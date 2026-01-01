IDC Spotlight : 今こそコラボレーションを根本から変革する時

組織がどのようなテクノロジーやインテグレーションを選ぶかによって、チームワークやコラボレーションが発展することもあれば、その逆の結果になることもあります。この IDC Spotlight ペーパーでは、IDC のResearch Vice President of Collaboration and Communities を務める Wayne Kurtzman 氏が、AI の台頭と、連携やコラボレーションが軸となる未来の働き方について掘り下げています。

現在、グローバル企業の 83％ がエージェントの利用を検討しています。ビジネスリーダーがこの「デジタル労働力」の導入を成功させるには、効果的なコラボレーションを通じて人々の働き方を進化させる方法を知る必要があります。それこそが、AI 時代に組織が成功するために求められる要素です。

仕事におけるコラボレーションで先を行く企業は、大半のアプリケーションを 1 つのビジネスの基本システム（Work OS）に集約させています。これにより、業務の流れの中で AI がリアルタイムのコミュニケーション、コンテンツ、コンテキストの情報を活用して、より質の高い結果を提供できるようになります。

一方で、IDC の調査によると、85％ の企業がこの成熟レベルに達しておらず、仕事を完了させるために平均で 6.7 個ものコラボレーションアプリを使用しています。このような状況にある組織は、時間とコストの両面で競争力が損なわれていると言えます。

この IDC Spotlight ペーパーをダウンロードすれば、以下のことについて、その理由や方法がわかります。

生産性を重視したコラボレーションの統合により、1 人あたり週 33 時間以上を節約

ビジネスリーダーの 75% が、コラボレーションスタックが人材の獲得・維持に役立つと回答

フォーチュン 100 企業のうち 82 社が、コラボレーションに Slack の企業向けコラボレーションアプリを活用

IDC MarketScape の「Worldwide Team Collaboration Applications 2024 Vendor Assessment」でリーダーとして評価された Slack は、働く人々がすでに日々の会話や仕事を行っているその場所に AI とエージェントを組み込むことで、コラボレーションを根本から変革しようとしています。