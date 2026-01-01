時代に負けない骨太な組織をつくる

長期化するCOVID-19の影響によって 75％* もの企業が業績へのマイナス影響が見込まれている中、 多くの企業でこれまでの事業の在り方を見直す必要に迫られています。

この流れによって顕在化したのが、組織力の重要性です。 優秀な人財を確保し、従業員のモチベーションを上げ、生産性を高めることのできる環境を構築する。 これらに共通するのは、「どこからでも働ける」という働き方の柔軟性を従業員に与えることです。

本 Ebook では、「どこからでも働ける」骨太な組織づくりに向けて取り組むべき 3 つのポイントについて、有識者の皆様にお伺いしました。

ポイント1 : 人財の確保

経済産業省 情報プロジェクト室長兼 デジタル庁企画官

吉田 泰己 氏

ポイント2 : 従業員のモチベーション向上

ワークライフバランス代表取締役社長

小室 淑恵 氏

ポイント 3 : 生産性を高めるコミュニケーションDX

生活協同組合コープさっぽろ デジタル推進本部 CIO

長谷川 秀樹 氏