5 分の無料デモでわかる、 Slack コネクトを使うメリット

5 分

このビデオの対象者 :

  • ビジネスの意思決定者
  • Enterprise Grid

Slack コネクトとは

Slack コネクトは、社内外を問わず、一緒に働くすべての人に Slack のメリットをもたらす安全なコミュニケーション環境です。

この動画を見ることで、Slack コネクトでできることとそのメリットをイメージすることができます。

Slack コネクトでできること

信頼できるパートナーと安心して共同作業 見える化が向上＆詳細なコントロールを設定 データポリシーとコンプライアンスポリシーを遵守

Slack コネクトのメリット

Slack コネクトは、メールなど外部の組織や顧客とやり取りする手段に代わって、社外パートナーとの仕事をより速やかに、安全に、有意義に進められる方法です。

  • 4倍

    営業部門において顧客との商談サイクルがスピードアップ

  • 50%

    技術部門においてサードパーティの請負業者との週次会議が減少

  • 50%

    マーケティング部門と制作代理店の間でクリエイティブレビューや承認にかかる時間が減少

100,000 を超える組織が Slack コネクトを活用しています

