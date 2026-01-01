営業チームのための Slack 活用ハンドブック

営業チームにとって、売上が重要なのは言うまでもありません。

特に今日の営業部門にとって、成果をあげるには業務のスピードアップが欠かせません。にもかかわらず、担当者が本来の営業活動に十分な時間を使えているとは言えないのが実情です。顧客情報のサーチ、CRM への書き込み、問い合わせへの対応といった管理タスクに、1 日の大半が費やされています。

そこから脱却するには、メールを探し回ったり、会議の日程調整をしたりする手間をなくし、定型タスクを自動化して、いかに顧客との関係構築に注力していくかがポイントになります。そこで、営業チームが Slack と Salesforce のソリューションを使って生産性を向上させる方法をまとめたハンドブックをご用意しました。

このハンドブックでは、次のことを実現する方法を学べます。