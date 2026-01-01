Slack は世界中で、大企業の日々の仕事をよりシンプルに、快適に、有意義にしています。2013 年にささやかなチャットツールとして誕生した Slack は、今ではあらゆる業界の 200,000 を超える組織で愛用される、洗練されたビジネスの基本システムへと進化しました。

この電子ブックでは、営業、マーケティング、IT、サービス、経理といった、大規模な企業の組織における成長や効率的な連携に Slack がどのように役立っているかについて、詳しく紹介しています。営業チームでの成約率の向上から、企業の合併・買収の効率化まで、Slack はあらゆる仕事の進め方を変革しています。

この電子ブックをダウンロードすれば、以下のような点について学べます。