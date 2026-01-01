Slack とは？

世界有数の企業の仕事を前進させている Slack の仕組みをチェック。

Slack は世界中で、大企業の日々の仕事をよりシンプルに、快適に、有意義にしています。2013 年にささやかなチャットツールとして誕生した Slack は、今ではあらゆる業界の 200,000 を超える組織で愛用される、洗練されたビジネスの基本システムへと進化しました。

この電子ブックでは、営業、マーケティング、IT、サービス、経理といった、大規模な企業の組織における成長や効率的な連携に Slack がどのように役立っているかについて、詳しく紹介しています。営業チームでの成約率の向上から、企業の合併・買収の効率化まで、Slack はあらゆる仕事の進め方を変革しています。

この電子ブックをダウンロードすれば、以下のような点について学べます。

  • Slack がどのようにエンタープライズアプリと連携し、ツールやシステムの切り替えを減らして、生産性の向上を実現しているか 
  • Slack の AI 機能とコーディング不要の自動化によって、いかに時間とコストを節約できるか
  • 業界をリードする企業が Slack を活用して業務に欠かせないプロセスを刷新し、業績アップを導いている実例とは

