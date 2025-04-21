Les agents IA vont bientôt révolutionner la productivité des équipes

Nous sommes à l’orée d’un changement radical des méthodes de travail. À l’avenir, des agents IA autonomes pourront analyser l'information, prendre des décisions et agir au nom des collaborateurs, augmentant ainsi considérablement leurs capacités et leur productivité. C'est le projet que Slack et Salesforce mettent en œuvre.

Notre nouveau rapport, Les agents IA catalysent une force de travail illimitée, constate que l’adoption de l’IA et son impact au travail sont en train de changer en profondeur. Nous avons interrogé plus de 20 000 salariés dans 15 pays – des cadres dirigeants aux indépendants en passant par les managers – pour savoir si l'utilisation d'outils d'IA générative a entraîné une plus grande productivité et libéré du temps en faveur d’un travail humain plus stratégique.

Afin de fournir des informations exploitables aux dirigeants d'entreprise qui gèrent cette transition, nous avons demandé à plus d'une douzaine de leaders du secteur technologique de prédire l'avenir de l’IA au travail et son impact sur les effectifs. Parmi nos interviewés figurent :

IBM

Deloitte

Box

Writer

Canva

Rexera

MIMIT Health

Envato

ManTech

McLeod Cranes

ezCater

Plative

Straker

Nos entretiens ont mis en lumière un aspect fondamental : le travail de demain se basera sur la collaboration entre les humains et l’intelligence artificielle. Si les chatbots d'IA à usage général et les copilotes ont montré leurs limites, les agents IA autonomes, aux rôles clairement définis, offrent en revanche la productivité espérée initialement lors de l’essor de l'IA. Pour profiter au maximum de cette révolution, les entreprises doivent investir dans une couche “agentique” qui soutient le travail numérique et facilite l’apprentissage pour les salariés plus lents à adopter l'IA.

Lisez la suite pour découvrir les principaux résultats de l’analyse et téléchargez le rapport maintenant pour comprendre la situation dans son ensemble.

« Les premiers utilisateurs d'agents autonomes profiteront non seulement d’une augmentation de leur productivité, mais auront également un avantage compétitif car ils attireront et fidéliseront les meilleurs profils. » Greg Vert Responsable IA pour le capital humain, Deloitte

Points clés de notre rapport sur les agents IA

Les agents autonomes avec des rôles clairement définis tiennent déjà les promesses de productivité de l'IA.

Avec des rôles spécifiques et des garanties de sécurité, les agents peuvent analyser des données, prendre des décisions et agir au nom des utilisateurs. 72 % des personnes qui travaillent avec des agents déclarent se sentir « très productives » au travail, selon notre enquête. Elles gèrent leur temps différemment de leurs collègues, en se consacrant davantage à des tâches créatives et au développement de compétences. Plus les agents se déploieront et gagneront la confiance des utilisateurs, plus ils permettront aux salariés d’économiser du temps qu'ils consacreront à des tâches stratégiques à haute valeur ajoutée.

Greg Vert, responsable de l'IA chez Deloitte, voit cette transformation comme un avantage concurrentiel : « Les premiers utilisateurs d'agents autonomes profiteront non seulement d’une augmentation de leur productivité, mais auront également un avantage compétitif car ils attireront et fidéliseront davantage les meilleurs profils. Les créatifs, ingénieurs et scientifiques de haut niveau chercheront à intégrer des entreprises dotées de capacités d'IA agentique pour orienter leur temps vers un travail motivant et épanouissant tout en réduisant le stress. »

Les agents IA arrivent au bon moment, car les solutions génériques telles que les chatbots et les copilotes ont été très décevantes en termes d'efficacité.

Après un engouement initial, l'utilisation d'outils d'IA à usage général comme les chatbots et les copilotes ralentit. Nos recherches montrent que l'engagement des premiers utilisateurs de l'IA a considérablement ralenti, conformément au Gartner Hype Cycle.



De nombreux collaborateurs reviennent à des processus manuels, freinés par un manque de confiance, de formation et de cas d'utilisation clairs. « L'IA a peut-être été survendue au début, mais la plupart des personnes sous-estiment son impact à long terme », déclare Michael Peeler, responsable des analyses des données et de l'ingénierie GTM chez IBM. « Le plus important est de commencer à expérimenter maintenant. »



Les entreprises ont l'opportunité de relever ces défis de manière proactive et de donner à leurs salariés les moyens d'expérimenter avec des agents IA spécialisés, responsables, fiables et collaboratifs.

Les entreprises doivent investir dans une plateforme de travail numérique qui réduit le temps d'apprentissage pour les salariés plus lents à adopter l'IA.

Chaque équipe a une charge de travail plus importante que les ressources dont elle dispose, ce qui entraîne des retards, de l’inefficacité et une mauvaise relation client. De nombreuses équipes se sont tournées vers l'IA pour obtenir de l'aide, mais elles ne supportent pas les solutions inadaptées, qui fournissent des réponses génériques. Les solutions obsolètes comme les chatbots et les copilotes n’arrivent pas à générer des réponses précises et fiables à des demandes complexes – comme des conseils personnalisés sur une candidature à un emploi – et ne peuvent pas agir de manière autonome.

C'est pourquoi les entreprises ont besoin d'un nouveau type de plateforme, conçue pour exécuter numériquement des tâches via des agents IA autonomes capables d'exploiter les données, de raisonner et d'opérer au sein des flux de travail existants pour agir au nom d’équipes débordées.

Les personnes qui n'utilisent pas d'agents IA passent près de 40 % de temps en plus sur les tâches administratives par rapport à celles qui en utilisent. Les agents IA libèrent du temps aux salariés pour qu'ils acquièrent de nouvelles compétences et occupent des fonctions plus valorisantes, ce qui améliore la satisfaction au travail et favorise une progression de carrière plus rapide.

Les entreprises qui n'investissent pas dans l’apprentissage de l'IA auprès de leurs salariés auront de plus en plus de difficultés à rester compétitives. « Les entreprises qui investissent tôt dans la formation et permettent à leurs collaborateurs d'utiliser l'IA au quotidien voient rapidement les résultats sur leurs chiffres », affirme Carissa Kilgour, responsable de l'IA chez Deloitte.

Comment les dirigeants peuvent saisir l’opportunité d’intégrer l’IA

Pour capitaliser sur cette nouvelle ère agentique, les entreprises doivent investir dans des stratégies qui intègrent l'IA de manière transparente au sein de leurs activités. En premier lieu, il convient d’aider les salariés à comprendre et à faire confiance aux outils qu'ils utilisent.

« Poser les bonnes questions et savoir gérer les agents IA va devenir une compétence essentielle », anticipe Mark Christianson, directeur principal de la stratégie des espaces de travail numériques et de l'IA chez ezCater. « Les agents IA constituent une nouvelle main-d’œuvre. Chaque collaborateur va devenir un dirigeant avec des effectifs virtuels constitués d'agents IA, et ceux qui maîtrisent l'ingénierie de prompts seront les plus performants. Ce sont eux qui joueront un rôle important à l'avenir. »

Les dirigeants devraient encourager leurs équipes à se lancer et à expérimenter avec des agents IA sécurisés. « Nous voulons que nos collaborateurs comprennent qu'il existe différents outils pour différentes tâches », résume Samantha Garrett, ingénieure système senior chez Canva. « Il s'agit de permettre aux équipes d’expérimenter et d'apprendre d'une manière qui libère la créativité et l'innovation. »

Une couche agentique permet aux agents d’être intuitifs et spécifiques aux tâches, ce qui simplifie l'adoption de l’IA. Les utilisateurs sont alors moins réticents car les obstacles s’amenuisent.

« Chaque collaborateur va devenir un dirigeant avec des effectifs virtuels constitués d'agents IA, et ceux qui maîtrisent l'ingénierie des prompts seront les plus performants. » Mark Christianson Responsable senior de l'espace de travail numérique et de la stratégie IA, ezCater

Pourquoi Agentforce dans Slack est le meilleur endroit pour déployer des agents

En tant que plateforme conversationnelle, le système d'exploitation professionnel de Slack est l'endroit le plus naturel pour déployer ces agents afin de rechercher, agir et collaborer avec les humains. Et la meilleure façon d'utiliser des agents dans Slack est Agentforce, la couche agentique de Salesforce qui permet à chacun de créer et de personnaliser des agents autonomes de confiance pour assister les clients et les collaborateurs 24 h/24 et 7 j/7.

Agentforce fonctionne grâce à son intégration profonde avec Data Cloud, la couche de confiance Einstein, la plateforme Salesforce, nos applications Customer 360 et notre écosystème. Il peut accéder à toutes vos données d'entreprise pour raisonner et agir, quel que soit l'endroit où elles se trouvent.

Agentforce offre une évolutivité inégalée, une innovation continue et des agents proactifs dans une plateforme de confiance basée sur les données et les métadonnées. L’outil augmente la productivité et la satisfaction client à des niveaux sans précédent, intègre harmonieusement l'IA dans chaque flux de travail et s'implante au cœur du parcours client. De ce fait, il établit de nouvelles normes en matière de précision et de pertinence.

« Vous accédez à une interface conversationnelle unique dans Slack, et vous pouvez interagir avec des humains et l'IA. » Aaron Levie PDG, Box

Avec Agentforce dans Slack, les entreprises peuvent centraliser les personnes, les données, les applications d'entreprise, les flux de travail automatisés et les agents dans un centre de commande unique. Pour des entreprises comme Box, cette intégration transforme déjà la façon dont les collaborateurs travaillent. « Vous accédez à une interface conversationnelle unique dans Slack, et vous pouvez interagir avec des humains et l'IA », affirme Aaron Levie, PDG de Box. « Les agents font enfin le travail, ce dont nous rêvions depuis des décennies ! »

Pour rester compétitive, chaque entreprise aura besoin d'un espace numérique centralisé pour ses effectifs humains doublés d’agents IA. Les entreprises ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel si leurs salariés, agents et données sont dispersés. En moyenne, les salariés affirment qu'ils passent d'une application à l'autre plus de 10 fois par jour et perdent 100 minutes quotidiennes à se reconcentrer. Le travail est plus efficace lorsqu'il est centralisé et accessible à tous, c'est pourquoi il est crucial que les entreprises hébergent les agents et les collaborateurs sur la même plateforme. Slack résout ce problème.

Plus important encore, Slack est le système d'exploitation professionnel le plus sûr et le plus efficace pour les entreprises qui prévoient de déployer des agents, car Agentforce est construit sur des normes strictes de confiance et de sécurité. Pour chaque interaction Agentforce, la couche de confiance Einstein fonctionne en arrière-plan pour protéger la confidentialité et la sécurité de vos données et pour promouvoir la sûreté et l'exactitude de chaque réponse.

Téléchargez le rapport complet pour en savoir plus sur les défis auxquels sont confrontés les salariés du monde entier et comment nous pouvons les relever ensemble. Bienvenue dans l’ère des agents IA !