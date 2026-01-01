営業の再定義 : 未来の成功に欠かせない 5 つの取り組み

激動の 2020 年は、多くの営業部門にとって、どこからでも働ける世界での営業方法を考える機会となりました。営業はもはや対面が必須というわけではありません。今の営業担当者には、働く場所に関係なく、チームや顧客、パートナーとの仕事がスムーズに流れるデジタル上の営業拠点が必要です。それこそが、営業部門のための Digital HQ（会社を動かすデジタル中枢）なのです。

Slack では、さまざまな業界や国のビジネスリーダーや営業リーダーとともに、効果的な取り組みや今後の展望について話し合いました。そこで浮かび上がったのが、Digital HQ の時代に主流となる 5 つのテーマです。

これらのテーマが営業リーダーにとって何を意味するのかについて、詳しくはガイドの完全版をダウンロードしてください。ガイドでは、世界で成功している企業における Slack を活用した営業部門向け Digital HQ の構築事例も紹介しています。