서비스에 마지막으로 가입한 것이 언제였나요? 온보딩 과정에서 이해했다고 생각했나요, 아니면 완전히 혼란스러웠나요?

온보딩은 고객과의 관계에 대한 표현 방식을 정하는 것입니다. 한 고객은 부족함 없이 도움 되는 환영을 받는 반면 다른 고객은 도움 되지 않는 경험을 했다고 가정하겠습니다. 두 번째 고객은 실망하여 이탈할 수 있으며, 이로 인해 돈과 시간, 기타 리소스를 잃게 됩니다. 하지만 당황하지 마세요. 쉬운 해결책이 있습니다.

Slack의 고객 온보딩 템플릿으로 모든 고객에게 품질 높은 온보딩 경험을 제공하세요. 이 리소스를 통해 회사 전체가 하나의 템플릿으로 협업할 수 있으며 고객을 위한 온보딩 경험을 지속적으로 발전하고 개선할 수 있습니다.

클라이언트 온보딩 체크리스트 템플릿이란 무엇인가요?

고객은 제품 소개 방식, 질문에 대한 답변 제공 방식 그리고 요구 사항 해결 방식을 보고 인상을 갖게 됩니다. 클라이언트 온보딩 체크리스트 템플릿은 지원 에이전트가 긍정적인 첫인상을 남기고 새로운 클라이언트가 찾고 있는 사항을 제공할 수 있도록 올바른 정보에 액세스하는 데 도움이 되는 도구입니다.

고객 성공 팀이 새로운 고객 온보딩 체크리스트를 사용하면 온보딩 경험 타임라인, 지표, 목표, 법적 의무, 온보딩 체크리스트, 진행 상황 추적기 등을 하나의 체계화된 페이지에서 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 스프레드시트나 다양한 문서에서 필요한 사항을 찾기 위해 헤매며 시간을 낭비하는 것을 방지할 수 있습니다. 이 공유 캔버스를 통해 모두가 고객 온보딩 프로세스를 추적하는 데 도움이 되는 동일하고 업데이트된 정보를 바탕으로 작업할 수 있습니다. 팀의 성공을 기반으로 구축할 수 있으며, 고객은 간소화되고 일관적인 방식으로 비즈니스를 소개받을 수 있습니다.

클라이언트 온보딩 템플릿에는 다음을 포함해야 합니다.

지속적인 참조를 위한 온보딩 가이드 파일

새로운 온보딩 단계 체크리스트

지원 팀의 연락처 정보

제품에 대한 자주 묻는 질문과 답변

새로운 팀원을 위한 교육 리소스

새로운 클라이언트 온보딩 체크리스트 템플릿으로 에이전트가 원활한 온보딩 경험을 위한 모든 단계를 따르도록 보장하여 고객이 귀하의 비즈니스를 다른 장점과 함께 계속 이용할 가능성을 높일 수 있습니다.

고객 온보딩 체크리스트 템플릿의 장점

모범적인 구조를 갖춘 고객 온보딩 프로세스는 장기적인 성공의 기반을 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다. 주요 리소스를 중앙 집중화하고 작업을 자동화하여 비즈니스는 고객 만족도를 향상하는 원활하고 효율적인 온보딩 경험을 제공할 수 있습니다. Slack의 고객 온보딩 템플릿을 사용하면 팀은 모든 신규 고객이 첫날부터 일관된 고품질의 지원을 받도록 보장할 수 있습니다.

고객 지원 경험의 수준 향상

고객 온보딩 템플릿은 지원 프로세스를 간소화하고 커뮤니케이션을 향상하도록 설계된 종합적인 솔루션입니다. 모든 필수 문서, 추적기, 도구를 번들로 제공하여 팀과 고객 모두에게 원활하고 효율적인 지원 경험을 보장합니다. 주요 리소스를 중앙 집중화하고 작업을 자동화하여 해결 속도를 높이고 고객 만족도를 향상할 수 있습니다. 고객 온보딩 프로세스가 처음부터 명확하게 정의되어 있어 각 신규 고객에게 최상의 경험을 보장할 수 있죠. 이 템플릿은 팀이 순조롭게 진행하고, 고객과 더 깊은 관계를 구축하며, 고객 목표를 달성하는 데 필요한 모든 사항을 제공하는 탁월한 방법입니다.

신속한 해결을 위한 실시간 커뮤니케이션

뛰어난 고객 지원의 핵심은 효과적인 커뮤니케이션입니다. 고객 지원 템플릿을 사용하면 실시간 메시징 기능을 제공할 수 있어 팀이 고객 문의와 문제에 신속하게 대응 가능합니다. 이러한 즉각적인 커뮤니케이션 채널은 더욱 빠르게 대응하는 적극적인 지원 환경을 조성하여 고객이 고객 여정의 모든 단계에서 자신의 의견이 반영되고 그 가치를 인정받는다는 생각을 가질 수 있습니다. 적절한 도구가 준비되어 있으면 팀은 요청을 쉽게 처리하여 응답 시간과 고객 유지율을 개선할 수 있죠. 첫 번째 응대에서 직접적인 커뮤니케이션 창구를 갖는 것은 고객 온보딩 성공에 모든 차이를 만듭니다.

원활한 온보딩 및 리소스 공유

신규 고객이 원활하게 시작할 수 있도록 템플릿에는 온보딩 체크리스트와 지원 가이드 캔버스가 포함되어 있습니다. 이 기능을 통해 신규 고객과 필수 리소스, 가이드, FAQ를 공유하여 빠르게 적응할 수 있도록 지원하고 반복적으로 문의할 필요성을 줄일 수 있습니다. 종합적이고 쉽게 액세스할 수 있는 정보를 제공하여 첫인상부터 향상된 고객 온보딩 경험을 제공할 수 있습니다. 고객은 제품을 탐색하고, 지원을 이용하며, 서비스를 쉽게 이해하는 방법을 알 수 있죠. 무엇보다 고객은 고객 여정을 시작할 때 자신감을 느낄 것입니다.

효율적인 작업 및 피드백 관리

고객 지원 템플릿에는 공유 작업 추적기 리스트도 포함되어 있어 팀이 작업 항목과 책임 소재를 추적할 수 있습니다. 리스트는 양식을 제출하면서 자동으로 작성되기 때문에 고객 피드백을 쉽게 수집하고 관리할 수 있습니다. 온보딩 체크리스트 템플릿을 사용하면 팀이 제품 교육부터 고객 질문 처리까지 어떤 작업도 놓치지 않을 수 있습니다. 자동 작업 업데이트 알림은 고객의 작업이 할당되었을 때 고객에게 알려 투명성을 보장하고 고객 온보딩 프로세스 전반에서의 정보를 제공합니다. 작업 및 피드백 관리에 대한 이러한 간소화된 접근 방식으로 효율성을 향상할 뿐만 아니라 고객 간의 신뢰와 만족을 구축할 수 있습니다. 실시간 업데이트와 구성된 피드백 관리를 통해 온보딩 프로세스의 모든 단계를 효율적으로 처리하도록 보장하여 온보딩 경험을 더욱 효과적으로 만들 수 있습니다.

고객 온보딩 템플릿을 사용하여 비즈니스는 고객 관계의 더 효율적인 기반을 구축할 수 있으며 고객의 요구 사항을 신속하고 효과적으로 충족해 드릴 수 있습니다. 고객의 성공은 이러한 원활한 온보딩 경험에 달려 있으며, 이는 결국 발전을 이끌고 비즈니스 성공에 도움이 됩니다. 새로운 고객이 명확하게 알며 자신감을 갖고 초기 단계를 거쳐나가도록 안내하는 중요한 도구로, 궁극적으로는 더 큰 고객 성공과 만족으로 이어지는 것입니다.

일반적으로 새로운 고객 체크리스트는 간소화된 온보딩 경험을 제공하기 위한 대규모 전략의 일환입니다. 성공한 많은 팀의 경우 이 전략에서 고객을 초기 단계에서 효과적으로 끌어들이기 위해 이미 검증되고 신뢰받는 원칙을 지켜 나갑니다.

긍정적인 고객 온보딩 경험을 만들기 위한 6가지 모범 사례

긍정적인 온보딩 경험은 단순히 특정 단계를 따르는 것만이 아닙니다. 고객 여정을 향상하기 위해 팀은 다음을 수행해야 합니다.

고객 피드백 파악 및 추적 제품 및 개발 팀과 고객 경험에 대해 효과적으로 커뮤니케이션 고객과 에이전트 간의 적시 참여 보장 고객 성공 팀 내에서 원활한 커뮤니케이션 촉진 필요에 따른 리소스 업데이트 성과 축하

클라이언트 온보딩 프로세스 템플릿은 이러한 모범 사례를 따르고 고객과 더 깊은 관계를 구축하는 가치 있는 온보딩 프로세스와 고객 여정을 만드는 데 도움이 되는 수많은 기능을 제공합니다.

6가지 모범 사례와 이를 따르는 방법을 살펴보겠습니다.

1. 고객 피드백 파악 및 추적

고객 경험 파악은 고객이 자신의 의견이 존중받고 있다고 생각하도록 만드는 첫 번째 단계이지만, 고객의 의견이나 반응을 추적하면 비즈니스가 올바른 방향으로 나아가고 있는지 평가하는 데 도움이 됩니다.

전문가 팁: 제품 피드백 추적기를 사용하면 에이전트가 문제를 기록하거나 고객의 선호 사항을 표시하기 쉬워집니다.

2. 제품 및 개발 팀과 CX에 대해 커뮤니케이션

제품 및 개발 팀이 제품 개선을 할 수 있도록 고객 경험에 대한 모든 피드백을 커뮤니케이션하세요.

전문가 팁: 더욱 쉽게 커뮤니케이션하려면 클라이언트 온보딩 양식에서 모든 피드백을 수집하여 공유 리스트에 추가하고 제품 및 개발 Slack 채널에 메시지를 보내 새로운 피드백을 알리는 워크플로 자동화를 만들 수 있습니다.

3. 고객과 에이전트 간의 적시 참여 보장

에이전트와 고객 간의 커뮤니케이션을 위한 지정된 도구나 공간이 있으면 플랫폼 간에 손실되는 메시지가 줄어듭니다. 이는 고객과 에이전트가 업데이트 사항을 어디서 확인하는지 알 수 있어 모두의 시간과 에너지를 절약할 수 있죠.

전문가 팁: Slack에서는 보관하거나 메시지를 고정하여 따라가기 어려운 긴 스레드가 생기지 않도록 할 수 있습니다.

4. 고객 성공 팀 내에서 원활한 커뮤니케이션 촉진

고객이 부서 간 협업 팀 및 CS 팀과 쉽게 커뮤니케이션할 방법이 필요한 것처럼, 팀은 파일과 메시지, 채널에서 검색하여 문제를 빠르게 해결하고 답변을 찾을 수 있어야 합니다.

전문가 팁: 고객 지원 실시간 채팅을 사용하면 모든 대화가 훨씬 매끄러워집니다.

5. 필요에 따른 리소스 업데이트

고객 온보딩 체크리스트는 리스트에 있는 리소스만큼만 유용합니다. 모든 제품 업데이트 사항, 새로운 목표, 가이드 추가 사항 등을 기록하여 팀이 표준화된 경험을 제공할 수 있게 하세요.

전문가 팁: Slack 내에서 캔버스를 만들고 고객 온보딩 템플릿에서 바로 편집할 수 있습니다.

6. 성과 축하

팀의 커뮤니케이션 플랫폼에서 성과를 강조하고 인정하여 에이전트의 동기와 사기를 높게 유지하세요. 성공을 투명하게 공유하여 팀원이 서로 축하하고 훌륭한 서비스를 제공하도록 장려할 수 있습니다.

전문가 팁: 이모티콘, GIF, 또는 오디오/비디오 클립을 팀원과 재미있게 소통하는 방법으로 활용하세요.