Slack을 사용한 직원 온보딩

입사를 환영합니다!

기업이 신입 사원을 맞이하는 방식으로 기업에 대해 많은 것을 알 수 있으며, 때로는 이를 통해 기업의 모든 것을 알 수 있습니다.

온보딩은 회사의 문화를 보여줄 뿐만 아니라, 직원 몰입도를 높이는 중요한 방법 중 하나이자, 회사 문화를 규정하고, 조성하고, 고취하도록 돕습니다.

온보딩을 잘 하면 다음과 같은 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

신입 사원이 회사에 대해 더 좋은 감정을 갖게 됩니다.

최대 생산성을 빠르게 달성할 수 있습니다.

회사 목표를 달성하기 위해 더욱 적극적으로 임하게 됩니다.

몰입도를 높일 수 있습니다.

그러면 더 오래 머뭅니다

잘못할 경우 역효과가 발생합니다. 몰입도가 떨어지며 생산성 도달에 더 오랜 시간이 걸리고 이직률이 높아집니다.

간단히 말해, 온보딩은 전 세계적으로 가장 성공적인 회사로 거듭나는 데 필요한 우수한 직원 경험을 달성하기 위한 관문이자 중대한 HR 프로세스입니다.