらゆるタスク、プロセス、コミュニケーションで仕事の方法を変革し、顧客へのサポートを効率化して、ケースの解決時間を短縮できます。

このガイドでは、以下のことを学べます。

サービス部門がサイロ化を解消し、柔軟な働き方を取り入れ、業務を自動化することで、顧客と担当者双方のエクスペリエンスを向上させる方法

世界トップレベルのサービスチームが、カスタマーサービスの効率化と、問題解決のスピードアップのために「インテリジェント プロダクティビティプラットフォーム」である Slack を採用している理由

Dell Technologies、T-Mobile、Intuit などの企業が、Slack を使ってカスタマーサービスを改善している事例

* Salesforce「State of Service」（第 5 版）、2022 年