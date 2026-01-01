Slack を使って非効率な会議から脱却する 10 の方法

非効率な会議によって、どれくらいのものが失われているのでしょうか？ブルームバーグの最近の記事によると、平均的な従業員が会議に費やす時間は週あたり 18 時間に及んでいます*。不要な会議によって従業員 1 人あたり年間 2 万 5,000 ドルが無駄になっており、従業員 5,000 人以上の組織ではその額は年間 1 億 100 万ドルに上ります*。

今、あらゆる組織が、生産性を最大限に高め、コストを削減しながら、意義のある成果を生み出す仕事に集中する方法を探しているでしょう。それを簡単に実現する方法の 1 つが、非効率で不要な会議を減らすことです。

そこで、このガイドでは、以下を実現する方法をお伝えします。

各自が都合のよいタイミングでやり取りできる非同期コラボレーションにより、重要な情報をカスケード式に共有して、タイムゾーンにとらわれることなく効率的に連携する 従来の会議よりもはるかに短い時間で、同僚とリアルタイムに認識を共有する プロセスの自動化により、時間を節約して、重要なタスク遂行を効率化する

*ブルームバーグ「Useless Meetings Waste Time and $100 Million a Year for Big Companies」（2022 年 9 月26日）