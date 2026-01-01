5 分の無料デモでわかる、 Slack コネクトを使うメリット

このビデオの対象者 :
- ビジネスの意思決定者
- Enterprise Grid
Slack コネクトとは
Slack コネクトは、社内外を問わず、一緒に働くすべての人に Slack のメリットをもたらす安全なコミュニケーション環境です。
この動画を見ることで、Slack コネクトでできることとそのメリットをイメージすることができます。
Slack コネクトでできること
|信頼できるパートナーと安心して共同作業
|見える化が向上＆詳細なコントロールを設定
|データポリシーとコンプライアンスポリシーを遵守
Slack コネクトのメリット
Slack コネクトは、メールなど外部の組織や顧客とやり取りする手段に代わって、社外パートナーとの仕事をより速やかに、安全に、有意義に進められる方法です。
4倍
営業部門において顧客との商談サイクルがスピードアップ
50%
技術部門においてサードパーティの請負業者との週次会議が減少
50%
マーケティング部門と制作代理店の間でクリエイティブレビューや承認にかかる時間が減少
100,000 を超える組織が Slack コネクトを活用しています
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。