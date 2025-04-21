Agentes de IA estão prestes a revolucionar a produtividade dos funcionários

Estamos vivenciando uma transformação profunda na forma como as pessoas trabalham. No trabalho do futuro, agentes de IA autônomos analisam informações, tomam decisões e agem em nome dos trabalhadores, aumentando em muito sua capacidade e produtividade. Essa é a ideia que Slack e Salesforce estão trazendo para a realidade.

Nosso novo relatório, Agentes de IA fazem a força de trabalho alcançar um potencial ilimitado, revela uma grande mudança na adoção e no impacto da IA no ambiente de trabalho. Entrevistamos mais de 20 mil trabalhadores do conhecimento em 15 países (de executivos de alto escalão a gerentes de equipe e colaboradores individuais) para entender se o uso de ferramentas de IA generativa resultou em maior produtividade e mais tempo para trabalho estratégico e humano.

Com o objetivo de oferecer informações úteis a executivos que estão passando por essa transformação, perguntamos a mais de uma dezena de líderes do setor de tecnologia suas previsões sobre o futuro das forças de trabalho com IA. Os entrevistados trabalham em empresas como:

IBM

Deloitte

Box

Writer

Canva

Rexera

MIMIT Health

Envato

ManTech

McLeod Cranes

ezCater

Plative

Straker

Uma visão ficou clara nas entrevistas: o futuro do trabalho envolve a colaboração entre pessoas e uma força de trabalho digital. Embora a adoção de chatbots e copilotos de uso geral esteja estagnada, agentes autônomos com funções bem definidas estão cumprindo as expectativas de produtividade da onda anterior de entusiasmo pela IA. Para aproveitar ao máximo essa revolução, as empresas devem investir em uma camada de agentes que apoie o trabalho digital e facilite o aprendizado para funcionários que ainda não aderiram à IA.

Continue lendo para ver as principais conclusões e baixe o relatório agora para ter um panorama geral.

“Aqueles que adotarem agentes autônomos logo no início não apenas terão ganhos de produtividade, mas também uma vantagem na hora de atrair e reter os melhores talentos.” Greg Vert Líder de IA para capital humano da Deloitte

Principais conclusões do nosso relatório sobre agentes

Agentes autônomos com funções bem definidas já estão cumprindo as expectativas de produtividade da IA.

Com funções específicas e limites de segurança bem definidos, agentes podem analisar dados, tomar decisões e agir em nome de usuários. Quem trabalha com agentes têm 72% mais probabilidade de dizer que se sente “muito produtivo” no trabalho, de acordo com nossa pesquisa. Essas pessoas usam o tempo diferente de seus colegas, dedicando-se mais a trabalhos criativos e ao desenvolvimento de habilidades. Quando os agentes se tornarem mais comuns e confiáveis, vão economizar tempo e liberar as pessoas para se concentrarem em tarefas estratégicas de alto valor.

Greg Vert, líder de IA para capital humano da Deloitte, vê essa transformação como uma vantagem competitiva: “Aqueles que adotarem agentes autônomos logo no início não apenas terão ganhos de produtividade, mas também uma vantagem na hora de atrair e reter os melhores talentos. Profissionais criativos, engenheiros e cientistas de alto desempenho buscarão empresas que usam agentes de IA para otimizar o tempo e ter um trabalho envolvente e gratificante, além de promover o bem-estar”.

Agentes estão surgindo em um momento oportuno porque soluções de uso geral, como chatbots e copilotos, deixaram muito a desejar tanto no impacto quanto na utilização.

Apesar da popularidade inicial, o uso de ferramentas de IA genéricas como chatbots e copilotos está desacelerando. Nossa pesquisa mostra que o engajamento dos primeiros a adotarem a IA diminuiu consideravelmente conforme o Gartner Hype Cycle.



Muitos funcionários estão voltando aos processos manuais, frustrados pela falta de confiança, treinamento e casos de uso claros. “A IA pode ter sido superestimada no início, mas a maioria das pessoas está subestimando seu impacto a longo prazo”, disse Michael Peeler, líder de análise e engenharia de GTM da IBM. “A coisa mais importante a fazer é começar a experimentar a IA agora.”



As empresas têm a oportunidade de antecipar esses desafios e capacitar funcionários para testar agentes de IA especializados, responsáveis, confiáveis e colaborativos.

Empresas precisam investir em uma plataforma de trabalho digital que facilite o aprendizado para funcionários que têm demorado a adotar a IA.

Toda equipe tem mais trabalho a fazer do que recursos disponíveis, o que leva a acúmulos, atrasos, ineficiências e interações ruins com os clientes. Muitas equipes recorreram à IA para ajudar, mas não toleram soluções inadequadas que deem respostas genéricas. Soluções desatualizadas, como chatbots e copilotos, têm dificuldade para oferecer respostas precisas e confiáveis a solicitações complexas (como orientação personalizada em uma candidatura de emprego) e não conseguem agir por conta própria.

É por isso que as organizações precisam de um novo tipo de plataforma projetada para fornecer trabalho digital na forma de agentes de IA autônomos que podem acessar dados, raciocinar e operar dentro dos fluxos de trabalho existentes para agir em nome de equipes sobrecarregadas.

Pessoas que não usam agentes gastam quase 40% mais tempo com tarefas administrativas em comparação com aquelas que usam. A introdução de agentes na força de trabalho libera os funcionários para aprenderem novas habilidades e fazerem a transição para funções mais gratificantes, levando a maior satisfação no trabalho e crescimento de carreira mais rápido.

Empresas que não investirem em facilitar o uso da IA para seus funcionários terão cada vez mais dificuldade em acompanhar o ritmo, colocando em risco a posição de mercado e o potencial de crescimento. “Organizações que investem cedo em treinamento e capacitação para usar IA no trabalho diário rapidamente percebem impactos tanto na receita quanto no resultado final”, disse Carissa Kilgour, líder de IA para força de trabalho da Deloitte.

Como líderes podem aproveitar o momento do trabalho digital

Para aproveitar ao máximo essa nova era, as empresas devem investir em estratégias que integrem a IA de forma fluida no ambiente de trabalho. O primeiro passo é ajudar os funcionários a entenderem e confiarem nas ferramentas que estão usando.

“Fazer as perguntas certas e saber como gerenciar agentes será uma habilidade essencial”, disse Mark Christianson, gerente sênior de espaço de trabalho digital e estratégia de IA na ezCater. “Agentes de IA criam uma força de trabalho totalmente nova. Todos vão se tornar gerentes com uma equipe virtual de agentes de IA, e quem dominar a engenharia de prompts terá mais sucesso. Aqueles que fizerem isso bem são os que terão um papel importante no futuro.”

Líderes devem encorajar funcionários a arregaçarem as mangas e testarem agentes de IA seguros. “Queremos que nossos funcionários reconheçam que existem ferramentas diferentes para cada trabalho”, disse Samantha Garrett, engenheira de sistemas sênior na Canva. “O foco é possibilitar que as equipes brinquem e aprendam de uma forma que estimule a criatividade e a inovação.”

Uma camada de agentes simplifica a adoção, tornando os agentes intuitivos, focados em tarefas específicas e reduzindo os obstáculos para usuários indecisos.

“Todos vão se tornar gerentes com uma equipe virtual de agentes de IA, e quem dominar a engenharia de prompts terá mais sucesso.” Mark Christianson Gerente sênior de espaço de trabalho digital e estratégia de IA, ezCater

Por que o Agentforce no Slack é o melhor lugar para implementar agentes

Como uma plataforma de conversa, o sistema operacional de trabalho do Slack é o lugar mais natural para implementar esses agentes a fim de pesquisar informações, agir e colaborar com humanos. E a melhor maneira de usar agentes no Slack é o Agentforce, a camada de agentes do Salesforce que permite a qualquer pessoa construir e personalizar agentes autônomos e confiáveis para ajudar clientes e funcionários 24 horas por dia.

O Agentforce funciona porque é profundamente integrado com o Data Cloud, a Einstein Trust Layer, a Plataforma Salesforce, nossos aplicativos Customer 360 e nosso ecossistema. A ferramenta pode acessar todos os seus dados corporativos para raciocinar e agir, não importa onde eles estejam.

O Agentforce oferece confiança e escalabilidade incomparáveis, inovação contínua e ação proativa dos agentes em uma plataforma orientada por dados e metadados. E estabelece um novo padrão de precisão e relevância, impulsionando a produtividade e a satisfação do cliente a níveis sem precedentes, integrando a IA de forma fluida em todos os fluxos de trabalho e se incorporando profundamente ao coração da jornada do cliente.

“Você acessa uma interface conversacional única no Slack e pode interagir com humanos e a IA.” Aaron Levie CEO, Box

Com o Agentforce no Slack, empresas podem reunir pessoas com todos os seus dados, apps corporativos, automação de fluxo de trabalho e agentes em um único centro de comando. Para empresas como a Box, essa integração já está transformando a maneira como os funcionários trabalham. “Você acessa uma interface conversacional única no Slack e pode interagir com humanos e a IA”, disse Aaron Levie, CEO da Box. “Os agentes estão fazendo o trabalho, e sonhamos com isso por décadas. Agora finalmente estamos vendo acontecer.”

Para manter a competitividade, todas as empresas precisarão de um espaço digital centralizado para sua força de trabalho recém-aumentada. As empresas não conseguirão atingir seu potencial máximo se pessoas, agentes e dados estiverem dispersos. Em média, os trabalhadores dizem que alternam entre apps mais de 10 vezes por dia e levam 100 minutos para focarem novamente. O trabalho se torna mais eficiente quando unificado e acessível a todos. Por isso, é fundamental que as empresas hospedem agentes e trabalhadores na mesma plataforma. O Slack oferece essa solução.

O mais importante é que o Slack é o sistema operacional de trabalho mais seguro e eficaz para empresas que planejam implementar agentes, pois o Agentforce é construído com rigorosos padrões de confiança e segurança. Para cada interação do Agentforce, a Einstein Trust Layer trabalha nos bastidores para dar privacidade e proteção aos seus dados e para promover a segurança e a precisão de cada resposta.

Baixe o relatório completo para saber mais sobre os desafios enfrentados por trabalhadores em todo o mundo e como podemos resolvê-los juntos. Sejam todos bem-vindos à era dos agentes!