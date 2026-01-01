社内でのナレッジ共有を阻む 5 つの障壁を AI で克服する方法

従業員が必要な情報を見つけるのに苦労していると、それは単に時間を無駄にしているだけでなく、プロジェクトの進行を遅らせ、組織全体の利益を損なっている可能性があります。
実際に、非効率なナレッジ共有により、大企業では年間平均で 4,700 万ドルのコストが無駄になっていることがわかっています。重要な社内のナレッジが、メールに埋もれていたり、アプリ内で行方不明になったり、部門間で分断されていたりすることが非常によくあるのです。
Slack のエンタープライズ検索を利用すれば、社内のナレッジやデータのすべてを一元化して、あらゆるメンバーが現在仕事をしているその場所で、必要な情報にリアルタイムで簡単にアクセスできるようになります。
この電子ブックでは、企業のナレッジ共有を妨げる 5 つの障壁について解説します。
- エキスパートを見つけづらい
- 各部門がサイロ化している
- 情報処理の負担が大きい
- セキュリティに関する不安
- 従業員の入れ替わり
このような課題の解決に役立つのが、Slack における AI の拡張機能である Slack エンタープライズ検索です。すでにユーザーの時間を週平均 97 分節約している Slack の AI の力を使って、コラボレーションを効率化できます。
Slack エンタープライズ検索は、現在、Enterprise+ プランをご利用のお客さまに提供されています。詳しくは電子ブックをダウンロードしてご覧ください。
