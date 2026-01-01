Slack의 실시간 보안 아키텍처가 AI 시대에 엔터프라이즈 데이터를 보호하는 방법

도구들이 연결되어 있지 않으면 AI는 제대로 작동할 수 없습니다. 파편화된 업무 흐름은 시간, 인사이트, 기회를 잃게 만듭니다.

Slack은 개방적이고 연결성이 뛰어나며, 실제 팀의 협업 방식에 맞게 설계된 새로운 업무 방식을 Microsoft 365를 통해 제공합니다.